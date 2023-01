NFL vor Saisonstart Wie zwei Generationen die kommende Spielzeit prägen

Die NFL steht in den Startlöchern und zeitgleich vor einer historischen Saison. Die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf den Sport.

Doch abseits der Pandemie gibt es viele Dinge, auf die sich Football-Fans in den kommenden Monaten freuen dürfen.

Wer die Favoriten auf den Titel sind, was Altmeister Tom Brady macht und wie die Chancen der deutschen Spieler stehen.

Köln – Die NFL ist zurück: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr/ProSieben) findet das Auftaktspiel zu einer Football-Saison voller Ungewissheiten statt. Der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs empfängt die Houston Texans. Wir beantworten vor dem Start die wichtigsten Fragen.

Wie wirkt sich die Pandemie aus?

Das Coronavirus bestimmt auch in der NFL das Geschehen. Vorbereitungsspiele hat es nicht gegeben, Trainingscamps sind ausgefallen und Spieler haben die Möglichkeit bekommen, für die anstehende Saison auszusetzen. 66 Spieler haben davon Gebrauch gemacht. Profis aus Risikogruppen verdienen trotz des Aussetzens 350.000 Dollar, die anderen 150.000 Dollar. Des Weiteren haben sich die NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA darauf verständigt, mit Ausnahme von Spieltagen jeden Tag Corona-Tests durchzuführen. Die Liga hat den Profis zudem empfohlen, am Spielfeldrand Masken zu tragen. Pflicht ist dies allerdings nur, wenn es lokale Behörden so vorschreiben.

Ähnlich uneinheitlich ist es bei Fans im Stadion. Zuständig hierfür sind die Gesundheitsbehörden der jeweiligen Bundesstaaten. Einige Teams verzichten sogar komplett auf Fans. So können die Zahlen zum Auftakt zwischen null und bis zu 17 000 (Kansas City) schwanken. Die fehlenden Zuschauer werden von der NFL mit künstlicher Atmosphäre ersetzt, die mit einer Lautstärke von 70 Dezibel Fans und Jubel imitieren soll. Im Normalfall ist es so, dass die Fans besonders laut werden, wenn die Verteidigung des Heimteams auf dem Feld steht. So hat es die gegnerische Offensive schwerer, sich zu verständigen. Dieser Heimvorteil wird wegfallen.

Wer sind die Favoriten?

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison gehen die Kansas City Chiefs als großer Favorit in die Saison. Die Offensive um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes ist die Stärke der Mannschaft, doch auch die Defensive hat ihr Können oft unter Beweis gestellt. Auch die Baltimore Ravens um Quarterback Lamar Jackson, der nach der abgelaufenen Spielzeit als wertvollster Spieler der regulären Saison ausgezeichnet wurde, haben Chancen auf den Titel. Zum Favoritenkreis zählen außerdem die San Francisco 49ers sowie die New Orleans Saints.

Was macht Tom Brady?

Selten war die mediale Aufregung um ein Team in den vergangenen Jahren größer, als es bei den Tampa Bay Buccaneers der Fall ist. Der Wechsel von Superstar Tom Brady von den New England Patriots nach Florida hat dafür gesorgt, dass dem Team in der anstehenden Spielzeit sehr viel zugetraut wird. Bradys langjähriger Mannschaftskollege, Tight End Rob Gronkowski, ist sogar aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um an der Seite des sechsmaligen Super-Bowl-Siegers zu spielen.

Zudem verfügt Brady bei den Buccaneers in Mike Evans und Chris Godwin über zwei außerordentlich gute weitere Passempfänger, und auch das Laufspiel dürfte durch die Verpflichtung von Leonard Fournette überzeugen. Defensiv war Tampa Bay in der vergangenen Saison gegen den Lauf die beste Mannschaft der Liga, in der Passverteidigung hatte das Team aber Probleme.

Patrick Esume, selbst Football-Trainer, ehemaliger Spieler und Football-Experte bei der ProSieben/Sat1-Gruppe, geht davon aus, dass es Tampa Bay in die Playoffs schafft. „Ich glaube, dass sie ein wenig schwächer anfangen, als man es sich erhofft, weil die Vorbereitung durch Corona eingeschränkt war. Aber dann doch neun oder zehn Spiele gewinnen und als Division-Zweiter in die Playoffs kommen“, sagte er am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz. „Dann am Ende, wenn es richtig Fahrt aufnimmt, sage ich ’Watch out for Tampa!’“

Bei den New England Patriots wurde Brady durch Cam Newton ersetzt. Der ehemalige wertvollste Spieler der Liga lief bisher für die Carolina Panthers auf, wurde dort jedoch entlassen.

Welche deutschen Spieler sind dabei?

Für die anstehende Saison haben es drei deutsche Spieler in die Kader ihrer Teams geschafft. Jakob Johnson (Fullback/New England Patriots), Mark Nzeocha (Linebacker/San Francisco 49ers) und Equanimeous St. Brown (Wide Receiver/Green Bay Packers) werden ihre Fähigkeiten in der NFL unter Beweis stellen können. Allesamt haben sie gute Chancen auf Einsatzzeiten.

Roman Motzkus, ehemaliger Wide Receiver in der ersten deutschen Liga und Experte bei „ran“, traut St. Brown sogar den ersten Wide-Receiver-Touchdown eines deutschstämmigen Spielers zu, wie er am Mittwochabend verriet. Besonders St. Browns Qualitäten bei langen, vertikalen Bällen und seine Harmonie mit Quarterback Aaron Rodgers könnten dabei helfen.

Wer sind vielversprechende Neulinge?

Der erste ausgewählte Spieler im diesjährigen Draft war Quarterback Joe Burrow, der künftig die Cincinnati Bengals anführen wird. Der 23-Jährige kommt zwar in eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison schwach gespielt hat (zwei Siege, 14 Niederlagen), doch die Offensive des Teams besitzt großes Potenzial und einige starke Passempfänger für Burrow. Auffälligster Rookie wird jedoch wahrscheinlich Chase Young (Defensive End/Washington Football Team) sein. Der Verteidiger und zweite Pick im Draft hat schon im Training Camp seine ungeheure Physis unter Beweis gestellt und wird einigen gestandenen Spielern Probleme bereiten.

David Bada, deutscher Verteidiger beim Washington Football Team, zur Zeit allerdings nur in der Trainingsmannschaft und nicht im 53er-Kader, hat sich in einem interview mit Esume und Ex-Profi Björn Werner zu Young geäußert. Wie Esume am Mittwoch zitierte, sagte Bada, Young sei ein „Freak of nature“ und dass einige NFL-Veteranen bereits beeindruckt von dem Neuling seien.

Wo gibt es die Spiele zu sehen?

In der Regel sind jeden Sonntag zwei Livespiele bei ProSiebenMaxx zu sehen. 15 Livespiele zeigt sogar der Hauptsender ProSieben. Kostenpflichtige Varianten sind der Streamingdienst Dazn und der NFL-Gamepass.