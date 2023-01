Neu-Isenburg – Wieder mal haben einige deutsche Fußballstars bei der Anreise zur Nationalmannschaft mit extravaganter Kleidung für einen Hingucker gesorgt - und für Debatten in den sozialen Medien. Bayern-Profi Serge Gnabry fiel bei der Ankunft am DFB-Teamhotel am Montagabend in Neu-Isenburg mit einer besonders pompösen Gucci-Weste auf. Diese war sofort der Blickfang des Abends für die Fotografen.



Auch ein sehr markantes weißes Sweatshirt seines Vereinskollegen Leroy Sané mit einem roten Hummer als Aufdruck sorgte für Aufsehen. Die teuren, modischen Outfits der jungen Fußball-Millionäre stießen im Netz auf die übliche Mischung aus Zustimmung, aber auch Ablehnung und Missgunst.



Leroy Sané bei seiner Ankunft beim DFB Copyright: dpa

Kritik im Netz: „Völlig den Kontakt zur Erde verloren die Jungs“

„Völlig den Kontakt zur Erde verloren die Jungs“, lautete etwa ein Kommentar. „Jeder kann tragen, was er möchte, ist doch cool“, schrieb hingegen eine andere Nutzerin.



Die größtenteils jugendlichen Fans vor dem Quartier waren glücklich, dass die Nationalspieler - mit Corona-Masken - für Selfies und Autogramme zu ihnen kamen. (dpa)