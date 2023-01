Viertelfinale Europa League Bayer 04 scheidet mit 1:2 gegen Inter Mailand aus

Düsseldorf – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Halbfinale der Europa League verpasst. Die Rheinländer verloren im Viertelfinale in Düsseldorf gegen den italienischen Vize-Meister Inter Mailand mit 1:2 (1:2) und müssen damit weiter auf ihren ersten Titel seit 1993 warten.



Damit wird es auch im zwölften Jahr der Europa League keinen deutschen Sieger geben. In Düsseldorf beendeten Nicolo Barella (15.) und Romelu Lukaku (21.) den Leverkusener Traum vom Titel beim Finalturnier in NRW. Der Treffer von Kai Havertz (24.) war zu wenig.



Bayer verspielte damit nach Platz fünf in der Bundesliga in der Europa League seine letzte Chance auf die Champions-League-Qualifikation. Inters Halbfinalgegner ermitteln am Dienstag Schachtjor Donezk und der FC Basel (21 Uhr/DAZN). (sid)