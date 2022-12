1:3-Niederlage gegen Verl Viktoria Köln bleibt weiter sieglos

Köln – Vor dem Drittliga-Duell des FC Viktoria Köln beim SC Verl war klar: Es treffen die Mannschaften mit den größten Kaderbewegungen in diesem Sommer aufeinander, denn beide Teams haben vor der Saison einen großen Umbruch vollzogen. Die Ostwestfalen haben die Veränderungen offenbar besser verkraftet, Verl bezwang Köln am 3. Spieltag verdient mit 3:1 (2:1), die Viktoria wartet somit weiterhin auf ihren ersten Sieg.



Dabei hatten die Gäste gut in die Partie gefunden und waren durch Youssef Amyn auch in Führung gegangen (22.). Die Freude aufseiten der Höhenberger währte jedoch nicht lange, nur sieben Minuten später drosch Kasim Rabihic die Kugel zum Ausgleich ins linke Eck. Noch vor der Pause markierte Cyrill Akono nach einem Stellungsfehler von Viktoria-Verteidiger Daniel Buballa per Kopf das 2:1 (34.), innerhalb von fünf Minuten hatten bis dahin ordentlich spielende Kölner die Partie aus der Hand gegeben.

Bereits vor dem Halbzeitpfiff musste Viktorias Amyn verletzt ausgetauscht werden, für ihn kam der ebenfalls angeschlagene Kapitän Marcel Risse in die Begegnung. „Wir machen hier ein gutes Spiel, bekommen dann aber viel zu einfach die Gegentore“, monierte Co-Trainer Markus Brzenska vor Beginn der zweiten Hälfte. Erneut Akono stellte unmittelbar nach Wiederanpfiff völlig unbedrängt auf 3:1 (52.), von der Viktoria kam anschließend viel zu wenig. Den Auftakt hat sich im Rechtsrheinischen wohl jeder anders und vor allem erfolgreicher vorgestellt.