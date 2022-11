Köln – Es war ein besonderer Moment für Marcel Risse: Zum ersten Mal führte der gebürtige Kölner den FC Viktoria in einer Pflichtpartie als Kapitän auf das Feld; pünktlich zum Saisonstart der Dritten Liga wurde der 31-Jährige von seinem Trainer Olaf Janßen zum Spielführer auserkoren, der einstige FC Profi tritt somit in die Fußstapfen des langjährigen Kölner Kapitäns Mike Wunderlich, den es bekanntlich zum Ligakonkurrenten 1.FC Kaiserslautern verschlagen hat.



Die Ouvertüre einer Saison ist ja ohnehin immer recht aufregend - so auch für die Höhenberger, die zum Auftakt bei Aufsteiger Viktoria Berlin mit vier Zugängen in der Startelf aufwarteten (Nicolas, Heister, Greger, Palacios). Der ebenfalls hinzu geholte Linksverteidiger Daniel Buballa war aufgrund einer Gelbrot-Sperre, die er sich in der letzten Saison-Begegnung noch für den FC St. Pauli eingehandelt hatte, noch nicht spielberechtigt.



Philipp verpasst den Ausgleich



Am Ende eines ziemlich warmen Nachmittags wird sich Marcel Risse vermutlich geärgert haben, denn sein Team unterlag den Berlinern am ersten Spieltag nach einem flatterhaften Auftritt mit 1:2 (1:2). „Es war klar, dass es zu Beginn für uns schwierig wird“, meinte Janßen. „Viele Neue sind noch nicht richtig fit, am Ende hätte uns heute nur ein Lucky Punch geholfen.“



Dabei war die Partie im Stadtteil Prenzlauer Berg eher schleppend in die Gänge gekommen. Die Gäste hatten zunächst mehr Spielanteile, erst nach einer Viertelstunde hatte Berlin die Scheu vor der neuen Liga abgelegt. In Führung ging aber Köln. Nach einer Hereingabe von Risse vollendete der 17-jährige Youssef Amyn zum 0:1 (34.), es war der erste Treffer des Außenstürmers im Profifußball.



Doppelschlag innerhalb einer Minute

Danach wurde es wild: Mit einem Doppelschlag drehte der Aufsteiger die Begegnung binnen einer Minute. Yannis Becker traf mit einem sehenswerten Volleyschuss in den rechten Winkel zum Ausgleich (37.), eine Zeigerumdrehung später nutzte Lucas Falcao ein Durcheinander in Viktorias neu formierter Defensive gar zur Führung. Sportleiter Marcus Steegmann war zur Pause bedient: „Wir haben zu schnell das zweite Gegentor bekommen und müssen in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen.“



Wechsel von Nikolaj Möller steht bevor

Die Höhenberger starteten ordentlich, der eingewechselte Zugang David Philipp hätte beinahe prompt ausgeglichen (47.). Da im Anschluss offensiv aber kaum etwas zusammen ging, verloren die Rechtsrheinischen gegen wahrlich nicht herausragende Berliner schließlich verdient - trotz eines Marcel Risse, der am Sonntag noch Viktorias Bester war.



Derweil steht Köln vor der Finalisierung eines weiteren Transfers: Offenbar wird Angreifer Nikolaj Möller die Viktoria in den nächsten Tagen verstärken. Der 19-jährige Schwede, noch ohne Profieinsatz, verfügt bei der U 23 des FC Arsenal über einen Vertrag bis 2024, könnte aber für ein Jahr ausgeliehen werden.



FC Viktoria Köln: Nicolas - Heister (76. Höck), Rossmann, Greger, May (77. Sontheimer) - Fritz, Klefisch (72. Lorch) - Risse, Palacios (46. Philipp), Amyn - Bunjaku (62. Handle). - Zuschauer: 1.112. - Tore: 0:1 Amyn (34.), 1:1 Becker (37.), 2:1 Falcao (38.).