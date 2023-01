Die Voraussetzungen für ein Top-Spiel in der Dritten Liga am Freitagabend waren wenig verheißungsvoll: Es traf der Tabellenletzte auf den Drittletzten im Tableau; der übertragende Fernsehsender wird sich wohl einige Gedanken gemacht haben in den Wochen vor dieser Partie im Abstiegssumpf. In der riesigen HDI Arena von Hannover, in der Aufsteiger TSV Havelse seine Heimspiele bestreitet, empfing der heimische TSV den FC Viktoria Köln - eine Begegnung der krassen Gegensätze, wenn auch nicht tabellarisch: Havelse konnte in den bisherigen Spielen niemals in Führung gehen, hat gerade einen Punkt geholt und lediglich zwei eigene Tore erzielt.



Trainer Olaf Janßen war um Aufmunterung bemüht. Copyright: Uli Herhaus

Die Viktoria, vor der Spielzeit durchaus mit Ambitionen in die Spielzeit gestartet, weist mit 16 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Klasse auf, es deutete also kaum etwas auf Fußball für Ästheten hin.



Und so sollte es sich am Ende des Abends auch erweisen: Nach einem schwachen Auftritt unterlag die Viktoria dem Schlusslicht mit 0:1 (0:1) und muss sich weiter auf beschwerliche Wochen einstellen.



Marseiler verpasst knapp

Die Gastgeber begannen gegen formschwache Kölner offensiv und waren bemüht, in Führung zu gehen. Wobei es die Höhenberger waren, die sich die ersten guten Gelegenheiten erarbeiteten im ziemlich leeren Rund zu Hannover: Luca Marseiler verpasste nach Hereingabe von Simon Handle zunächst knapp per Kopf (11.), erneut Marseiler scheiterte mit einem Versuch aus der Distanz an TSV-Keeper Norman Quindt (26.).



Klefisch agiert ungestüm

Eine ungestüme Aktion von Viktorias Kai Klefisch bescherte den Niedersachsen das 1:0: Ein Kontakt gegen Julius Düker reichte dem Unparteiischen zu einem Elfmeter, Kianz Froese verwandelte sicher zur Führung (33.) und riss die Höhenberger noch ein Stück weit mehr in den Abstiegsschlamassel. Mit einem kaum erwarteten Rückstand schlichen die Rechtsrheinischen in die Kabinen.



„Das Spiel ist noch nicht vorbei", bilanzierte Co-Trainer Markus Brzenska in der Pause. „Wir müssen mehr Emotionalität und Power rein bringen." Kölns Coach Olaf Janßen nahm seinen Assistenten beim Wort und warf zur zweiten Halbzeit den zuvor ewig verletzten Angreifer Timmy Thiele ins Geschehen. Dennoch lief wenig zusammen beim Gast; Kapitän Marcel Risse wurde gar ausgetauscht und quittierte den Wechsel reichlich bedient. Die Darbietung nach Wiederanpfiff trieb Janßen viele Sorgenfalten auf die Stirn und dürfte zudem nicht reichen für ein weiteres Jahr im Profifußball. Der FC Viktoria ist angekommen im Abstiegskampf.

FC Viktoria: Nicolas - Fritz, Klefisch, Rossmann - Lorch - Risse (64. May), Sontheimer (53. Palacios), Handle - Marseiler (75. Philipp), Jastremski (75. Bunjaku), Amyn (46. Thiele). - Zuschauer: 527. - Tor: 1:0 Froese (33./Foulelfmeter).