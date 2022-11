Das erste Heimspiel der neuen Drittliga-Saison endete für Viktoria Köln mit einer Niederlage.

Köln – Der FC Viktoria Köln hat das erste Heimspiel der neuen Drittliga-Saison verloren. Gegen den SV Wehen Wiesbaden kassierten die Höhenberger ein 0:2.

Die Viktoria-Spieler in der Einzelkritik

Sebastian Mielitz 2,5

Viktorias neue Nummer eins verlebte einen weitgehend ruhigen Nachmittag, musste dennoch zwei Mal hinter sich greifen, weil ihn seine Vorderleute im Stich ließen. Rettete stark gegen Wehens Johannes Wurtz nach einer guten halben Stunde.

Patrick Koronkiewicz 4

Rückte für den zuletzt schwächelnden Marcel Gottschling in die Startformation. Hatte seine rechte Defensivseite vernünftig im Griff, setzte aber kaum Akzente nach vorne und brach nicht entscheidend über die Außenbahn durch.

Maximilian Rossmann 4

Bis auf einen Aussetzer eine solide Vorstellung des Neuzugangs von Heracles Almelo, dem man die fehlende Wettkampfpraxis noch anmerkt. Leitete mit einem verunglückten Kopfball zu Wurz das 0:1 ein; der Innenverteidiger war somit maßgeblich beteiligt an der späteren Niederlage.

Sead Hajrovic 3,5

Ordentlicher Vortrag des Abwehrspielers, der Wurtz vor dessen zweiten Treffer aber ebenfalls nicht entscheidend störte. Hatte eigentlich wenige Gelegenheiten, wirklich am Spiel teilzunehmen.

Fabian Holthaus 4

Der Linksverteidiger spielt eigentlich stets seinen Stiefel herunter, ist aber nicht der sprintende Außenspieler, der für Viktorias Angreifer als Vorbereiter glänzen kann. Ohne große Impulse in der Offensive, seine Flanken fanden kaum einmal einen Abnehmer.

Kai Klefisch 2,5

Beherzter und erfreulicher Auftritt von Viktorias Eigengewächs. Arbeitete viel und gewann beinahe jeden Zweikampf. Hielt die defensive Mittelfeldzentrale dicht und traute sich auch einmal gefährlichere Bälle zum Nebenmann zu.

Mike Wunderlich 3

In der ersten Halbzeit präsent und stets anspielbar im offensiven Mittelfeld. Abgesehen von zwei für Wehens Torwart Tim Boss leicht zu parierenden Schüssen aus der Distanz kam der Standard-Spezialist und Kapitän aber kaum in Abschluss-Situationen.

Marcel Risse 4

Die prominente Leihgabe vom 1.FC Köln hat ebenfalls noch Nachholbedarf in Sachen Spielpraxis. Dennoch stets bemüht und auch fleißig. Wird der Viktoria mit seiner Erfahrung und Schuss-Gewalt aber bestimmt noch weiter helfen – wenn er fit bleibt.

Lucas Cueto 3,5

Spulte gerade in der Anfangsphase ein großes läuferisches Pensum ab. Versuchte viel auf der linken Offensivseite, kam aber wie Wunderlich kaum in Abschluss-Situationen. Biss sich an der stabilen Defensive des Zweitliga-Absteigers immer wieder die Zähne aus, im zweiten Abschnitt entkräftet und später ausgewechselt.

Albert Bunjaku 4

Der Routinier und Viktoria-Torjäger hatte einen schweren Stand gegen die Wiesbadener Beton-Abwehr. Hatte nach 66 Minuten dennoch eine starke Aktion: Annahme des Balls mit der Brust, schnelle Drehung und Abschluss. Scheiterte aus wenigen Metern aber am herausragend reagierenden Ex-Fortuna Köln-Keeper Tim Boss.

Timmy Thiele 4

Es war nicht das Spiel des Timmy Thiele, weil er schlicht von seinen Nebenleuten vergessen wurde. Wenn ein Stürmer mit seinen Qualitäten beginnt, sollte er auch Flanken von den Außenbahnen bekommen. Das geschah an diesem Nachmittag so gut wie gar nicht - sehr zum Leidwesen des kopfball- und zweikampfstarken 29-Jährigen, der immerhin reichlich Laufarbeit verrichtete.