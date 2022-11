Köln – Die Saison-Heimpremiere in der Dritten Liga hat sich der FC Viktoria Köln mit Sicherheit anders vorgestellt: Am zweiten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev dem SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1), der Coach meinte im Anschluss: „Ich denke, wir haben gut verteidigt und kaum Chancen zugelassen. Wehen war brutal effektiv. Das war der Unterschied.“



Dabei hatten die Gastgeber zunächst ordentlich begonnen, der Ball zirkulierte zügig durch die Reihen, Möglichkeiten ergaben sich jedoch nicht. Das änderte sich nach einer guten halben Stunde: Marcel Risse, Leihgabe vom 1.FC Köln, zirkelte den Ball mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß knapp über das Wehener Tor (32.). Aber auch der Zweitliga-Absteiger aus Hessen nahm fortan an der Partie teil und ging kurz vor der Pause gar in Führung: Kölns Verteidiger Maximilian Rossmann beförderte die Kugel per Kopf zu Johannes Wurtz, der aus wenigen Metern zum 1:0 traf (40.).

Mit Elan kam die Viktoria aus der Halbzeit: Lucas Cueto setzte sich auf der linken Seite durch, sein Versuch ging aus spitzem Winkel weit über das Gäste-Gehäuse (50.). Doch die Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich zerplatzte rasch. Nach einer Hereingabe von Dennis Kempe stand erneut Wurtz völlig frei und erhöhte auf 2:0 (63.).

Rote Karte in der Schlussminute

Die Höhenberger hatten wahrlich nicht furchteinflößende Wiesbadener gleich zwei Mal durch eigene Unzulänglichkeiten aufgebaut. Der unauffällige Albert Bunjaku scheiterte drei Minuten später am fantastisch reagierenden Gäste-Keeper Tim Boss; dennoch fehlten den Höhenbergern fortan schlicht die Mittel, um gut sortierte und stabile Gäste in Verlegenheit zu bringen. Immerhin brachte Wehens Abwehrspieler Florian Carstens noch etwas Farbe ins Spiel: Nach einem groben Foulspiel gegen Kölns Timmy Thiele sah Carstens in der Schlussminute die Rote Karte.