Statt immer nur die Kölner Weihnachtsmärkte zu besuchen, lohnt sich auch ein Ausflug ins nahe Ruhrgebiet. Dort warten ganz unterschiedliche Weihnachtswelten: historische Altstädte im Lichterglanz, romantische Schlosskulissen, urige Märkte auf ehemaligen Zechengeländen und außergewöhnliche Attraktionen.

Vom riesigen Weihnachtsbaum in Dortmund bis zum mittelalterlichen Treiben in Bochum gibt es jede Menge zu entdecken. Viele Märkte locken mit Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und besonderen Geschenkideen. Und das Beste: Von Köln aus sind zahlreiche Ziele bequem mit dem Auto oder der Bahn erreichbar.

„Internationaler Weihnachtsmarkt Essen“ | 13.11. bis 23.12.2026 (22.11. geschlossen; 15.11. ab 14 Uhr) | Essener Innenstadt (u. a. Kennedyplatz, Kettwiger Straße, Flachsmarkt), 45127 Essen | So–Do 12.00–21.00 Uhr, Fr–Sa 12.00–22.00 Uhr | Internationale Spezialitäten, Kunsthandwerk und Mittelaltermarkt unter einem Lichternetz

Eröffnung des Weihnachtsmarkts im Essener Stadtteil Steele. (Archivbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

„Weihnachtsstadt Dortmund“ | 19.11. bis 30.12.2026 (22.11. und 25.12. geschlossen; 24.12. teilweise geöffnet) | Dortmunder Innenstadt (u. a. Hansaplatz, Reinoldikirche), 44135 Dortmund | Mo–Do 11.00–21.00 Uhr, Fr–Sa 11.00–22.00 Uhr, So 12.00–21.00 Uhr (24.12. teilweise 11.00–14.00 Uhr, 26.–27.12. 12.00–21.00 Uhr, 28.–30.12. 11.00–21.00 Uhr) | Über 250 Stände und „der größte Weihnachtsbaum der Welt“

„Bochumer Weihnacht“ | 19.11. bis 23.12.2026 (22.11. geschlossen) | Bochumer Innenstadt (u. a. Dr.-Ruer-Platz), 44787 Bochum | Täglich 11.00–22.00 Uhr (Kernzeit 12.00–21.00 Uhr) | Rund 200 Stände, Mittelaltermarkt, Märchenwald und der fliegende Weihnachtsmann täglich um 17.00 und 19.00 Uhr

„Mülheimer Schiffsweihnacht“ | 20.11. bis 21.11. sowie 27.11. bis 29.11.2026 | Schleuseninsel, Mülheim an der Ruhr | 20.11. 15.00–21.00 Uhr, 21.11. 13.00–21.00 Uhr, 27.11. 15.00–21.00 Uhr, 28.11. 13.00–21.00 Uhr, 29.11. 11.00–20.00 Uhr | Stände mit Selbstgemachtem auf den Schiffen der Weißen Flotte

„Nostalgischer Weihnachtsmarkt Hattingen“ | 23.11. bis 22.12.2026 | Altstadt Hattingen | So–Do 12.00–20.00 Uhr, Fr–Sa 12.00–21.00 Uhr | Stände in den Fachwerkgassen sowie tägliches Adventskalender-Fensteröffnen am Alten Rathaus ab 01.12. um 17.00 Uhr

Von Hattingen über Essen bis nach Mülheim an der Ruhr: Der Nikolaus ist im Ruhrgebiet unterwegs und hat jede Menge Weihnachtsstimmung im Gepäck. (Symbolbild) Copyright: IMAGO/Funke Foto Services

„Weihnachtsmarkt im Zechenpark Friedrich-Heinrich“ | 26.11. bis 29.11. sowie 03.12. bis 06.12.2026 | Friedrich-Heinrich-Allee 90, 47475 Kamp-Lintfort | Do 18.00–21.00 Uhr, Fr 16.00–21.00 Uhr, Sa 14.00–21.00 Uhr, So 12.00–20.00 Uhr | Regionale Händler in Industriekulisse mit Turmfahrten auf den Förderturm

„Weihnachtsmarkt am LWL-Freilichtmuseum Hagen“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Mäckingerbach, 58091 Hagen | Fr 14.00–21.00 Uhr, Sa 11.00–21.00 Uhr, So 11.00–20.00 Uhr | Fachwerkhäuser im Lichterglanz am 1. Adventswochenende (Eintritt: 8 Euro ab 14 Jahren)

„Adventsmarkt in der Mülheimer Altstadt“ | 27.11. bis 13.12.2026 (Montag geschlossen) | Altstadt Mülheim an der Ruhr | Di–Do 16.00–20.00 Uhr, Fr 16.00–21.00 Uhr, Sa 14.00–21.00 Uhr, So 14.00–20.00 Uhr (13.12. bis 19.00 Uhr) | Regionale Angebote, Manufaktur-Schokolade, Reibekuchen und Hinterhof-Verkauf

„Wischlinger Weihnachtszauber“ (Pilina Lodge) | An allen vier Adventswochenenden (ab 27.11.2026) | Revierpark Wischlingen, Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund | Gastronomie: Fr 16.00–23.00 Uhr, Sa 12.00–23.00 Uhr, So 12.00–22.00 Uhr (Stände: Fr 16–21, Sa 14–21, So 12–19 Uhr) | Kunsthandwerk, Leckereien und gemütliche Glashäuser direkt am See

„Weihnachtsmarkt am LWL-Museum Schiffshebewerk Henrichenburg“ | 28.11. bis 29.11.2026 | Am Hebewerk 26, 45731 Waltrop | Sa 13.00–20.00 Uhr, So 10.00–17.00 Uhr | Rund 80 Stände mit Kunsthandwerk, teilweise direkt im Rumpf des historischen Schiffs OSTARA

„Weihnachtsmarkt Hünxe-Krudenburg“ | 28.11.2026 | Dorfstraße, 46569 Hünxe (Krudenburg) | Sa 12.00–20.00 Uhr | Verkauf aus den Fenstern und Türen der denkmalgeschützten Häuser im historischen Dorfkern

„Nikolausmarkt Schloss Hugenpoet“ | 03.12. bis 06.12.2026 | August-Thyssen-Straße 51, 45219 Essen | Do 17.00–22.00 Uhr, Fr 16.00–22.00 Uhr, Sa 14.00–22.00 Uhr, So 12.00–20.00 Uhr (Eintritt: 12 Euro inkl. Glühwein) | Kulinarische Klassiker, Drehorgelmusik und Schlossambiente

„Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt Lohberg“ | 04.12. bis 06.12.2026 | Platz der Vielfalt 8, 46537 Dinslaken | Fr 15.00–21.00 Uhr, Sa 10.00–21.00 Uhr, So 11.00–18.00 Uhr | Industriedenkmal mit Jurte, Lagerfeuer, Stockbrot, Streichelzoo und Live-Musik

„Broicher Schlossweihnacht“ | 2., 3. und 4. Adventswochenende (Sa & So, 05.12. bis 20.12.2026) | Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr-Broich | Sa 13.00–22.00 Uhr, So 11.00–20.00 Uhr | Mittelaltermarkt mit Hofnarren und Burgfräuleins am Lagerfeuer (Eintritt: ab 10 Euro)

„Waldweihnachtsmarkt in Wesel-Diersfordt“ | 11.12. bis 13.12.2026 | Schützenplatz, Mühlenfeldstraße, 46487 Wesel (Diersfordt) | Fr 18.00–20.00 Uhr (teils bis 21.00 Uhr), Sa 11.00–21.00 Uhr, So 11.00–20.00 Uhr | Traditioneller Markt am Waldrand mit Kunsthandwerk und Feuerstelle

„Advent an der Burg“ | 11.12. bis 13.12.2026 | Burginnenhof, Platz d'Agen 1, 46535 Dinslaken | Fr 15.00–20.00 Uhr, Sa 11.00–20.00 Uhr, So 11.00–19.00 Uhr | Weihnachtsfest im beleuchteten Burginnenhof mit Musik, Falknerei und Nachtwächterführungen

„Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Werdringen 1, 58089 Hagen | Sa 14.00–19.30 Uhr, So 11.00–18.00 Uhr | Handgefertigte Holz- und Kunstschätze mit mittelalterlichem Flair am 3. Adventswochenende

„Adventsmarkt am Kloster Kamp“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Abteiplatz, 47475 Kamp-Lintfort | Sa 14.00–20.00 Uhr, So 11.00–20.00 Uhr | Kunsthandwerk und Selbstgemachtes lokaler Vereine für den guten Zweck (jag)