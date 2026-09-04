Herr Schwalbach, Ihre Benefiz-Schmuckbörse zugunsten von‚ wir helfen‘ befindet sich im Endspurt. Wie lange können Spenderinnen und Spender noch ihren Schmuck, ihr Porzellan oder andere Kostbarkeiten für die aktuelle Aktion in Ihrem Salon abgeben?

Für die aktuelle Aktion sollten die Spenden bis zum 27. Oktober eingegangen sein, da sie ja noch taxiert und ausgezeichnet werden müssen. Der Verkauf beginnt am 10. November, ab dann können Interessierte drei Wochen lang zu unseren Öffnungszeiten shoppen und gleichzeitig Gutes tun. Wie immer gehen alle eingenommenen Gelder zu 100 Prozent an wir helfen. Neu ist in diesem Jahr ein kleiner Appetitanreger: Vom 27. Oktober bis 7. November werden Teile der Salonfront zu Themenfenstern für Silber, Bernstein und viel mehr. So können Interessierte einen ersten Blick auf die angebotenen Schmuckstücke werfen.

Sie sind Friseur, kein Goldschmied. Woran erkennen Sie, ob eine Spende aus wertvollem Edelmetall besteht oder nur wertloser Modeschmuck ist?

Mit den Jahren habe ich viel über Schmuck gelernt und habe einen Blick dafür entwickelt. Zum Glück habe ich zudem einen Profi an meiner Seite: Der pensionierte Klettenberger Goldschmiedemeister Herbert Schmelzer prüft die Schmuckstücke mit großer Hingabe und taxiert ihren Wert. Seine Expertisen sind im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Aber auch Zahngold, Silber, hochwertiger Modeschmuck und Porzellan sind willkommen und kommen letztlich notleidenden Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt zugute.

Gibt es eine Spende, die Sie besonders berührt hat?

Ich freue mich über jede und jeden, die oder der unsere Aktion unterstützt. In den vergangenen Jahren gab es aber viele Schmuckspenden, die mit sehr persönlichen Geschichten verbunden waren. Das ist natürlich immer berührend. Da war zum Beispiel die Dame, die Schmuck ihrer verstorbenen besten Freundin in den Salon brachte. Die Freundin hatte zuvor darum gebeten, dass der Schmuck für wir helfen e.V. gespendet wird. Sehr gerührt hat mich auch, dass die neue stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Isabella Neven DuMont, ihre Familien-Schatulle geöffnet und uns ein Schmuckstück daraus gespendet hat. Schon ihre Mutter Hedwig Neven DuMont hat mein Engagement für wir helfen stets persönlich begleitet. Ich freue mich, dass Isabella Neven DuMont das Erbe ihrer Mutter antritt, was das Engagement für Kinder unserer Stadt in Not angeht.

Sie haben viele Benefiz-Aktionen für wir helfen auf die Beine gestellt und damit insgesamt knapp 200.000 Euro an den Verein gespendet – womit Sie tausenden von benachteiligten Kindern Gutes getan haben. Womit kann man Ihnen eine Freude machen?

Mich freut es ungemein, dazu beizutragen, dass Kinder, die unter keinem guten Stern aufwachsen, die Chance erhalten, gute Lebensperspektiven zu erhalten. Und ich würde mich über eine neue Mietwohnung freuen. Denn nach 36 Jahren muss ich meine Südstadtwohnung verlassen – wegen Eigenbedarf.

Vom 10. bis 28.11. werden im Rahmen der Benefiz-Börse „Schmuckstücke im Salon“ in der Luxemburger Straße 285 b in Köln-Klettenberg gespendete Schmuck- und Kunststücke verkauft. Weitere Fragen beantwortet Ralph Schwalbach gerne unter 0177/ 8534056.

Fragen & Antworten rund um die Schmuckbörse

Welche Gegenstände kann ich spenden und wo gebe ich sie ab?

Hochwertigen Schmuck, Silberbestecke, hochwertiges Porzellan-Geschirr, Leuchten, Vasen, kleine Kunstgegenstände und Zahngold nimmt Ralph Schwalbach in seinem Salon in der Luxemburger Straße 285 b in Köln-Klettenberg zu den Öffnungszeiten sehr gerne entgegen.

Was bedeutet hochwertig und wer schätzt das ein?

Im Fall von Geschmeide geht es um Echtschmuck und hochwertigen Modeschmuck, also etwa Schmuckstücke aus Gold, Silber, Platin, aus oder mit Perlen, Diamanten oder Brillanten. Ein Goldschmiedemeister und Juwelier taxiert die abgegebenen Schmuckstücke, sprich: Er bestimmt ihren Wert, bevor sie in den Verkauf gehen.

Kann ich auch beschädigten Schmuck spenden?

Ein gebrochener Ring, eine gerissene Kette oder ein hakender Verschluss – leicht defekte Schmuckstücke werden von Herbert Schmelzer fachmännisch repariert.

Was passiert mit einem Schmuckstück, das nicht mehr modern ist?

Der Experte reinigt die Schmuckstücke, arbeitet sie auf und behält sich vor, sie umzuarbeiten, wenn er sich davon ein besseres Verkaufsergebnis erhofft. Da wird schonmal aus einer Brosche ein Anhänger oder aus einer silbernen Gabel ein schicker Armreif.

Wenn mir nach dem Umarbeiten das Schmuckstück so gut gefällt, dass ich es wieder haben möchte?

Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Spaß beiseite: Jedes abgegeben Stück wird als Spende für notleidende Kinder in Köln und der Region betrachtet.

Was geschieht mit den Spenden, die nicht verkauft werden?

Die Schmuckstücke werden gut gesichert eingelagert für die nächste Schmuckstücke im Salon-Börse.

Kommt der Erlös der Aktion auch wirklich bei den Kindern an?

„wir helfen“, die Aktion des Kölner Stadt-Anzeigers für Kinder und Jugendliche in Not, kann jeden gespendeten Cent zu 100 Prozent an jährlich bis zu 160 Projekte in der Region weitergeben, die benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen, da der Verlag M. DuMont Schauberg alle Verwaltungskosten übernimmt.