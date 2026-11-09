Benefiz-Schmuckbörse„wir helfen“-Held verkauft Schmuck im Kölner Salon

Seit vielen Jahren setzt sich Ralph Schwalbach mit seinem Team und originellen Spendenaktionen für die Hilfsaktion des Kölner Stadt-Anzeiger für Kinder und Jugendliche in Not ein - und für andere soziale Initiativen. Weshalb er einen Herzensplatz in der Reihe der „wir helfen“-Helden einnimmt. „Wir glauben an die Kraft der Veränderung, möchten durch unser Engagement einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und dazu beitragen, dass aus kleinen Kindern große Helden werden“, sagt Schwalbach, der selbst keine leichte Kindheit hatte und viele junge Jahre in einem Heim verbrachte.
Auch mit der Hilfe von Menschen, die an ihn glaubten, ist Ralph Schwalbach seinen Weg erfolgreich gegangen und besitzt heute einen renommierten Friseur-Salon in Klettenberg. Dort brachte er einige Jahre lang Kölns wohl kleinste und von Stunksitzungspräsidentin Biggi Wanninger moderierte Benefiz-Gala auf die Bühne. Anschließend organisierte er Kunstbörsen und seit dem Jahr 2020 die Benefiz-Börse „Schmuckstücke im Salon“. Phänomenale knapp 200.000 Euro hat er in all den Jahren schon für „wir helfen“ gesammelt.
Helfen Sie mit, den Spendenrekord zu brechen
Die Schmuckbörse funktioniert wie folgt: Ganzjährig sammelt Schwalbach von seiner Kund- Nachbarschaft und anderen spendablen Kölnerinnen und Kölnern gespendete Schmuckstücke, Kunstgegenstände, Porzellan oder Zahngold. In diesem Jahr hat auch die neue „wir helfen“-Vorstandsvoritzende Isabella Neven DuMont ihr Schmuckbörse geöffnet und Ohrringe ihrer Großmutter gespendet. Alle Schmuckstücke werden zunächst von Ralph Schwalbachs Nachbarn, dem Goldschmiedmeister und Juwelier Herbert Schmelzer ehrenamtlich taxiert und gegenenfalls umgearbeitet. Dann wandern sie in den Save, bis die Schmuckbörse jedes Jahr im November startet.
In diesem November möchte Ralph Schwalbach seinen persönlichen Jahres-Spendenrekord von 80.000 Euro knacken. Dafür ist er auf die Hilfe von vielen schmuckbgeisterten Kundinnen und Kunden angewiesen, die vom 10. bis 28. November hochwertigen (Mode-)Schmuck, Porzellan und Silberwaren zu den Öffnungszeiten (Di - Fr 10 bis 19.30 Uhr, Do: 10 bis 18 Uhr, Sa: 9.30 bis 16 Uhr) im Salon in der Luxemburger Straße 285b in Klettenberg kaufen können - für den guten Zweck, denn 100 Prozent der Erlöse sind für „wir helfen“ bestimmt.
Fragen & Antworten rund um die Schmuckbörse
Welche Gegenstände kann ich spenden und wo gebe ich sie ab?
Hochwertigen Schmuck, Silberbestecke, hochwertiges Porzellan-Geschirr, Leuchten, Vasen, kleine Kunstgegenstände und Zahngold nimmt Ralph Schwalbach in seinem Salon in der Luxemburger Straße 285 b in Köln-Klettenberg zu den Öffnungszeiten sehr gerne entgegen.
Was bedeutet hochwertig und wer schätzt das ein?
Im Fall von Geschmeide geht es um Echtschmuck und hochwertigen Modeschmuck, also etwa Schmuckstücke aus Gold, Silber, Platin, aus oder mit Perlen, Diamanten oder Brillanten. Ein Goldschmiedemeister und Juwelier taxiert die abgegebenen Schmuckstücke, sprich: Er bestimmt ihren Wert, bevor sie in den Verkauf gehen.
Kann ich auch beschädigten Schmuck spenden?
Ein gebrochener Ring, eine gerissene Kette oder ein hakender Verschluss – leicht defekte Schmuckstücke werden von Herbert Schmelzer fachmännisch repariert.
Was passiert mit einem Schmuckstück, das nicht mehr modern ist?
Der Experte reinigt die Schmuckstücke, arbeitet sie auf und behält sich vor, sie umzuarbeiten, wenn er sich davon ein besseres Verkaufsergebnis erhofft. Da wird schonmal aus einer Brosche ein Anhänger oder aus einer silbernen Gabel ein schicker Armreif.
Wenn mir nach dem Umarbeiten das Schmuckstück so gut gefällt, dass ich es wieder haben möchte?
Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Spaß beiseite: Jedes abgegeben Stück wird als Spende für notleidende Kinder in Köln und der Region betrachtet.
Was geschieht mit den Spenden, die nicht verkauft werden?
Die Schmuckstücke werden gut gesichert eingelagert für die nächste Schmuckstücke im Salon-Börse.
Kommt der Erlös der Aktion auch wirklich bei den Kindern an?
„wir helfen“, die Aktion des Kölner Stadt-Anzeigers für Kinder und Jugendliche in Not, kann jeden gespendeten Cent zu 100 Prozent an jährlich bis zu 180 Projekte in der Region weitergeben, die benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen, da der Verlag M. DuMont Schauberg alle Verwaltungskosten übernimmt.