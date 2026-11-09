Benefiz-Schmuckbörse„wir helfen“-Held verkauft Schmuck im Kölner Salon

Seit vielen Jahren setzt sich Ralph Schwalbach mit seinem Team und originellen Spendenaktionen für die Hilfsaktion des Kölner Stadt-Anzeiger für Kinder und Jugendliche in Not ein - und für andere soziale Initiativen. Weshalb er einen Herzensplatz in der Reihe der „wir helfen“-Helden einnimmt. „Wir glauben an die Kraft der Veränderung, möchten durch unser Engagement einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und dazu beitragen, dass aus kleinen Kindern große Helden werden“, sagt Schwalbach, der selbst keine leichte Kindheit hatte und viele junge Jahre in einem Heim verbrachte.

Auch mit der Hilfe von Menschen, die an ihn glaubten, ist Ralph Schwalbach seinen Weg erfolgreich gegangen und besitzt heute einen renommierten Friseur-Salon in Klettenberg. Dort brachte er einige Jahre lang Kölns wohl kleinste und von Stunksitzungspräsidentin Biggi Wanninger moderierte Benefiz-Gala auf die Bühne. Anschließend organisierte er Kunstbörsen und seit dem Jahr 2020 die Benefiz-Börse „Schmuckstücke im Salon“. Phänomenale knapp 200.000 Euro hat er in all den Jahren schon für „wir helfen“ gesammelt.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“ bitten wir um Spenden für (medien-)pädagogische Projekte in Köln und der Region, die Kindern helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen - im Alltag wie im Netz. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

Helfen Sie mit, den Spendenrekord zu brechen

Die Schmuckbörse funktioniert wie folgt: Ganzjährig sammelt Schwalbach von seiner Kund- Nachbarschaft und anderen spendablen Kölnerinnen und Kölnern gespendete Schmuckstücke, Kunstgegenstände, Porzellan oder Zahngold. In diesem Jahr hat auch die neue „wir helfen“-Vorstandsvoritzende Isabella Neven DuMont ihr Schmuckbörse geöffnet und Ohrringe ihrer Großmutter gespendet. Alle Schmuckstücke werden zunächst von Ralph Schwalbachs Nachbarn, dem Goldschmiedmeister und Juwelier Herbert Schmelzer ehrenamtlich taxiert und gegenenfalls umgearbeitet. Dann wandern sie in den Save, bis die Schmuckbörse jedes Jahr im November startet.

In diesem November möchte Ralph Schwalbach seinen persönlichen Jahres-Spendenrekord von 80.000 Euro knacken. Dafür ist er auf die Hilfe von vielen schmuckbgeisterten Kundinnen und Kunden angewiesen, die vom 10. bis 28. November hochwertigen (Mode-)Schmuck, Porzellan und Silberwaren zu den Öffnungszeiten (Di - Fr 10 bis 19.30 Uhr, Do: 10 bis 18 Uhr, Sa: 9.30 bis 16 Uhr) im Salon in der Luxemburger Straße 285b in Klettenberg kaufen können - für den guten Zweck, denn 100 Prozent der Erlöse sind für „wir helfen“ bestimmt.

Fragen & Antworten rund um die Schmuckbörse

Welche Gegenstände kann ich spenden und wo gebe ich sie ab?

Hochwertigen Schmuck, Silberbestecke, hochwertiges Porzellan-Geschirr, Leuchten, Vasen, kleine Kunstgegenstände und Zahngold nimmt Ralph Schwalbach in seinem Salon in der Luxemburger Straße 285 b in Köln-Klettenberg zu den Öffnungszeiten sehr gerne entgegen.

Was bedeutet hochwertig und wer schätzt das ein?

Im Fall von Geschmeide geht es um Echtschmuck und hochwertigen Modeschmuck, also etwa Schmuckstücke aus Gold, Silber, Platin, aus oder mit Perlen, Diamanten oder Brillanten. Ein Goldschmiedemeister und Juwelier taxiert die abgegebenen Schmuckstücke, sprich: Er bestimmt ihren Wert, bevor sie in den Verkauf gehen.

Kann ich auch beschädigten Schmuck spenden?

Ein gebrochener Ring, eine gerissene Kette oder ein hakender Verschluss – leicht defekte Schmuckstücke werden von Herbert Schmelzer fachmännisch repariert.

Was passiert mit einem Schmuckstück, das nicht mehr modern ist?

Der Experte reinigt die Schmuckstücke, arbeitet sie auf und behält sich vor, sie umzuarbeiten, wenn er sich davon ein besseres Verkaufsergebnis erhofft. Da wird schonmal aus einer Brosche ein Anhänger oder aus einer silbernen Gabel ein schicker Armreif.

Wenn mir nach dem Umarbeiten das Schmuckstück so gut gefällt, dass ich es wieder haben möchte?

Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Spaß beiseite: Jedes abgegeben Stück wird als Spende für notleidende Kinder in Köln und der Region betrachtet.

Was geschieht mit den Spenden, die nicht verkauft werden?

Die Schmuckstücke werden gut gesichert eingelagert für die nächste Schmuckstücke im Salon-Börse.

Kommt der Erlös der Aktion auch wirklich bei den Kindern an?

„wir helfen“, die Aktion des Kölner Stadt-Anzeigers für Kinder und Jugendliche in Not, kann jeden gespendeten Cent zu 100 Prozent an jährlich bis zu 180 Projekte in der Region weitergeben, die benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen, da der Verlag M. DuMont Schauberg alle Verwaltungskosten übernimmt.