Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden, dass das Team der Parfümerie Möltgen um Inhaberin Ariane Möltgen im Spätherbst fleißig exklusive Päckchen packt und sie mit hochwertigen Produkten aus seinem Parfümerie-Sortiment befüllt.

Überraschungen aus den Bereichen Duft, Pflege und Make-up erwarten die Käuferinnen und Käufer des Benefiz-Beauty-Kalenders, dessen Erlös, wie seit vielen Jahren so auch in diesem Advent „wir helfen“ zugute kommt.

Abwechslungsreicher Beauty-Mix für den guten Zweck

Mit dabei sind hochwertige Miniaturen und luxuriöse Reisegrößen, unter anderem von Sensai, Clarins, Lancôme und Biotherm, hochwertige Pflegeprodukte, bezaubernde Duftminiaturen, ein Nagellack in Originalgröße, ein Mini-Lippenstift, Mini-Mascara, Lippenpflege, Haarpflegeprodukte, eine kleine hochwertige Duftkerze von Tiziana Terenzi und vieles mehr.

„Gemeinsam können wir einiges bewegen, da sind wir bei ‚wir helfen‘ an genau der richtigen Stelle – eine Hilfsaktion von Kölnern für Kölner, die sinnvolle Projekte für unsere Kinder fördert unterstützt“, sagt Ariane Möltgen. Der liebevoll – dieses Mal in einem edlen bordeaux-roten Karton samt Kordel – verpackte Beauty-Adventskalender kostet 89 Euro und ist seit 1. Oktober mitten in der Innenstadt in der Parfümerie Möltgen, Ehrenstraße 55, erhältlich.