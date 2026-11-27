Vor sieben Jahren starb Ann-Sophie Redels Mutter an Krebs. Da war sie 19. „Ich bin mit der Krankheit meiner Mutter aufgewachsen. Bei ihr kam der Krebs immer wieder, Untersuchungen, Chemo und Bestrahlungen gehörten zum Familienalltag“, erzählt die heute 26-Jährige, die damals in ihrer Heimatstadt Nürnberg lebte. Als ihre Mutter dann starb, hatte sie niemanden zum Reden. In ihrer Familie wurde das Thema totgeschwiegen. „Meine Oma fragt mich noch heute, warum ich mich jetzt auch so sehr mit der Thema Tod und Trauer beschäftige.“

Ann-Sophie Redel ist seit einem Jahr Team-Mitglied des auch von „wir helfen“ geförderten Trauerchats beim Hospizdienst in Bergheim. Jeden Montag und Mittwochabend können sich junge Menschen, die einen Verlust erfahren haben, im Chatroom der Website www.doch-etwas-bleibt.de einloggen, um sich auszutauschen.

Belastende Sprachlosigkeit nach dem Tod eines geliebten Menschen

„Ich hätte so etwas damals gebraucht. Die Sprachlosigkeit in meinem Umfeld war sehr belastend für mich“, sagt die junge Frau, die vor wenigen Jahren nach Köln gezogen ist, um hier eine Schauspielausbildung zu machen. „Ich möchte, dass Tod und Trauer Teil meines Alltags sind. Ich habe erlebt, dass Gleichaltrige und Freunde oft Berührungsängste haben und sich nicht trauen, das Thema von sich aus anzusprechen, dabei ist es wichtig, der Trauer einen Raum zu geben.“

Ann-Sophie Redel leitet inzwischen auch eine Trauergruppe beim Verein „Traube. Trauerbegleitung Köln e.V.“ Der Tauerchat für junge Menschen wurde vor 17 Jahren ins virtuelle Leben gerufen. Als der Sohn der Projektinitiatorin Romy Kohler im Alter von 15 Jahren verstarb, gab es für seine Freunde weder von der Schule noch von anderen öffentlichen Einrichtungen Unterstützung. Eine Beratungs- oder Selbsthilfegruppe kam für die Freunde nicht infrage. Romy Kohler verwies die Jugendlichen an die Internetseite „alles-ist-anders.de“, die damals ebenfalls einen Chat für trauernde Jugendliche anbot.

Trauerchat-Begleiterin Stella Hannemann Copyright: Martina Goyert

Ich habe erlebt, dass viele Menschen schlicht überfordert sind im Umgang mit dem Tod. Ich hätte mir nach dem Tod meines Vaters gewünscht, dass Freunde mich einfach fragen, wie es mir geht. Es tut enorm gut, wenn Menschen ihr Interesse zeigen. Stella Hannemann, Trauerchat-Begleiterin

Die Rückmeldungen der Freunde waren positiv – hier fühlten sie sich sicher und ernst genommen. Daraufhin begründete Romy Kohler zusammen mit Anna Raisch innerhalb des Hospizvereins Bedburg Bergheim Elsdorf e.V. den Trauerchat „Doch etwas bleibt“. Das Team besteht aus 16 ehrenamtlich tätigen jungen Leuten, die selbst einen Verlust erfahren haben. „Sie werden in einem Einführungswochenende auf ihre Moderatorenrolle vorbereitet“, sagt Hannah Seher, die seit drei Jahren dabei ist und inzwischen die Koordination der Gruppe innehat.

Dos und Donts im Trauerchat

Dabei werden auch Dos and Donts im Chat besprochen. „Zum Beispiel sind Vergleiche ein Tabu oder das Abwiegeln mit Floskeln wie ‚Das wird schon wieder‘. Jeder einzelne Trauerfall sei individuell, nicht einer schlimmer als der andere, jegliche Relativierung verbiete sich, sagt Hannah Seher. Die Chatbegleiter haben in der Rgel zwei Dienste im Monat, bei regelmäßigen Supervisionen wird über das Erlebte gesprochen. Auch gibt es einmal im Jahr ein Team-Wochenende mit Kommunikationsworkshops und Teambuilding.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“ bitten wir um Spenden für (medien-)pädagogische Projekte in Köln und der Region, die Kindern helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen - im Alltag wie im Netz. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

Für Stella Hannemann kam der Tod ihres Vaters im Jahr 2018 wie aus dem Nichts. „Ich war im Auslandssemester in Buenos Aires, hatte ihn also wochenlang nicht gesehen und dann kam die Nachricht: Herzinfarkt.“ Sie reiste nach Hause, um alles zu regeln, Beerdigung und Hausverkauf. Es war eine Zäsur in ihrem Leben. Danach flog sie wieder nach Argentinien und nahm sich vor, bei ihrer Rückkehr nach Deutschland mit der Trauerarbeit zu beginnen.

Mit Menschen über Trauer sprechen, statt nur Bücher zu lesen

„Aber ich las eigentlich nur in Büchern, sprach nicht mit Menschen.“ Als ihre Großmutter im Jahr 2020 schließlich ins Hospiz kam, nahm sie sich Zeit, fuhr zu ihr und begleitete ihr Sterben ganz bewusst. War der Tod ihres Vaters ein plötzlicher konnte sie bei ihrer Großmutter wirklich dabei sein, eine Erfahrung, die sie brauchte.

Inzwischen macht Stella Hannemann eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. „Ich habe erlebt, dass viele Menschen schlicht überfordert sind im Umgang mit dem Tod. Ich hätte mir nach dem Tod meines Vaters gewünscht, dass Freunde mich einfach fragen, wie es mir geht. Das hätte mir geholfen, auch wenn ich dann eventuell gar nicht viel geredet hätte. Aber es tut enorm gut, wenn Menschen ihr Interesse zeigen“, sagt die 34-Jährige.

Was jungen Menschen in der Trauerphase helfen kann

Aus diesem Grund engagiert auch sie sich beim Trauerchat. Ann-Sophie Redel und Stella Hannemann moderieren den Gruppenchat. „Wir versuchen, die meist fünf bis zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander ins Gespräch zu bringen“. Die Chatbegleiterinnen lassen den jungen Menschen, die dort Hilfe suchen, vor allem Raum für ihre Schilderungen, berichten aber auch von ihren eigenen Verlusterfahrungen und geben Tipps, erzählen, was ihnen selbst geholfen hat.

Ann-Sophie Redel hat mit 19 Jahren ihre Mutter verloren, die an Krebs verstarb. Copyright: Martina Goyert

Ich hätte so einen Chat damals gebraucht. Die Sprachlosigkeit in meinem Umfeld war sehr belastend für mich. Ich möchte, dass Tod und Trauer Teil meines Alltags sind und ihnen in Gesprächen Raum geben. Trauerchat-Begleiterin Ann-Sophie Redel

„Mir tut es gut, mir vorzustellen, dass ich die Kraft meines Vaters habe und sie spüre“, sagt Hannemann. „Ich höre auch gerne die Musik, die er gerne mochte. Dann fühle ich mich ihm nahe. Ich bin ein absolutes Papakind.“ Zuletzt hat sie ihm einen Brief geschrieben. „Wenn man ihn nicht mehr klassisch von Hand schreiben möchte, kann man ihn in den Whatsapp-Chat tippen.“ Das sei bei Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen manchmal die natürlichere Art der Kommunikation. Es könne zudem helfen, eine Erinnerungsbox zu basteln, mit Fotos und persönlichen Gegenständen des oder der Verstorbenen. Auch Rituale seien wichtig. „Ich backe meiner Mutter immer einen Kuchen zu ihrem Geburtstag“, erzählt Redel. Stella Hannemann nimmt sich am Todestag ihres Vaters am 26. Oktober immer frei und macht etwas Besonderes mit ihrem Partner.

Dass Trauer anstrengend ist, haben beide jungen Frauen erfahren – für sie selbst und für ihr Umfeld. Deshalb sei es auch wichtig, sich Pausen zu gönnen und sich etwas Gutes zu tun. Und Reden. „Wenn Du einen Menschen verlierst, führst Du danach ein neues Leben. Der Tod braucht darin Raum im Alltag“, sagt Ann-Sophie Redel. Im Chat schaffen sie, Stella Hannemann und die anderen Trauerchat-Teammitglieder, genau diesen jeden Montag und Mittwoch von 20 bis 22 Uhr.