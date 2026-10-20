Zwei neue Windenergieanlagen sind am Rand des Tagebaus Garzweiler II offiziell in Betrieb gegangen. Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) nahm die Anlagen im Windpark Erkelenz-Holzweiler am Dienstag in Betrieb, wie das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr mitteilte.

Die Anlagen sind jeweils rund 250 Meter hoch – also fast 100 Meter höher als der Kölner Dom – und haben eine Leistung von 7,2 Megawatt. Zusammen reicht ihr Strom nach Angaben des Ministeriums für fast 10.000 Haushalte. Eingespeist wird er ins regionale Netz der NEW Niederrhein.

NRW: 975 Windenergieanlagen in 2025 genehmigt

Im Rheinischen Revier sind nach Ministeriumsangaben bislang 4,6 Gigawatt erneuerbare Energien realisiert, darunter zwei Gigawatt Windenergie. Die im Gigawattpakt vereinbarte Leistung von fünf Gigawatt könnte bereits Anfang 2027 erreicht werden – ein Jahr vor dem Ziel 2028.

In Nordrhein-Westfalen wurden 2025 laut Ministerium 975 Windenergieanlagen mit insgesamt rund 6.100 Megawatt genehmigt. Im zweiten Quartal 2026 dauerte ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren im Schnitt 8,4 Monate. 2023 waren es noch 14 Monate. (dpa/red)