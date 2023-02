Bundesweiter Protest Mehr als 11.000 Beteiligte an Post-Warnstreiks

An 300 Standorten in ganz Deutschland haben Mitarbeiter der Post für mehr Gehalt demonstriert

Berlin – Mehr als 11.000 Beschäftigte haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Samstag an neuen Warnstreiks bei der Deutschen Post beteiligt. Betroffen waren gut 300 Standorte im gesamten Bundesgebiet, wie die Gewerkschaft Verdi am Nachmittag weiter mitteilte. Die Warnstreiks fanden bereits den vierten Tag in Folge statt.

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden. Die Gewerkschaft begründet die Forderungen auch mit hohen Gewinnen der Post während der Corona-Krise. Dies müsse sich nun in guten Einkommens- und Arbeitsbedingungen widerspiegeln.

Das könnte Sie auch interessieren:

VW-Tochter Anzeige Lkw-Bauer MAN will bis zu 9500 Stellen abbauen

Karstadt-Kaufhof Anzeige Verdi dringt auf Zustimmung zum Insolvenzplan

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis wertete die Proteste am Samstag als „ein deutliches Zeichen unserer Mitglieder in Richtung Arbeitgeber“. Deren bisherige Angebote seien unzureichend: „Eine 1,5 prozentige Erhöhung der Entgelte, wie zuletzt vom Arbeitgeber angedeutet, findet bei unseren Mitgliedern keinerlei Akzeptanz.“ Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. und 22. September geplant. (afp)