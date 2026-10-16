Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

EILMELDUNG

Dachstuhl steht in Flammen: Feuerwehreinsatz in Köln-Mülheim – Bewohner können sich ins Freie retten

Deutsch-französische EinigungAus vom Verbrenner-Aus rückt näher

Deutschland und Frankreich haben sich auf eine gemeinsame Position geeinigt, die eine Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus bis 2035 enthält. Der Automobilclub ACV sieht das kritisch.

Von
Bestimmte Verbrenner sollen auch künftig erhältlich sein

Bestimmte Verbrenner sollen auch künftig erhältlich sein

Copyright: Alicia Windzio/dpa

Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. „Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen“, teilten beide Seiten mit. Den genauen Inhalt der Verständigung nannten Bundesregierung und Élysée-Palast zunächst nicht.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!
zurück zur Startseite