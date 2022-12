Köln/Berlin – Die Drogeriemarktkette DM hat am Dienstagvormittag bundesweit Filialen schließen müssen. Grund war ein Ausfall des Kassensystems. Betroffen davon waren mehrere Städte in Deutschland, unter anderem Berlin, München und Freiburg. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ waren auch Filialen in Köln betroffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Kassenausfall macht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmöglich, Einkäufe in Bar- oder Kartenzahlung abzukassieren. Wie viele Märkte bundesweit von der Panne betroffen waren, blieb auf Nachfrage der dpa in der Konzernzentrale in Karlsruhe unklar. Ebenso wurde nicht mitgeteilt, welche Probleme es genau beim Kassieren gab.

DM-Märkte in Köln von Kassen-Ausfall betroffen

In Köln berichteten mehre Filialen von Problemen. So musste ein Sülzer Markt kurzzeitig schließen, und auch am Chlodwigplatz gab es am Morgen nach der Öffnung Probleme. In der Breite Straße lief der Betrieb dagegen reibungslos. Es hieß, betroffen seien vor allem DM-Märkte gewesen, die vor 9 Uhr öffnen.

Das bestätigte DM-Chef Christoph Werner später: Der Fehler sei schnell aufgefallen, weil er zuerst in den Märkten auftrat, die schon um 7 Uhr öffneten. IT-Spezialisten hätten die Ursache rasch gefunden und den Fehler behoben. Die meisten Kassen seien wieder funktionsfähig, sagte Werner am Mittag.

„Focus-Online“ berichtet darüber, dass die Kassen in den betroffenen Filialen keine Verbindung zum Internet herstellen konnten. In einer Filiale im schwäbischen Heidenheim bestand dieses Problem ebenfalls, ist aber wohl mittlerweile wieder behoben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Probleme halten an Anzeige Update soll Kartenzahlungen in Einzelhandel wieder ermöglichen

Verifone-Geräte Anzeige Auch am Freitag noch Störungen bei Kartenzahlung in diesen Märkten von Peter Stroß

Vergangenen Monat hatte es erst bundesweite Störungen bei der Kartenzahlung gegeben. Betroffen waren Zahlungsgeräte des US-Herstellers Verifone. (red, mit dpa)