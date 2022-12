Werner Görg tritt am Dienstag zur Wahl zum IHK-Präsidenten an.

Köln – Die Industrie- und Handelskammer Köln (IHK) wählt am Dienstag eine neue Führung an die Kammerspitze. Die Vollversammlung, die im vergangenen Herbst gewählt wurde, tritt am Abend zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Insgesamt 172 Kandidaten hatten sich im Vorfeld in 32 Wahlgruppen auf die 91 Sitze des Parlaments der regionalen Wirtschaft beworben. Die Zahl der Sitze für die Wahlgruppen richtet sich nach deren Bedeutung, gemessen an der Mitarbeiterzahl oder dem Umsatz.

Neue Initiative

Die Wahl war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil mit der Initiative „New Kammer“ erstmals eine Gruppierung für die Vollversammlung kandidierte, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Kammer zu modernisieren. Insgesamt 57 Unternehmerinnen und Unternehmer hatten sich zur Wahl gestellt, um sich für mehr Transparenz, eine stärkere Digitalisierung und vor allem geringere Mitgliedsbeiträge einzusetzen.

Insgesamt 26 Plätze, also knapp ein Drittel der Sitze, konnte „New Kammer“ holen. Beobachter sehen darin einen Achtungserfolg, der von einigen befürchtete Erdrutsch blieb aber aus. In einem ersten Schritt werden die Vollversammlungsmitglieder am Dienstagabend den künftigen Präsidenten oder Präsidentin wählen.



Görg will erneut kandidieren

Der derzeitige Amtsinhaber Werner Görg hatte bereits vor Wochen angekündigt, erneut kandidieren zu wollen. Für eine Wahl im ersten Wahlgang würde der Versicherungsmanager und frühere Gothaer-Chef eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder benötigen.

Ob es einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin geben wird, ist offenbar noch unklar. Sollte jemand gegen Görg antreten und im ersten Wahlgang ebenfalls keine Zweidrittelmehrheit auf sich vereinen, so entscheidet im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen.

Im Anschluss an die Wahl für das Spitzenamt wird das künftige Präsidium gewählt, das die Geschicke der Kammer in den kommenden fünf Jahren lenken wird. Es besteht aus dem Präsidenten und sechs bis neun Vizepräsidenten. In diesem Exekutiv-Organ werden Beschlüsse der Vollversammlung vorbereitet, die Richtlinien der IHK-Arbeit festgelegt und Planungsaufgaben erfüllt.



Der Präsident leitet die Arbeit des Präsidiums und führt den Vorsitz in der Vollversammlung. Er vertritt gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer die IHK rechtsgeschäftlich und öffentlich.