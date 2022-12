Köln – Das Arbeitgeberbewertungsportal Kununu hat in einer Auswertung ermittelt, welche Branchen in Köln das höchste Gehalt zahlen.



Wer in Köln für ein Versicherungsunternehmen arbeitet, bekommt im innerstädtischen Branchenvergleich demnach das meiste Geld. Den Kununu-Zahlen zufolge verdienen die Beschäftigten dort im Schnitt 63.125 Euro brutto im Jahr. Auch die chemische Industrie (61.361 Euro) und Energieunternehmen (59.884 Euro) sowie Banken (58.073 Euro) zahlen hohe Gehälter.

„Die Versicherungsbranche ist eine, die in Köln dominiert“, sagte Dario Wilding von Kununu. Unter anderem die Axa-Versicherung, die DEVK und die Gothaer haben hier ihren Hauptsitz, auch Zurich ist mit einem Standort vertreten. Arbeitnehmer der Branche bekommen im Schnitt jährlich ganze 10.000 Euro mehr als in vergleichbaren Jobs in Berlin. In Hamburg und München sind die Durchschnittsgehälter bei Versicherern ebenfalls niedriger als in Köln.

Pfleger in Düsseldorf besser bezahlt

Auffälligkeiten gibt es außerdem beim Blick auf die Branche Gesundheit, Soziales und Pflege: Hier liegt das Durchschnittsgehalt in Köln mit 41.394 Euro im Jahr spürbar unter dem der Nachbarstadt Düsseldorf (45.493 Euro).

Im Vergleich der 30 größten deutschen Städte landet Köln mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 49.900 Euro auf Rang neun. Spitzenreiter sind hier Stuttgart (56.149 Euro), Frankfurt am Main (56.115 Euro) und München (56.115 Euro). „Man sieht hier schon klar, dass der Süden Deutschlands einen Wettbewerbsvorteil hat“, sagt Wilding: der Automobilstandort Stuttgart, München zum Beispiel mit einer starken IT, Frankfurt mit seinem Bankensektor. Auch das Rheinland schneide aber gut ab: So folgt auf Platz sechs Bonn mit 53.182 Euro, auf Platz acht landet Düsseldorf (51.372 Euro). Am Ende des Rankings landen die Ruhrgebietsstädte Bochum und Gelsenkirchen (43.002 und 42.186 Euro) sowie die ostdeutschen Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz (41.499, 39.989 und 38.472 Euro im Jahr).

Zufriedenheit korreliert nicht immer mit Geld

Die Gehaltszufriedenheit korreliert dabei nicht immer mit dem tatsächlichen Gehalt. Bonn landet beispielsweise mit 68,1 Prozent Zufriedenheit auf Platz zwei und damit deutlich höher im Lohnranking. Und Chemnitz liegt – trotz des niedrigsten Wertes im Ranking – im oberen Mittelfeld auf Platz 12. Hierbei dürften auch die sehr unterschiedlichen Lebenshaltungskosten je nach Stadt eine Rolle spielen. In Köln stimmen beide Werte weitgehend überein, bei der Zufriedenheit landet die Stadt auf Rang 8.

Kununu ist ein Portal, auf dem Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten und dabei unter anderem auch ihr Gehalt angeben können. Es handelt sich bei den Werten als um Selbstauskünfte. Das Unternehmen erklärt, die Angaben würden von einem Algorithmus sortiert, der Ausreißer herausfiltere. „Erst wenn sich eine Angabe, die außerhalb des definierten Gehaltsbandes liegt, durch weitere bestätigt, wird sie aufgenommen“, heißt es.