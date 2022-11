Kölner Fitness-Messe Fibo muss erneut abgesagt werden

Köln – Erneut eine Messe-Absage in Köln: Die ursprünglich für den 4. bis 7. November 2021 geplante Fitnessveranstaltung Fibo wird ausgesetzt. Grund dafür sind die pandemiebedingten Unsicherheiten auf globaler Ebene, heißt es von den Veranstaltern Reed Exhibitions Deutschland. 2022 werde die Messe turnusmäßig zurückkehren und vom 7. bis 10. April wieder in Köln stattfinden.

Unsicherheit und Reisebeschränkung

„Derzeit spüren viele Unternehmen der globalen Fitnessindustrie jedoch nach wie vor Unsicherheiten und sind von Reiserestriktionen betroffen“, so die Veranstalter. Die Messe sei nicht umsetzbar. „Den Erwartungen, die unsere Aussteller, Besucher, Partner und wir an eine Weltleitmesse stellen, kann die Veranstaltung unter diesen Voraussetzungen im Herbst nicht gerecht werden“, sagt so Benedikt Binder-Krieglstein, CEO des Veranstalters. „Wir haben uns darum gemeinsam mit unseren Ausstellern und Partnern entschlossen, erst im April 2022 wieder mit der Messe an den Start zu gehen.“ Damit kehrt die Fibo nach der Pandemie im kommenden Jahr wieder in ihren gewohnten Frühjahrs-Turnus zurück.

Mehrfach verschoben

Die Messe war seit Beginn der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben worden. 2019, vor der Krise, kamen rund 145.000 Besucherinnen und Besucher in die Kölner Messehallen. 84.000 Fachleute unter ihnen investierten im Schnitt 77.000 Euro in Fitness- und Gesundheitsprodukte. Auf der weltgrößten und wichtigsten Schau der Fitnessbranche wurden nach Angaben der Veranstalter mehr als zwei Milliarden Euro ausgegeben.

Im Oktober 2020 fand die Fibo dann zwei Tage lang nur virtuell statt.

Für die nun geplante Präsenzveranstaltung im April 2022 gebe es seitens der Industrie bereits viele Zusagen, so die Veranstalter.