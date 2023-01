Mobilitätswende Bahn will im kommenden Jahr 22.000 neue Stellen besetzen

Berlin – Mit zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will die Deutsche Bahn den Ausbau des Schienenverkehrs in Deutschland vorantreiben. 22 000 Einstellungszusagen machte der Staatskonzern nach eigenen Angaben in diesem Jahr. Darunter waren 2410 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Beschäftigte für die Instandhaltung, Lokführer und Fahrdienstleiter.

Bahn verliert Mitarbeiter aus Altersgründen

„Für die Mobilitätswende braucht es engagierte Mitarbeitende“, teilte Personalchef Martin Seiler mit. Die Bahn investiere auf hohem Niveau in Infrastruktur, Fahrzeuge, Bahnhöfe und in Personal. Mit der Gewerkschaftsseite war vereinbart worden, in diesem und im nächsten Jahr jeweils mindestens 18 000 neue Leute einzustellen. Diese Zahl wurde deutlich übertroffen.

Die Bahn verliert jedoch auch jedes Jahr Tausende Mitarbeiter, vor allem aus Altersgründen. Unterm Strich wuchs die Mitarbeiterzahl in Deutschland nach Konzernangaben in diesem Jahr um 2000 nach einem Plus von 5000 im Vorjahr. Insgesamt beschäftigt die Bahn jetzt in Deutschland 219 000 Menschen, weltweit sind es 337 000. (dpa)