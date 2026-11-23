Der Chipkonzern Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Chef eingesetzt. Der Verwaltungsrat des US-Chipentwicklers habe einstimmig für Huangs Wiedereinsetzung gestimmt, erklärte Nvidia am Montag. Der Schritt erfolgt nur gut zehn Tage nach Huangs Rücktritt in einer Affäre um eine mutmaßliche chinesische Spionin. US-Präsident Donald Trump hatte Nvidia aufgerufen, dem 63-jährigen Unternehmens-Mitgründer eine zweite Chance zu geben.

Huang sei die „richtige Person, um Nvidia zu führen“, erklärte das Unternehmen am Montag. Seine Wiedereinsetzung sei „im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden“. Huang selbst dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, erklärte er. Nach Bekanntgabe der Entscheidung schoss der Aktienkurs des Chipentwicklers im vorbörslichen Handel in New York um fast 30 Prozent in die Höhe. (afp)