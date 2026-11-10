Laut US-Präsident Donald Trump ermittelt das FBI im Zusammenhang mit der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer möglichen chinesischen Spionin. Die Bundespolizei prüfe den Fall, erklärte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Wie genau das FBI eingebunden ist, ließ der Präsident offen.

Huang beteuere selbst, er habe nicht gewusst, dass die Frau eine Spionin sein könnte, berichtete Trump. Am Montag (9. November) habe er Huang in einem Gespräch darauf angesprochen. „Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich.“

Trump stärkt Jensen Huang nach Affäre den Rücken

Bereits am Vortag, nachdem Huang die Affäre eingeräumt hatte, hatte Trump ihm den Rücken gestärkt. Huang sei „ein feiner Mensch“, der sich um die USA verdient gemacht habe, so Trump.

Außerdem fügte Trump hinzu: „Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür.“ In den vergangenen Jahren hatte Huang ein enges Verhältnis zu ihm aufgebaut.

Bei Nvidia läuft nichts ohne Jensen Huang

Die Affäre rückt ins Licht, dass Nvidia, gemessen an seiner Größe, stark auf den Chef zugeschnitten ist. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen Huang. Laut dem Finanzdienst Bloomberg unterstehen rund 60 Nvidia-Manager direkt ihm. Kurze E-Mails dieser Führungskräfte beantwortet er zu unterschiedlichsten Tageszeiten mit „fünf zentralen Punkten“.

Nach dem Eingeständnis stellte sich auch Tech-Milliardär Elon Musk auf seiner Online-Plattform X hinter die Ansicht, der Nvidia-Chef sei unersetzlich. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein großer Nvidia-Kunde. Nvidia-Chips sind inzwischen unverzichtbar für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Nvidia wuchs in 33 Jahren mit Jensen Huang an der Spitze

Die Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind eng mit Huang verknüpft. Er war nicht nur Mitgründer, sondern zugleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs das Unternehmen mit ihm an der Spitze und um ihn herum. Das Wachstum ist beachtlich: Dank des KI-Booms dürfte der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr die Marke von 400 Milliarden Dollar überschreiten. Vor vier Jahren lag er noch bei 27 Milliarden Dollar.

Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre gehabt haben – mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. (Archivbild) Copyright: AFP

Die Managementstruktur blieb dabei schlank. Zwar verantworten Top-Manager einzelne Bereiche, sie sind jedoch eng auf ihre Themen spezialisiert, während allein Huang das Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen galt nie ein Nvidia-Manager als möglicher Kronprinz. In einem Bloomberg-Interview vor Bekanntwerden der Affäre äußerte Huang die Hoffnung auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen, wolle den Posten allerdings gern noch 20 Jahre selbst ausfüllen.

Nvidia-Untersuchung zur Affäre von Jensen Huang

Diese Schlüsselrolle dürfte das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprachen, deuten darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern getäuscht haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation. Das Aufsichtsgremium des Unternehmens erklärte bei Einleitung einer Untersuchung allerdings, man vertraue Huang und dessen Führungsteam weiterhin.

In den vergangenen Tagen hatten Medien berichtet, Huang habe ein enges Verhältnis zu einer Frau unterhalten, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Am Sonntag (8. November) bestätigte Huang in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. (dpa/red)