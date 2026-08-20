Das gemeinnützige Verkehrsbündnis legt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger einen Fünf-Punkte-Katalog vor.
Pro SchieneRat an den Bund: „Brauchen Infraplan nach österreichischem Vorbild“
Von Peter Berger
3 min
Knapp vier Wochen ist der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger im Amt, die erste Krise durch das Niedrigwasser hat sich leicht entspannt, erinnert ihn die „Allianz pro Schiene“ an die akuten verkehrspolitischen Baustellen, die es langfristig zu lösen gilt. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis legt ihm einen Fünf-Punkte-Katalog auf den Tisch.
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