Knapp vier Wochen ist der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger im Amt, die erste Krise durch das Niedrigwasser hat sich leicht entspannt, erinnert ihn die „Allianz pro Schiene“ an die akuten verkehrspolitischen Baustellen, die es langfristig zu lösen gilt. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis legt ihm einen Fünf-Punkte-Katalog auf den Tisch.