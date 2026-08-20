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Pro SchieneRat an den Bund: „Brauchen Infraplan nach österreichischem Vorbild“

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3 min
Arbeiter bei der Modernisierung des Bahnhofs Wuppertal-Oberbarmen an der Bahnstrecke zwischen Köln und Hagen

Arbeiter bei der Modernisierung des Bahnhofs Wuppertal-Oberbarmen an der Bahnstrecke zwischen Köln und Hagen 

Copyright: Peter Berger

Das gemeinnützige Verkehrsbündnis legt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger einen Fünf-Punkte-Katalog vor.

Knapp vier Wochen ist der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger im Amt, die erste Krise durch das Niedrigwasser hat sich leicht entspannt, erinnert ihn die „Allianz pro Schiene“ an die akuten verkehrspolitischen Baustellen, die es langfristig zu lösen gilt. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis legt ihm einen Fünf-Punkte-Katalog auf den Tisch.

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