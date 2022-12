Streik des Sicherheitspersonals Zwei Drittel aller Flüge in Düsseldorf fallen aus

Düsseldorf – Wegen eines ganztägigen Streiks des Sicherheitspersonals, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, kam es am Freitag am Düsseldorfer Flughafen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebs. Passagiere mussten erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle hinnehmen. Auch die Personal- und Warenkontrolle sowie weitere Sicherheitsdienstleistungen waren betroffen, wie der Flughafen Düsseldorf mitteilte. „Insgesamt haben die Airlines heute rund 100 Abflüge und etwa 70 Ankünfte von und nach Düsseldorf gestrichen.. Ursprünglich hatte der Flughafen heute rund 280 Flugbewegungen erwartet“, teilte der Airport am Freitag mit.

Nach Angaben der Gewerkschaft dauert der Streik bis Freitag um Mitternacht an. Der Flughafen hatte Passagiere eindringlich gebeten, früher anzureisen und das Handgepäck auf Reisen auf ein Minimum zu reduzieren.

Auch Streik in Frankfurt

In Frankfurt am Main begann der Ausstand um 6 Uhr morgens und sollte bis 6 Uhr am Samstag dauern. Eine Sprecherin des Betreibers Fraport sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Ausstand habe bislang keine Auswirkungen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verhandelt bundesweit für die etwa 25.000 Beschäftigten der Branche mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über mehr Geld.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem will sie erreichen, dass regional unterschiedliche Löhne „auf das höchste Entgeltniveau“ angeglichen werden.