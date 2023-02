Brüssel – Verschwinden die bekannten Iphone-Ladekabel aus der EU? Nach Willen des EU-Parlaments schon. Denn der Binnenmarktausschuss setzt sich für EU-weit einheitliche Handy-Ladekabel ein. Im April verabschiedete der Ausschuss einen entsprechenden Entwurf. Am Dienstag nun teilte das Parlament mit: Stecker im Format USB-C sollen für alle Handys, Tablets und Digitalkameras eingeführt werden. Dies soll künftig auch für Laptops, Lautsprecherboxen und Kopfhörer gelten.

Apple benutzt für seine Iphones bislang einen eigenen Anschluss, das USB-Lightning.

Nach Angaben der Europaabgeordneten Anna Cavazzini (Grüne) soll die neue Regelung „erst ab Mitte 2024“ kommen. Der Einigung müssen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nun noch formell zustimmen.

USB-C: Ladekabel sollen für alle Elektrogeräte passen

Das EU-Parlament will mit den einheitlichen Ladekabeln die Menge an Elektromüll reduzieren und somit die Umwelt schützen. Seit September vergangenen Jahres setzen sich die Politikerinnen und Politiker für einen EU-weiten Standard ein. Mit der Einigung am Dienstag wurde jetzt eine weitere Hürde genommen.



Der US-Gigant Apple wehrt sich massiv gegen die Standardisierung: Apple müsste wohl sämtliche Geräte umrüsten oder zumindest neue Modelle nur nach dem einheitlichen USB-C-Standard entwickeln.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aufgepasst Anzeige Warum Ladekabel nach dem Aufladen nicht in der Steckdose bleiben sollten von Rebecca Häfner

Handys, Tablets und Co Anzeige Dieser Vorschlag könnte den Kabelsalat in Deutschland beenden

In der Begründung des EU-Ausschusses heißt es hingegen: „Die neue Regel soll sicherstellen, dass Kundinnen und Kunden nicht jedes mal, wenn sie ein neues Handy kaufen, auch ein neues Ladekabel dazu kaufen müssen.“ Die Ladekabel sollten außerdem nicht nur für Handys, sondern auch Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, tragbare Spielekonsolen und weitere Elektrogeräte genutzt werden – und zwar unabhängig vom Hersteller.

EU: Rund eine halbe Milliarde Ladekabel jährlich geliefert

Nach EU-Angaben werden jährlich rund eine halbe Milliarde Ladekabel für Elektrogeräte in die EU gebracht: „Das entspricht bis zu 13.000 Tonnen an Elektro-Schrott, wenn man nicht das gleiche Ladekabel für alle Geräte benutzen kann“, so EU-Berichterstatter Alex Aguis Saliba. Die Abstimmung im Parlament fiel mit 43 zu 2 deutlich zugunsten der neuen Richtlinie aus.

Die Abstimmung zeigte deutlich den EU-Willen auch gegen Apples bisherigen Weg. Sollte die Richtlinie für den USB-C-Standard angenommen werden, müssen die Länder und Unternehmen die neue Richtlinie umsetzen. Unklar ist bislang, was mit bisherigen Apple-Ladekabeln passieren soll.