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Vollgas statt SommerlochHöttges poliert die Telekom-Aktie auf

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3 min
Tim Höttges sitzt vor einem pinken Hintergrund im Anzug und blickt lächelnd an der Kamera vorbei.

Zu Gerüchten über die T-Mobile-Integration wollte sich Konzernchef Tim Höttges nicht äußern.(Archivbild)

Copyright: dpa

Die Telekom plant einen milliardenschweren Aktienrückkauf, um ihren Aktienkurs zu steigern.

Die weiter im Wachstumsmodus arbeitende Deutsche Telekom widmet sich ihrem Aktienkurs. Das sind, in einem Satz gebündelt, die zentralen Aussagen der gestrigen Präsentation von Halbjahresergebnissen am Konzernsitz in Bonn. Der deutsche Marktführer wuchs über alle Felder um 4,4 Prozent auf einen Umsatz von 29,9 Milliarden Euro und steigerte den bereinigten operativen Gewinn um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro.

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