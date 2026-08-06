Die Telekom plant einen milliardenschweren Aktienrückkauf, um ihren Aktienkurs zu steigern.
Vollgas statt SommerlochHöttges poliert die Telekom-Aktie auf
Von Christoph Hardt
3 min
Die weiter im Wachstumsmodus arbeitende Deutsche Telekom widmet sich ihrem Aktienkurs. Das sind, in einem Satz gebündelt, die zentralen Aussagen der gestrigen Präsentation von Halbjahresergebnissen am Konzernsitz in Bonn. Der deutsche Marktführer wuchs über alle Felder um 4,4 Prozent auf einen Umsatz von 29,9 Milliarden Euro und steigerte den bereinigten operativen Gewinn um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro.
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