Weniger Arbeitslose trotz Corona In Köln ist fast jeder Zehnte ohne Beschäftigung

Köln/Düsseldorf – Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen gesunken. Zum Stichtag waren 718.400 Menschen bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldet, wie die Behörde am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das waren 8500 Personen oder 1,2 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen um 81 500 Personen oder 10,2 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit während der Sommerferien unterstreiche den aktuellen Erholungstrend am Arbeitsmarkt, sagte Torsten Withake, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in NRW.



Rückgang ist überraschend



„Die Signale am Arbeitsmarkt stehen weiterhin auf Erholung. Diese positive Nachricht freut uns“, so Withake. Stichtag für die Erhebung der Arbeitsmarktzahlen war der 12. August. Die aktuellen Entwicklungen, die die Daten wiedergeben, fallen also vollständig in die Sommerferien. Üblich ist in diesem Zeitraum ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, da viele Unternehmen in den Betriebsferien sind und Einstellungen von neuen Mitarbeitern auf die Zeit danach verschieben. „Dass im August die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen stattdessen deutlich gesunken ist, unterstreicht die schrittweise Erholung am Arbeitsmarkt, die wir schon in den vergangenen Monaten in NRW beobachten konnten“, sagte Withake.



Diese Entwicklung lasse sich in allen Regionen beobachten: „Landesweit sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr gesunken. In einigen Regionen sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1,1 Prozentpunkte.“ Withake sagte weiter, dass sich aktuell auch noch keine Auswirkungen der Flutkatastrophe an den lokalen Arbeitsmärkten der betroffenen Gebiete ausmachen ließen. Die einzigen Ausnahmen mit einer geringfügigen Zunahme der Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen seien die Regionen Coesfeld und Rheine: „In diesen beiden Agenturbezirken wurden die Folgen der Pandemie am Arbeitsmarkt schon weitestgehend aufgearbeitet. Hier haben wir also eine saisonübliche Entwicklung wie vor der Pandemie.“



Von dieser Entwicklung profitierten alle Altersgruppen, auch wenn die Arbeitslosigkeit junger Menschen unter 25 Jahren im aktuellen Monat etwas weniger zurückgegangen sei: „Das ist für die Jahreszeit üblich. Viele junge Leute sind aktuell, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im Sommer, noch in der Bewerbungsphase.“



Weniger Lehrstellen in Köln



Von der steigenden Nachfrage am Arbeitsmarkt profitierten vor allem Fachkräfte, sagte Withake weiter. „Annähernd 60 Prozent der ausgeschriebenen Stellen richten sich an Menschen mit einer dualen Berufsausbildung. Auch wächst die Zahl der Stellen, die bei den Arbeitsagenturen angeboten werden. Mit 157.000 sind dies aktuell 5500 offene Stellen mehr als vor einem Monat, davon rund 55 Prozent für Fachkräfte.

Die Arbeitslosenquote liegt im August im Gebiet der Stadt Köln unverändert gegenüber dem Vormonat bei 9,4 Prozent. Im Vorjahr betrug sie 10,0 Prozent. Im Juli mussten sich 3400 Menschen arbeitslos melden (Zahl der Entlassungen). Das waren 170 Personen oder 5,4 Prozent mehr als im Vormonat oder 0,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres liegen sowohl die Bewerberzahlen als auch die gemeldeten Stellen unter dem Niveau der Vorjahre. Aktuell stehen den 1119 unbesetzten Ausbildungsstellen 1050 noch suchende Bewerbern gegenüber.