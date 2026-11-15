Ulrike Eichel-Selbach pflanzt heute Eichen. Die 78-Jährige hat mit einer Spende mehrere Setzlinge finanziert. „Nur reden ist blöd“, sagt die dreifache Mutter und achtfache Oma. „Also nicht nur reden, sondern dann auch was tun, das finde ich ganz wichtig. Und wenn eine Zeitung einen Anstoß gibt und die Idee von Jürgen Domian umsetzt, finde ich das total super. Dann bin ich jederzeit bereit.“

Bestes Wetter bei Aktion „10.000 Bäume“

Fünf Grad, blauer Himmel, strahlende Sonne: Auf dem Feld in Dünnwald greifen am Samstag Hunderte zum Spaten. Männer und Frauen wischen sich Erde von den Hosen, Kinder laufen lachend umher und spielen Fangen. Seit dem frühen Vormittag treffen immer neue Gruppen ein – mit Bollerwagen, Kindern und Hunden. Es werden Eichen, Winterlinden und Hainbuchen gepflanzt. Die Mischung soll vielfältig sein, denn niemand weiß, welche Baumarten in 150 Jahren noch gut wachsen werden. Als eine Wolke die Sonne verdeckt, wird es rasch kühl. Dann zieht es viele zu den aufgestellten Feuerschalen oder zum Stand mit Suppe, Chili, Kinderpunsch, Glühwein und Kaffee. Für die Verpflegung sorgt der Rodenkirchener Veedelsverein „Die Knobelbröder von 1967 e. V.“; die Sparkasse Köln-Bonn unterstützt und fördert den Imbiss.

Es ist zugleich der 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Am 14. November 1876 erschien die erste Ausgabe; genau 150 Jahre später wird nun in Dünnwald gepflanzt. Auf der rund zwei Hektar großen Fläche – etwa zweieinhalb Fußballfelder – sollen Stieleichen, Winterlinden und Hainbuchen wachsen. Der neue Wald heißt Dünnwäldchen. Die Leserinnen und Leser wählten den Namen aus mehreren Vorschlägen. Rund 500 Menschen sind gekommen. Für Eichel-Selbach war die Pflanzung auch ein Familienprojekt. Ihre Kinder und Enkel leben verstreut. Sie liest die Zeitung als E-Paper, auch unterwegs in der Bahn. „Und ansonsten ist es meine tägliche Lektüre“, sagt sie. Dieses Mal führt sie die Zeitung aufs Feld – und zum Spaten.

Die Pflanz-Aktion geht auf die prämierte Serie „100 Ideen für Köln“ zurück, in der Moderator Jürgen Domian vorschlug, deutlich mehr Bäume in der Stadt zu pflanzen. Für die Serie wurde der Kölner Stadt-Anzeiger 2025 mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis ausgezeichnet. Bei der Eröffnungsrede erinnert Domian daran, dass eine Idee allein noch nichts verändert: „Die Idee ist eine Sache. Es gibt viele gute Ideen, die versickern. Zur Umsetzung braucht man Menschen.“ Dann wendet er sich an die Spenderinnen und Spender sowie an die Vertreter des „Kölner Stadt-Anzeiger“ vor Ort, Chefredakteur Gerald Selch und die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasack: „Man braucht euch. Man braucht die Spender, die hier sind. Ein großes Dankeschön! Und Dank auch hier an euch, an den ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘. Ihr habt getrommelt dafür, mit großem Engagement.“ Für die Aktion waren 10.000 Setzlinge vorgesehen; pro Stück sollten mindestens fünf Euro gespendet werden.

Viel Lob für die Umsetzung des Projekt

Wie aus dem Aufruf ein Pflanztag wurde, zeigte die Arbeitsteilung: Die Redaktion griff Domians Idee auf und mobilisierte Spenderinnen und Spender. Die Stadt stellte die Fläche bereit, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nahm die Spenden entgegen und kümmerte sich um deren Verwendung. Geschäftsführer Joachim Bauer unterstützte die organisatorischen Vorbereitungen für die Schutzgemeinschaft. Die Forstverwaltung hatte Pflanzlöcher vorbereitet, gab die Setzlinge aus und wies die Familien ein.

Der heutige Tag macht deutlich, dass viele gemeinsam etwas tun wollen für das Klima, für Köln, für die nächsten Generationen. Das macht Hoffnung Brigitta von Bülow, Bürgermeisterin der Stadt Köln

„Der heutige Tag macht deutlich, dass viele gemeinsam etwas tun wollen für das Klima, für Köln, für die nächsten Generationen. Das macht Hoffnung“, sagt Bürgermeisterin Brigitta von Bülow. Das Dünnwäldchen könne Kohlendioxid aufnehmen, Hitze mindern und mit Blick auf die nahe Autobahn Luftqualität und Lärmsituation verbessern. Auch ein Erholungsraum für Menschen und ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen würden entstehen.

„10.000 neue Bäume sind ein Gewinn für Köln. Aber genauso wichtig ist, was dahintersteht: Menschen, die gemeinsam Verantwortung für ihre Stadt übernehmen“, sagt Oliver Eckert, CEO der Kölner Stadt-Anzeiger Medien. Zur Aufgabe der Zeitung gehöre es nicht nur, darüber zu berichten, was Köln bewegt: „Wir wollen auch Menschen zusammenbringen, die selbst etwas bewegen.“

Spaß und Freude beim Pflanzen der Setzlinge

Auch William Wolfgramm, Beigeordneter für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften der Stadt Köln, lobt die Zusammenarbeit. Die Stadt habe mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ nach einer Alternative gesucht, nachdem Domians ursprünglicher Wunsch, Kirschbäume vor der Oper zu pflanzen, aufgrund des Denkmalschutzes nicht umzusetzen gewesen sei.

Herbert Mück ist mit seinen Enkelkindern zur Pflanzaktion gekommen. Wichtig sei, dass Kinder früh ein Bewusstsein für Zukunft und Umwelt entwickelten. Für Mück ist es die erste Pflanzaktion dieser Art. Anna Scholl, die ihn begleitet, hat schon Bäume im eigenen Garten gesetzt. „Die haben auch alle überlebt“, sagt sie lachend.

Michael Hundt von der städtischen Forstverwaltung bezeichnet das Dünnwäldchen als den siebten Wald für Köln. Seit 2010 seien im Projekt „Ein Wald für Köln“ mehr als 70.000 Pflanzen auf über 17 Hektar gesetzt worden. Wer mit den Förstern Bäume pflanzt, werde auch zum „Botschafter für den Wald“.