Hilfswerk„wir helfen“ ist ein starker Partner für Kölner Kinder in Not

Mit breiter Unterstützung engagierter Menschen aus Köln und der Region setzt sich „wir helfen e.V.“, der Spendenverein dieser Zeitung, seit mehr als drei Jahrzehnten vor Ort für junge Menschen ein, denen das Leben nicht so gut mitspielt – und dafür, dass sie gute Zukunftsperspektiven erhalten.

Unsere Mission

Jedes Kind verdient es, in Würde, Sicherheit und mit der Perspektive auf eine lebenswerte Zukunft aufzuwachsen – egal, wo es herkommt, welche Fähigkeiten es mitbringt und welche Unterstützung es zu Hause erhält. Gemeinsam mit vielen engagierten und spendablen Menschen aus Köln und der Region haben wir die Kraft dazu, das möglich zu machen – und benachteiligten Kindern eine Stimme zu geben.

Unsere Anfänge

Alles beginnt im Jahr 1993 mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln, die für ihre jungen Patienten dringend ein neues Therapie- und Schulhaus benötigt, für das die öffentliche Hand kein Geld hat. Das Verlegerehepaar Alfred und Hedwig Neven DuMont springt in die Bresche – und ruft im Rahmen einer Ausstellung mit Kunstwerken dieser Jungen und Mädchen im studio dumont zu einer Spendenaktion auf.

Hedwig Neven DuMont bei der Eröffnung des Poller Leseclubs im Jahr 2017 Copyright: Martina Goyert

Innerhalb von drei Monaten kommen eine Million D-Mark zusammen – noch im selben Jahr wird mit dem Bau der „Villa Kunterbunt“ begonnen. Zur gleichen Zeit wächst die Not der Menschen, die vor dem Krieg in Jugoslawien nach Köln geflohen sind. Deren Kinder und alle anderen in der Stadt, die dringend Hilfe brauchen, geben 1993 den Impuls, aus dem spontanen Spendenaufruf eine Hilfsaktion zu machen. Nach der Villa Kunterbunt entstehen so eine Notschlafstelle für junge Frauen und weitere Großprojekte. Um dieses Engagement solide zu verankern, gründet das Verlegerpaar 1998 den Verein „wir helfen“ und bindet prominente Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft ein.

Was wir tun

„wir helfen e. V.“ unterstützt pro Jahr rund 160 Projekte in und um Köln, die benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern – mit Spendensummen in Höhe von zuletzt 1,7 Millionen Euro. Es geht um Angebote für junge Menschen, die hungern, auf der Straße oder in einer stationären Wohngruppe leben, schwer erkrankt oder anderweitig auf Hilfe angewiesen sind.

Das Spektrum der geförderten Bereiche ist so vielfältig wie die Bedürfnisse dieser jungen Menschen – und reicht vom warmen Mittagessen, über Anti-Gewalttrainings und Gesundheitsprävention hin zu Bildungsangeboten. „wir helfen“ legt dabei großen Wert auf Transparenz, berichtet in der Print- und Online-Ausgabe des Kölner Stadt-Anzeigers und in den Sozialen Medien über die geförderten Projekte, klärt über die Problemlagen auf, weist auf Missstände hin – und zeigt Lösungswege auf.

Wie wir arbeiten

„wir helfen“ sucht nicht initiativ nach förderwürdigen Projekten, sondern gemeinnützige, öffentliche wie freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe und kleinere Initiativen können Förderanträge stellen. Unsere Geschäftsführung und der Vorstand prüfen die jährlich bis zu 200 Anträge gemeinsam mit Expertinnen und Experten und erarbeiten Förderempfehlungen für die Mitgliederversammlung. Unterstützt werden vorbildliche lokale wie regionale Initiativen, die solide und nachhaltig arbeiten.

Wir helfen: Alfred Neven DuMont (M.) bei der Einweihung der Villa Kunterbunt im Jahr 1995 Copyright: Archiv

Die Förderungen wie auch die Berichterstattung von „wir helfen“ stehen jedes Aktionsjahr unter einem anderen Motto, das aktuelle lautet: „wir helfen: Kinder frühzeitig auf einen guten Weg zu bringen“. Damit legen wir den Fokus auf das Thema Prävention und möchten lokale Projekte fördern, die dort ansetzen, wo Hilfe dringend gebraucht wird – und am meisten bewirkt: ganz am Anfang. In den Jahren zuvor ging es unter anderem um seelische Gesundheit, den Abbau von Jugendkriminalität und Kinderarmut, um gleiche Bildungschancen und um Zukunftskompetenzen. Einmal im Jahr laden wir Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendhilfe zu einem Runden Tisch ein, um über aktuelle Problemlagen und Bedarfe zu diskutieren.

Unser Versprechen

Jeder uns anvertraute Cent kommt zu 100 Prozent jungen Menschen in Not zugute, denn der Verlag M. DuMont Schauberg übernimmt sämtliche Verwaltungskosten. Das bestätigt regelmäßig das DZI-Spendensiegel, das unserem Verein einen sorgfältigen, verantwortungsvollen und wirtschaftlich sparsamen Umgang mit den Spendengeldern bescheinigt.

Wer wir sind

Aktuell gehören „wir helfen“ 28 Mitglieder an – neben dem Oberbürgermeister Torsten Burmester und dem langjährigen „wir helfen“-Geschäftsführer Karl-Heinz Goßmann sind das Experten der Kinder- und Jugendhilfe, Vertreterinnen aus Politik, Verwaltung, Kultur und Wirtschaft – was zeigt: Die gesamte Kölner Stadtgesellschaft übernimmt Verantwortung für das Wohlergehen junger Menschen.

Der ehrenamtliche Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern: Vereinsgründerin und Ehrenvorsitzende Hedwig Neven DuMont, ihre Stellvertreterinnen Isabella Neven DuMont (Herausgeberin) und Anne Lütkes (Regierungspräsidentin a.D.), Dr. Dominik Meiering (Leitender Pfarrer der Kölner Innenstadtgemeinden), Christian Hümmeler (Stellv. Chefredakteur) und Caroline Kron (Geschäftsführerin und Redakteurin). Regine Leuker und Meike Vojta unterstützen die Arbeit als Assistentinnen der Geschäftsführung.

Warum es „wir helfen“ heute mehr denn je braucht

In Zeiten knapper öffentlicher Haushalte fallen die Fördersummen von Bund, Ländern und Kommunen für die Kinder- und Jugendhilfe deutlich geringer aus – wenn sie nicht gänzlich gestrichen werden. Deshalb sind immer mehr Angebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche auf Spenden aus der Zivilgesellschaft angewiesen. Gemeinsam mit vielen Menschen aus der Region können wir dazu beitragen, ein vielfältiges und niedrigschwelliges Hilfsangebot zu erhalten.

Unsere Vision

Wir wünschen uns, dass alle jungen Menschen in unserer Umgebung gut aufwachsen können – in einem Umfeld, das ihnen faire (Bildungs-)Chancen eröffnet, gesundheitliche Beeinträchtigungen mildert und das sie mitgestalten können, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, wirtschaftlicher Situation oder dem Bildungsstand ihres Elternhauses. Jedes Kind verdient eine Chance – gemeinsam können wir dafür sorgen, dass kein bedürftiges Kind ohne Hilfe groß wird.

Prolog

„wir helfen e.V.“ – was im Jahr 1993 als Herzensanliegen des Verlegerehepaars Alfred und Hedwig Neven DuMont ins Leben gerufen wurde, ist heute eine der verlässlichsten Stützen für benachteiligte junge Menschen in Köln und der Region. Hedwig Neven DuMont erhielt für ihr herausragendes soziales Engagement zahlreiche renommierte Auszeichnungen, unter anderem im Jahr 2006 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 2020 wurde ihr die Kölner Ehrenbürgerwürde verliehen.

Mithelfen – so einfach geht‘s

Auch Sie können dazu beitragen, dass aus unserer Vision Wirklichkeit wird – werden Sie Teil unserer „wir helfen“-Gemeinschaft und unterstützen Sie junge Menschen in Not mit Ihrer Spende.

Die Spendenkonten lauten: „wir helfen e.V.“, Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55, Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25

Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte „+S+“ im Verwendungszweck an, für eine anonyme Spende „+A+“.

Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, Tel.: 0221-224-2789, https://www.wirhelfen-koeln.de/