Köln wird oft als graue Betonstadt abgestempelt, doch das stimmt nicht ganz. Zwischen Rhein, Altbauten und Industrie gibt es viele grüne Oasen. Ob historische Gärten, weitläufige Parks oder idyllische Wasserlandschaften – die Stadt hat mehr Natur zu bieten, als viele denken.

Von der Flora bis zum Schlosspark Stammheim laden viele Orte zum Entspannen und Spazieren ein. Hier sind elf der schönsten Parks und Gärten in Köln, die Sie nicht verpassen sollten.

Rheinpark

Der Kölner Rheinpark ist zu jeder Jahreszeit ein herrlicher Ort zum Entspannen. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Rheinpark liegt auf der rechten Rheinseite zwischen Zoobrücke und Hohenzollernbrücke. Hier hat man den Blick auf Rhein und Dom, und die große Wiese und der Spielplatz bieten vor allem Kindern viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Auch ein schöner Rosengarten lädt zum Verweilen ein. Eine Bimmelbahn dreht hier ihre Runden und die Seilbahn über die Zoobrücke hält direkt am Park. Grillen ist im Rheinpark allerdings nicht erlaubt. Abends kann man hier herrliche Sonnenuntergänge genießen.

Adresse: Rheinpark, 50679 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Flora und Botanischer Garten

Die Flora ist der Botanische Garten der Stadt Köln im Kölner Stadtteil Riehl. Im Freien und in Gewächshäusern werden heimische und exotische Pflanzenarten gezeigt. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Der Botanische Garten in Riehl ist Kölns älteste Grünanlage und eine wahre Oase. Das 11,5 Hektar große Gelände bietet noch den alten Charme des 19. Jahrhunderts. Verwinkelte Gärten, romantische Teichanlagen mit Skulpturen und Rosengärten erwarten den Besucher. Pflanzen aus aller Welt bereichern den Park, im Frühjahr blühen prächtige Kamelien und im Sommer duften verschiedene Rosensorten in den Beeten.

Adresse: Am Botanischen Garten 1, 50735 Köln, Haupteingang ist gegenüber dem Zoo, Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln-Riehl | Auf Google Maps anzeigen

Stadtwald

Der Kahnweiher im Stadtwald lädt zum Ruder- und Tretbootfahren ein. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Eine grüne Oase mit alten Bäumen, großen Wiesen und idyllischen Wegen. Hier gibt es ein Wildgehege mit „Streichelzoo“ (Lindenthaler Tierpark) in dem man Hirsche, Ziegen, Schafe und andere Tiere bestaunen kann. Der Stadtwald eignet sich perfekt für lange Spaziergänge oder Joggingrunden. Besonders im Herbst zeigt sich der Park von seiner schönsten Seite. Ein Spielplatz mit einem breiten Angebot für kleinere und größere Kinder ist unter Bäumen ebenfalls vorhanden.

Adresse: Stadtwald, 50935 Köln | www.lindenthaler-tierpark.de | Auf Google Maps anzeigen

Volksgarten

Tretbootverleih und Biergarten am Weiher im Volksgarten 2025. Copyright: Laura Klemens

Einer der ältesten Parks der Stadt, mit einem romantischen Weiher, dessen Sanierung seit vergangenem Jahr abgeschlossen ist, und altem Baumbestand. Ein Bootsverleih lädt dann wieder zu kleinen Fahrten auf dem Wasser ein. Es gibt einen beliebten Biergarten und viele ruhige Plätze zum Entspannen. Darunter eine Orangerie, ein Rosengarten und die Überreste des Fort IV. Die zentrale Lage macht ihn besonders bei Anwohnern beliebt.

Adresse: Eifelstraße, 50677 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Decksteiner Weiher

Der Decksteiner Weiher ist ein beliebtes Ausflugsziel. Orte am Wasser sind bei vielen Besuchern beliebt. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Nur an wenigen Orten in Köln lassen sich die Jahreszeiten so gut erleben wie am Decksteiner Weiher im Äußeren Grüngürtel. Die weitläufige Parkanlage mit ihren schönen Wasserläufen ist ideal für ausgedehnte Spaziergänge, zum Joggen oder Radfahren. Lange Alleen und idyllische Plätze am Wasser prägen das Landschaftsbild. Besonders im Frühling und Herbst kann man das immerwährende Farbenspiel der Natur bewundern, im Sommer warten Enten- und Schwanenküken auf Spaziergänger. Und im Winter zaubert der Schnee eine ganz besondere Atmosphäre.

Adresse: Decksteiner Weiher, 50935 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Forstbotanischer Garten

Der Forstbotanische Garten bietet nicht nur Naherholung, sondern auch sehr schöne Laufstrecken in Köln. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Auch der wunderschöne Forstbotanische Garten mit Rhododendronschlucht, Heidegarten, Pfingstrosenwiese und Japanabteilung ist ein Muss für Naturliebhaber. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, entspannt joggen oder bei einer Führung den Garten und seine Pflanzen kennenlernen. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Baumartenvielfalt und die Tierwelt des Forstbotanischen Gartens. Außerdem gibt es Tipps zur Pflanzung und Pflege von Gehölzen.

Führungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr und jeden dritten Samstag (mit Voranmeldung) im Monat um 15 Uhr statt.

Adresse: Schillingsrotter Str. 100, 50996 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Friedenspark

Der Friedenspark in der Kölner Südstadt kann sehr idyllisch sein. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Der Friedenspark in der Kölner Neustadt-Süd liegt auf dem Gelände eines ehemaligen preußischen Forts und bietet eine besondere historische Atmosphäre. Heute ist er Teil des Kölner Grüngürtels mit weitläufigen Wiesen, alten Bäumen und vielen Sitzgelegenheiten. Die alten Festungsmauern verleihen dem Park einen einzigartigen Charme. Besonders beliebt ist er bei Spaziergängern, Joggern und Familien, die am Wochenende hier Ruhe und Natur genießen.

Adresse: Hans-Abraham-Ochs-Weg 1, 50678 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Beethovenpark

Der Beethovenpark mit seiner riesigen Liegewiese zieht im Sommer viele Sonnenhungrige an. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Ein weitläufiger Park mit sanften Hügeln, Wiesen und altem Baumbestand. Besonders attraktiv für Familien ist der große Spielplatz mit Balancierelementen, Klettergerüst, Hängebrücken und Reifenschaukeln. Spaziergänger und Jogger genießen die ruhige Atmosphäre und die gut ausgebauten Wege. Der Park bietet viel Platz für Erholung und sportliche Aktivitäten inmitten der Natur.

Adresse: Universitätsstraße, 50931 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Stadtgarten

Im Stadtgarten erholen sich die Kölner im Sommer. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Kölns ältester Park aus dem Jahr 1890 liegt mitten in der Stadt und bietet eine Auszeit im Grünen. Große Wiesen, alte Bäume und ein Teich schaffen eine angenehme Atmosphäre zum Sporttreiben, Grillen, Entspannen oder Lernen. Naturliebhaber können sich an rund 50, zum Teil auch exotischen Baum- und Gehölzarten, erfreuen. Das Stadtgarten-Restaurant ist ein beliebter Treffpunkt und im Sommer öffnet der beliebte Biergarten seine Pforten.

Adresse: Venloer Straße 40, 50672 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Schlosspark Stammheim

Der Schlosspark Stammheim ist gleichzeitig ein Skulpturenpark. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Ein echter Geheimtipp für alle, die außerhalb des Stadtzentrums Ruhe und Erholung suchen. Und ganz nebenbei gibt es noch ein schönes Stück Kultur. Der idyllische Park ist bekannt für seine überall verteilten Kunstinstallationen. Spazierwege führen durch das Gelände und bieten viele schöne Ausblicke. Besonders im Frühjahr, wenn die Blumen blühen, ist der Schlosspark ein Highlight.

Adresse: Schloßstraße, 51061 Köln, schlosspark-stammheim.koeln | Auf Google Maps anzeigen

Humboldtpark

Ein Spaziergang im Humboldtpark lohnt sich zu jeder Jahreszeit. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Ein echter Geheimtipp ist der Humboldtpark im Kölner Stadtteil Humboldt/Gremberg, eine etwa zwei Hektar große Grünanlage im Dreieck Gremberger Straße/An der Pulvermühle. Er wurde 1913 als Erholungsfläche angelegt. Ein Rundweg, ein höher gelegener Baumplatz und ein Schmuckgarten bieten abwechslungsreiche Rückzugsorte. Auch ein Spielplatz für die Kleinsten gibt es. Heute befindet sich hier auch einer der beliebtesten Boule-Plätze Kölns.

Adresse: Humboldtpark, 51105 Köln | Auf Google Maps anzeigen