Sie lieben Lagerfeuerromantik, wollen aber nicht auf Komfort und Stil verzichten? Und normales Camping ist Ihnen irgendwie zu bieder? Dann ist Glamping genau das Richtige für Sie. Auch in Köln und Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, naturnah und luxuriös zu übernachten - am See, im Wald oder sogar in der Stadt. Diese sieben Glamping-Spots sind ideal für ein entspanntes Wochenende oder einen stilvollen Kurzurlaub.

Wiesenhaus – Glamping im Tiny House direkt am Rhein (Köln)

Mitten in der Natur und doch in der Stadt: Das Wiesenhaus Köln liegt idyllisch am Rhein im Naturschutzgebiet Westhovener Aue. Sieben individuell gestaltete Tiny Houses, ein gemütliches Schlaffass und ein Appartement bieten eine naturnahe Alternative zum klassischen Hotelaufenthalt. Ohne befestigte Wege, dafür mit viel Ruhe und Rheinblick, eignet sich das Gelände ideal für eine kleine Auszeit. Ein Café vor Ort rundet das Angebot ab.

Adresse: Wiesenhaus Köln, Weidenweg 100, 51105 Köln | Website: www.wiesenhaus.koeln

Glamping als Bed & Breakfast in Rhein-Nähe (Köln)

Seit Anfang April 2023 gibt es in Köln-Sürth eine besondere Frühstückspension: Bed & Breakfast im Zelt. Das Zelt ist sehr geräumig, es erinnert an eine Jurte, hat einen Durchmesser von fünf Metern und eine großzügige Höhe von 3,30 Metern. In Sürth, direkt am Rhein gelegen, mit modernem Dorfcharakter und perfekter Anbindung an die City, kann man den Tag auf besondere Weise beginnen und abends ausklingen lassen, zum Beispiel vor dem Zelt an der Feuerschale oder auf der Holzterrasse sitzend.

Adresse: Hoch²Werk, Sürther Hauptstraße 11, 50999 Köln | Website: www.hoch2werk.com

BaseCamp Hostel – Übernachten im Retro-Stil (Bonn)

Zwischen quietschbunten Wohnwagen, einem Schlafwagen der Bundesbahn und einem originalen US-Airstream bietet das BaseCamp ein ganz besonderes Glamping-Erlebnis. Alles steht wettergeschützt in einer ehemaligen Lagerhalle. Jedes Gefährt ist individuell gestaltet – mal nostalgisch, mal verspielt. Wer das Schräge liebt, wird sich hier wohlfühlen. Besonders geeignet für ein urbanes Abenteuer mit Augenzwinkern.

Adresse: BaseCamp Bonn, In der Raste 1, 53129 Bonn | Website: www.basecamp-bonn.de

Eifel-Camp am Freilinger See – 5-Sterne-Campingplatz (Blankenheim)

Ein bisschen wie in Schweden geht es zu im Eifel-Camp - nur dass der mehrfach ausgezeichnete 5-Sterne-Campingplatz in der Nordeifel, wenige Kilometer von Blankenheim entfernt, am Freilinger See am südöstlichen Rand eines Tals mitten im Grünen liegt. Es gibt eine große Auswahl an Stellplätzen, vom günstigen Zeltplatz bis zum Luxusplatz mit eigenem Bad und Küche. Hier wohnt man auf 200 m² mit Schotterrasen, eigenem barrierefreien Bad mit Fußbodenheizung und komplett eingerichteter Einbauküche recht glamourös.

Adresse: Eifel-Camp, Am Freilinger See 1, 53945 Blankenheim-Freilingen | Website: eifel-camp.freizeit-oasen.de

Campingplatz Hetzingen – Glamping in der Rureifel (Nideggen)

Direkt an der Rur im Nationalpark Eifel gelegen, bietet der Campingplatz Hetzingen in Nideggen Übernachten in gemütlichen Wohnfässern. Die tonnenförmigen Unterkünfte sind für zwei Personen ausgelegt, bieten aber durch ausklappbare Sitzbänke Platz für bis zu vier Gäste. Ausgestattet mit Infrarot-Heizung und optionalem WLAN bieten sie Komfort inmitten der Natur. Einige Fässer verfügen über eine kleine Außenküche oder eine separate Nasszelle mit WC und Waschbecken. Die Lage am Fluss ermöglicht Aktivitäten wie Kanufahren oder Wandern – mit Blick auf die nahe gelegene Burg Nideggen.

Adresse: Campingplatz Hetzingen, Campingweg 1, 52385 Nideggen-Brück | Website: campingplatz-hetzingen.de

Runterkommen beim „Rursee-Abenteuer“ – Glamping unter Sternen (Simmerath)

In Simmerath-Rurberg, nur wenige Schritte vom Ufer des Rursees entfernt, bietet „Rursee-Abenteuer“ ein vollständig eingerichtetes Glamping-Zelt für zwei Personen. Ausgestattet mit Doppelbett, Hängematten, kleiner Außenküche und separatem Dusch- und Toilettenbereich, verbindet es naturnahes Wohnen mit Komfort. Daneben stehen auch meditative Angebote im Fokus – etwa Achtsamkeitsübungen oder Waldbaden, die sich individuell buchen lassen.

Adresse: Rursee-Abenteuer, In den Brüchen 4, 52152 Simmerath-Rurberg | Website: rursee-abenteuer.de

Campingplatz Heidewald – Safari-Feeling im Münsterland

Der 5-Sterne-Campingplatz in Sassenberg bietet neben klassischen Stellplätzen auch voll ausgestattete Safari-Lodges mit Küche, Bad und eigener Veranda. Die großzügige Anlage liegt ruhig am Stadtrand, unweit vom Feldmarksee. Wer naturnah übernachten, aber nicht auf ein festes Dach über dem Kopf verzichten möchte, findet hier eine ausgewogene Mischung. Auch für Familien mit Kindern gut geeignet.

Adresse: Campingplatz Heidewald, Am Schwimmbad 16, 48336 Sassenberg | Website: www.campingpark-heidewald.de