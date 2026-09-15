Wenn die Sonne nicht mehr ganz so brennt, es draußen aber noch angenehm warm ist, könnte die perfekte Zeit für eine Bötchenfahrt gekommen sein. Das Wasser lockt schließlich auch dann – und wer das Meer vermisst, kann sich beim entspannten Tag auf dem Wasser ein kleines Stück Urlaubsgefühl holen.

Im Tretboot oder Ruderkahn lässt sich zudem eine Ruhe finden, die im Alltag oft fehlt: Man bestimmt das Tempo selbst, der Stadtlärm rückt in weite Ferne und der Blick aufs glitzernde Wasser entschleunigt fast automatisch. Für Kinder wird die Fahrt ohnehin schnell zum kleinen Spät-Sommer-Abenteuer.

Tretbootfahren in Köln

Wer sich jetzt wieder einmal auf ein Bötchen wagen will, ist hier richtig. In Köln gibt es ein paar Möglichkeiten für eine Tour mit Ruder- oder Tretboot.

Wir geben fünf Tipps für entspannte Ausflüge auf Kölner Gewässer.

Kalscheurer Weiher

Tret- und Ruderboote können am Kalscheurer Weiher ausgeliehen werden. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Weiher ist ein Treff für das ganze Zollstocker Veedel und darüber hinaus. Dank des Engagements des Vereins „Unser Kalscheurer Weiher e.V.“ sieht es hier gepflegt und sauber aus. In der Grünanlage kann man schön spazieren, danach gibt es am Kiosk beim Bootsverleih ein Eis oder Snack. Und dann schwingt sich der ein oder andere Gast gerne auf einen der nostalgischen Kähne, die am Kiosk ausgeliehen werden können. Ob Tret- oder Ruderboot ist jedem selbst überlassen, solange die Auswahl noch vollständig ist. „Unser Kalscheurer Weiher e.V.“ bietet mit kleinen Konzerten und anderen Veranstaltungen auch ein Programm neben Bootsfahrt und Gastronomie.

Zeiten: Mo bis Fr ab 13 Uhr, Sa, So und Feiertage ab 11 Uhr (bei gutem Wetter, bis es dunkel wird) | Ort: Äußerer Grüngürtel, 50997 Köln, Parkplatz Am Eifeltor auf Höhe Militärringstraße und Oberer Komarweg | Kontakt: 0157 50 69 83 53 | Preise: Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine ganze Stunde 12 Euro | KVB: KVB Linie 12 bis Südfriedhof, dann über die Fußgängerbrücke | www.kalscheurer-weiher.de

Decksteiner Weiher

Auf dem Decksteiner Weiher sind einige Boote unterwegs. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Gediegenes Ambiente umgibt den Bootsverleih am Decksteiner Weiher im Äußeren Grüngürtel. Besucher können zwischen klassischen Bötchen oder Mottobooten wählen. Die gradlinigen Ufer im satten Grün entfalten vom Weiher aus eine entspannende Aura. Nach der Fahrt kann man sich im Haus am See ein leckeres Stück Kuchen gönnen. Mit Blick aufs Wasser von der großzügigen Terrasse aus kann man den Ausflug gemütlich ausklingen lassen. Oder auf dem kleinen Minigolfplatz noch eine Runde spielen. Es gibt kostenlose Parkplätze am Haus.

Preise: Eine halbe Stunde kostet etwa 10 bis 12 Euro, Mottoboote sind teurer | Zeiten: Mi bis Fr nachmittags, Wochenende ab 11 Uhr (Kernzeiten 11 bis 18 Uhr, je nach Geschäft) | Ort: Bachemer Landstraße 420, 50935 Köln | Kontakt: 0151 21 51 17 97 | KVB: Die Haltestellen Stüttgenhof (Linie 7) und Deckstein (Buslinie 146) sind etwa einen Kilometer entfernt

Blücherpark

Auf dem See im Blücherpark kann man mit Ruderbooten fahren. Orte am Wasser sind bei vielen Besuchern beliebt. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Der Blücherpark und der dazugehörige Weiher wurden nach Vorbildern aus der Barockzeit streng geometrisch angelegt. Im See sprudeln kleine Fontänen, seitlich wird das Gewässer von Lindenalleen gesäumt. Da der Weiher niedriger liegt, hat man vom Park aus eine schöne Aussicht über das Wasser. Vor einigen Jahren wurde das Gewässer saniert. Am Ufer gibt es eine Gastronomie. Hier kann man eines der Ruderboote mieten und sich so auf dem Wasser Enten, Schwäne, Frösche und Schildkröten anschauen. Einziger Wermutstropfen ist das Rauschen der Autobahn.

Preise: Eine halbe Stunde kostet 5 Euro | Zeiten: bei schönem Wetter unter der Woche ab 14 Uhr, Wochenende ab 13 Uhr, letzte Fahrt ca. 18.30 Uhr | Ort: Parkgürtel, 50823 Köln | Kontakt: 0221 1702291 | KVB: Die Haltestellen Nußbaumerstraße und Escherstraße (Linie 5 und 13) sind fußläufig zu erreichen | www.bluecherpark.com/kahnstation

Kahnweiher/Stadtwaldweiher

Lustige Boote sind auch im Stadtwald in Lindenthal unterwegs. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Auch im Stadtwaldweiher kann Wasser getreten und gerudert werden. Es stehen verschiedenste Boote zur Verfügung, um zwischen Lindenthal und Junkersdorf eine Auszeit auf dem Wasser zu genießen. Sogar ein Ferrari-Boot wurde hier schon gesichtet, zudem gibt es größere Boote für sechs Personen. Schon im 19. Jahrhundert wurde der 6,5 Hektar große Weiher angelegt, drumherum gehören Jogger und Radfahrer in einer der größten Kölner Grünflächen zum lebendigen Ambiente. Wer sich nach der Bootstour stärken will, kann auf der Außenterrasse des anliegenden Hotels Kaltgetränke und eine warme Mahlzeit mit Blick auf den Weiher genießen. Wer Tiere sehen will, macht noch einen Abstecher zum Lindenthaler Tierpark.

Preise: Preise variieren je nach Dauer und Art des Bootes | Zeiten: Di bis Fr ca. 15 bis 18 Uhr, Sa bis So ca. 11 bis 18 Uhr (wer sicher gehen will, ruft an) | Ort: Stadtwaldweiher, Bootsverleih: Dürener Str. 287, 50935 Köln, 50935 Köln | Kontakt: 01512 1511797 | KVB: Die Haltestellen Brahmstraße (Linie 7) und Dürener Straße/Gürtel (Linie 13) sind in unmittelbarer Nähe

Volksgarten

Die Sanierung des Weihers im Volksgarten ist abgeschlossen. Jetzt können dort auch wieder Tretboote geliehen werden. Copyright: Alexander Schwaiger

Der Volksgarten in der Kölner Südstadt wurde lange saniert, seit dem Frühjahr 2025 ist er jedoch wieder voll mit Wasser und damit ein Erholungsort für Mensch und Wasservogel. Zum Entspannen können alle Besuchenden auf dem rund 5,5 Hektar großen See eine Runde drehen und das Gewässer erkunden. Perfekt für einen schönen Sommertag. Am Eisbüdchen oder im Biergarten gibt es eine Stärkung. Der Park lädt zu Spaziergängen ein, auch Picknicks auf den Wiesen oder Action für Kinder auf dem großen Spielplatz bieten sich für weitere Aktivitäten an. Der Bootsverleih hat nur bei schönem Wetter geöffnet.

Zeiten: Di bis Fr ab 15 Uhr, Sa und So ab 13 Uhr | Preise: 6 Euro plus 4 Euro Pfand für eine halbe Stunde | Ort: Volksgartenstraße, 50677 Köln | KVB: Buslinie 142, Haltestelle Volksgarten, KVB-Linie 15 und 16 bis Ulrepforte (kleiner Fußweg) | www.hellers.koeln/volksgarten-hellers

Tretboot Köln: Diese Angebote gibt es nicht mehr

Viele Kölner und Kölnerinnen der älteren Jahrgänge könnten sich erinnern: Auch auf der Groov in Porz-Zündorf sowie am Mediapark in der Stadt konnte man früher mit dem Boot fahren.

Groov Tretboote

Auf der Groov ist derzeit kein Bootsverleih vorhanden. Dafür kann man mit der Rhein-Fähre „Krokodil“ nach Köln-Weiß rüber schippern. Es gibt keinen festen Fahrplan, die Fahrtzeit ist kurz und das Boot ständig in Bewegung. Wird es zu voll, kann auch das etwas größere Boot „Krokolino“ zum Einsatz kommen.

Boote im Mediapark

Die Bumper Boats am Mediapark, die einige Kölner und Kölnerinnen noch aus alten Zeiten kennen, sind auch nicht mehr in Betrieb. Der kleine See am Mediapark sei durch die Fütterung der Vögel so voll mit Nährstoffen, dass, sobald es etwas wärmer ist, die Algenblüte im See beginnt. Die Algen würden sich dann in der Steuerung der Boote verfangen, heißt es in einer Stellungnahme des Parks.