Barfly, Kempener Straße in Köln.

Köln – Für wen Gin mehr ist als nur eine Spirituose, die man mit Tonic Water mischt, und sich an Gordons und Bombay Saphire satt gesehen hat, der sollte diesen Kölner Bars einen Besuch abstatten, die sich auf Gin spezialisiert haben.

Kennen Sie noch weitere Bars, wo ein besonderes Augenmerk auf Gin gelegt wird? Dann schreiben Sie uns gerne Ihre Tipps an die E-Mail-Adresse ksta-freizeit@dumont.de

Corona-Hinweis: Bitte beachten Sie die bekannten Abstands- und Hygiene-Maßnahmen beim Betreten einer Bar. Auch haben einige Gastronomien noch eingeschränkte Öffnungszeiten.

Spirits

Das „Spirits“ Copyright: Wolfgang Simm

Das „Spirits“ wurde bereits 1999 gegründet. Gelegen in der Engelbertstraße unweit der Richard-Wagner Straße bietet die stilvoll eingerichtete Bar eine Erholungsoase abseits des Großstadtgewimmels.

Das „Spirits“ ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seit 2014 wurde die Bar vier Mal vom Branchen-Magazin „Mixology“ ausgezeichnet. Auch das Repertoire an Gin-Sorten kann sich sehen lassen. Über 30 Gin-Sorten warten darauf, verköstigt zu werden.

Dabei greift das „Spirits“ nicht nur auf gängige Gin-Marken zurück, sondern bedient sich auch Eigenkreationen. So wird zum Beispiel Gin in Shiso und Zitronengras eingelegt, oder per Rapid-Infusion mit Aromen wie Kurkuma ergänzt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18-24 Uhr

Spirits

Engelbertstr. 63

50674 Köln

0221 205 38044

www.spiritsbar.de

Little Link

Die Bar des „Little Link“ Copyright: Cocktailkunst

Mitten im Herzen des Belgischen Viertels liegt das „Little Link“. Der Name soll die Verbindung zwischen Klassik und Moderne, zwischen edel und lässig herstellen. Klassisch sieht das Spirituosen-Arsenal hinter der Bar aus. Edle Tropfen zieren das Treppchen-Podest.

Moderne Gin-Kreationen warten auf den Besucher. Die Bar hat permanent zwischen 50-80 verschiedene Gin-Sorten im Angebot. Hausgemachte Spezialitäten wie Lachs-Gin und Spargel-Gin wechseln sich saisonal ab.



Obwohl erst seit 2014 geöffnet, hat sich das „Little Link“ schon einen Namen in der Branche gemacht. Fünf Mal wurde die Bar bislang in unterschiedlichsten Kategorien ausgezeichnet.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 17 bis mindestens 1 Uhr, Freitag von 17 Uhr bis mind. 2 Uhr, Samstag von 15:30 bis mind. 2 Uhr, Sonntag 15:30 bis mind. 24 Uhr.

Little Link Bar

Maastrichter Straße 20

50672 Köln

www.littlelink.de

Bar Zwei

Tobias Mintert an seiner Echtstein-Theke, auf die er sehr stolz ist Copyright: Rakoczy

Eine kleine Bar mit großer Karte und viel Charme. So lässt sich die Bar Zwei in Ehrenfeld ganz gut beschreiben. In schickem Ambiente gemischt aus Industrielook und Retro-Bar-Charme kann man Cocktails genießen oder das abendliche Treiben auf der Venloer Straße beobachten.

Für Liebhaber gibt es eine ganze Seite auf der Karte zur Auswahl inklusive verschiedener Gins. Für Besucher, die sich noch nicht so gut auskennen, steht jeweils hinter dem Namen, ob der Gin zum Beispiel fruchtig oder herb schmeckt.

Wer das ganze nicht nur mit Tonic Water mischen möchte, findet kreative Cocktails auf der Karte. Am Wochenende legt zusätzlich ein DJ in der Bar Zwei auf.

Bar Zwei

Venloer Straße 437

50825 Köln



Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 19 Uhr, sonntags geschlossen

Corona-Hinweis: Die Bar Zwei informiert auf ihrer Facebook-Seite über die Termine und Öffnungszeiten der Wiedereröffnung nach der Corona-bedingten Schließung.

The Bär

Betreiber Marcos Rivas in seiner Ehrenfelder Bar „The Bär“. Copyright: Arton Krasniqi

Bei „The Bär“ in der namensgebenden Thebäerstraße dreht sich alles um Gin. Die 2016 eröffnete Bar hat nicht nur zahlreiche Sorten auf der Karte, sondern hat sich auch einen Lehrauftrag zugeschrieben.

Regelmäßig finden Gin-Tastings statt, bei denen man fünf verschiedene Geschmacksrichtungen probieren kann, aber auch etwas über die Geschichte und die Herstellung des Gins und Tonic Waters lernt. Für Speisen gilt das „BYOF“-Konzept, heißt „Bring your own food“. Man kann beim Lieferdienst bestellen oder eigenes Essen mitbringen. Besteck, Teller, Backofen und Mikrowelle können vor Ort benutzt werden.

The Bär

Thebäerstr. 10

50823 Köln



www.baehrenfeld.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 19 bis 23:30 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 2 Uhr. Montags geschlossen

Corona-Hinweis: Besuch derzeit nur mit Reservierung möglich

Königsblut

Gastro-Expertin Julia Floß im „Königsblut“. Copyright: Jörn Neumann

Im lauschigen Königsblut können gut auch große Gruppen einkehren. Auf den großen Sofas setzt man sich gesellig zusammen und probiert sich durch die Cocktails.

Auf einer extra Gin-Karte, nach der man manchmal fragen muss, bietet das Königsblut 15 verschiedene Sorten an, die mit sechs verschiedenen Tonics gemischt werden können.

Wer mit einem Gin-Liebhaber unterwegs ist, selbst aber lieber andere Spirituosen mag, wird hier auf der großen Cocktailkarte fündig, und muss nicht allzu viel Geld lassen. Klassische Cocktails gibt es hier auch schon ab sechs Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 20 Uhr bis etwa 2 Uhr, Freitag und Samstag bis etwa 4 Uhr

Königsblut,

Thebäerstr. 8

50823 Köln

0163/ 2878660

>>Das Königsblut bei Facebook

>>Lesen Sie hier mehr von Julia Floß über das Köngisblut und einer Gin-Tonic-Tour durch Ehrenfeld.

Braustelle

Die Band Schmeißig bei einem Konzert in der Braustelle. Copyright: Martina Goyert

Obwohl die Braustelle sich selbst als Kölns kleinste Brauerei bezeichnet, werden hier auch Gin-Freunde fündig. Denn neben einer großen Auswahl besonderer selbst gebrauter Biere, gibt es hier verschiedene Gins und Genever, den Vorläufer des Gin aus den Niederlanden und Belgien. Diese werden in der Pittermanns Destillerie im Keller der Braustelle hergestellt und gemischt mit Tonic oder als Gimlet serviert.

Ein besonderer Tipp: Die Genever und Genever-Liköre mit Malz und Zitrus- oder Kräuternote. Wem eine Wurstnote im Getränk nicht zu viel ist, dem sei die Schlachtplatte empfohlen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 bis 1 Uhr geöffnet, sonntags und montags geschlossen

Helios-Braustelle

Christianstr.2

50825 Köln



www.braustelle.com

Ona mor

Ona Mor - eine klassische Bar. Copyright: Thomas Schorn Fotografie

Das Ona Mor ist eine Cocktailbar im klassischen Sinne: exquisite Spirituosen werden von Fachpersonal zu ausgeklügelten Drinks gemixt. Der Service ist der Qualität der Drinks angepasst: kompetent und stilvoll.

Die Betreiber wissen, was sie verkaufen und auf welchem kulinarischen Level sie sich befinden. Es gibt hier 130 Gin-Sorten und Tastings, sogar eine Bartender-Schule.

Betreiber Alessandro Romano legt wert darauf, eine feine Adresse für alle zu sein, die gerne edle Drinks genießen. Barkeeper Paul Thompson wurde 2017 zum Cocktailmeister des Jahres gekürt.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag, 20 bis nach 1 Uhr, Freitag und Samstag 20 bis nach 3 Uhr

Ona Mor

Roonstraße 94

50674 Köln

www.onamor.de

Seiberts Bar

In der „Seiberts Classic Bar“ werden eine Menge verschiedener Aperitifs gemixt. Copyright: Max Grönert Lizenz

Die persönliche Verbindung zwischen Bartender und Gast gilt als oberstes Gebot. So heißt es auf der Homepage der Cocktailbar. Vom Bar-Magazin „Mixology“ wurde das Seiberts 2016 zur besten Bar des Jahres gewählt.

Mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail für eine gepflegte Cocktailkultur gehen die Betreiber der Seiberts Classic Bar an die Sache. Hier wird sogar der Gin Tonic zum Meisterwerk. Der Bartender’s wird zum Beispiel einen London Dry Gin mit japanischem Sencha und chinesischem grünen Tee und Zitrus serviert. Insgesamt gibt es drei Seiten vollgepackt mit verschiedenen Gin-Sorten, darunter auch ein Quitten- und ein Schlehen-Gin.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 17 Uhr bis 2 Uhr, Montag Ruhetag

Hinweis: Das Seiberts ist aufgrund eines Wasserschadens bis auf Weiteres geschlossen. Cocktails zum Mitnehmen sind an einer To-Go-Bar erhältlich.



Seiberts Classic Bar

Friesenwall 33

50672 Köln

www.seiberts-bar.com

Skweeze

In der Skweeze-Bar gibt es eine große Auswahl an Gins. Copyright: Skweeze

In der Cocktailmanufaktur Skweeze stehen Gin und Craft Biere im Vordergrund. Die acht verschiedenen Tonic Water können mit 25 verschiedenen Gin-Sorten gemischt werden. Darunter sind die Klassiker wie der Monkey 47 und der Tangueray, aber auch Sorten aus dem Rheinland.

Auf der Karte stehen zum Beispiel der Dry Gin aus dem Kölsch-Hause Sünner und der Siegfried Gin aus Bonn. Für die Craft-Bier-Freunde wird im Skweeze neben verschiedenen India und American Pale Ale auch Biere mit Rotwein- und Pfirsichnote.

Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr

Corona-Hinweis: Über die aktuellen Öffnungszeiten informiert das Skweeze über Facebook.

Skweeze

Hohenzollernring 43

50672 Köln



www.skweeze.de

Den in Köln destillierten Gin de Cologne gibt es übrigens auch im KStA-Online-Shop.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Champagner & Grapefruit Anzeige Vier Gin-Tonic-Rezepte abseits von Gurke und Zitrone

Sommer-Cocktail-Rezepte aus Köln Anzeige Bombay Saphire oder Hendrick's? Warum wir Gin lieben

Zum International Cocktail Day Anzeige Diese 11 Cocktailbars in Köln servieren leckere Drinks

Weitere Bars mit einem Faible für Gin haben unsere Leser uns zugeschickt.

Lieblingsbars unserer Leser für Gin-Fans:

Monkeys

Copyright: Filo / Monkeys

Das Monkeys ist im 17. Jahr unter gleicher Führung und damit laut Betreibern die älteste Cocktailbar im belgischen Viertel. Auf der Karte stehen über 150 Cocktails, darunter Eigenkreationen mit exzentrischen Namen wie „Hand Gottes“, „Man müsste nochmal 20“ sein oder „Gurkendieb“. Über 60 Gin-Sorten gibt es hier, der Gin Gin Mule soll besonders gut sein. Im Sommer gibt es auch einen Außenbereich vor der Tür.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 18 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 4 Uhr, Sonntag geschlossen

Monkeys

Venloer Straße 33

50672 Köln

www.monkeyscologne.de

Monkeys auf Facebook

Barfly

Barfly, Kempener Straße in Köln. Copyright: Jörn Neumann

Wenn man Glück hat, gibt der Barkeeper einem eine kleine Schulung zum Thema Gin, inklusive leckerer Kostproben - so geschehen bei dem Besuch einer Leserin. Die Spontanität und die nette Art in der Barfly begeisterten sie sehr. Dass es dort zusätzlich an ausgewählten Terminen auch noch Gin-Tastings gibt, macht dies zu einer klar erwähnenswerten Bar für alle Gin-Fans.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 20 bis 2 Uhr, Sonntag geschlossen.

Corona-Hinweis: Derzeit nur Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Auf Bestellung auch Cocktails to go erhältlich.



Barfly,

Kempener Straße 68

50733 Köln

www.barfly-cologne.de

Zum scheuen Reh

Die Bar im „Reh" und viele Gin-Flaschen im Hintergrund. Copyright: Marco Martins

Auch in der Bar „zum scheuen Reh“ in Ehrenfeld werden Gins sehr geschätzt. Donnerstags ist hier Gin-Tag, alle Gin-Tonics kosten dann zwei Euro, Gin-Tasting bekommt man für einen Euro. Eine eigene Gin-Karte, in der jeder Gin beschrieben ist, der im „scheuen Reh“ zu bekommen ist, erleichtert die Qual der Wahl und gibt einen schönen Überblick über das Angebot.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 3 Uhr

Zum scheuen Reh

Hans-Böckler-Platz 2

50672 Köln

zum-scheuen-reh.de

McLennon

Copyright: Aristidis, Team Mc Lennon

Eine Leserin schaffte es im McLennon, ihren Freund - einen überzeugten Whisky-Fan - vom Gin zu überzeugen. Das große Angebot an Gins (mittlerweile gibt es hier 120 verschiedene Gins und 12 unterschiedliche Tonics) und anderen Cocktails erschwert jedem Freund von gehobenen Spirituosen die Wahl. Nach Wunsch werden Tonic und Gins passend aufeinander abgestimmt. Auch die Virgin-Drinks sollen hier, genau wie die Burger, besonders lecker schmecken.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 3 Uhr

McLennon

Hansaring 32

50670 Köln

McLennon auf Facebook

Pradels

Copyright: Rakoczy

Eine Leserin möchte Gin-Liebhaber auf das Pradels aufmerksam machen, das sich selber humorvoll „Weinbistro mit einem Ginproblem“ nennt. Die Weinauswahl soll sehr gut sein (um die 100 Weine), gleichzeitig werden im Pradels aber eben über 40 Gins und viele verschiedene Tonics angeboten. Das Essen im Pradels hat vor einigen Jahren schon Gastro-Kritiker Carsten Henn als "klug konzipierte Speisen, die Spaß machen" bezeichnet.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr, feiertags geschlossen

Corona-Hinweis: Besuch nach Möglichkeit mit Reservierung, Alles Speisen gibt es weiterhin auch zum Mitnehmen.

Pradels

Gottesweg 157

50939 Köln



www.pradels.de