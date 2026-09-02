Bis in den Herbst hinein kann man in Deutschland wunderbar wandern. Überall locken schöne Naturerlebnisse. Im Frühling erwacht die Natur, im Sommer steht vieles in voller Blüte, im Herbst kommt ein buntes Farbspiel der Bäume zum Vorschein. Abseits der üblichen Pfade existieren in Deutschland aber auch einige besonders ungewöhnliche Routen, die ein spezielles Erlebnis versprechen.

Ob sich dafür auch eine längere Anreise lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Hier kommt eine Auswahl.

Trumps Mittelfinger an der Ostsee

An der Ostseeküste in Klein Strömkendorf unweit von Rostock können Wanderer auf eine Skulptur von Donald Trump stoßen, die den Mittelfinger zeigt. Der umstrittene US-Präsident ist jedoch nicht die einzige Figur, die dort im Wald zu finden ist.

Der offiziell „Lehrpfad der unholdigen Personen“ genannte Skulpturenweg ist besser bekannt als „Arschlochwandelweg“. Auf dem gut einen Kilometer langen Pfad finden sich neben Trump auch Skulpturen von Lenin, Honecker, Bush (dem Jüngeren), Chruschtschow und Erdogan. Die Konfrontation mit den Figuren solle die Besucher zur Reflexion anregen, erklärte die Initiatorin Marita Gronau vom Ostsee-Gutshaus, wo der Weg beginnt. Der Zugang ist kostenfrei.

Auf die Frage, ob der Weg mehr Gäste anziehe, antwortete Gronau: „In Zahlen kann ich das so nicht sagen. Aber auf jeden Fall gibt es viele lachende Gesichter, Komplimente und Gespräche.“ Sie ist überzeugt, dass sich der Weg positiv auswirke, „auf jeden Fall was die Stimmung in diesen Zeiten angeht“.

Wanderungen mit Bier-Belohnung

Im Bayerischen Wald führt der Bierfernwanderweg an diversen Brauereien mit Biergärten vorbei. Es wird empfohlen, die rund 100 Kilometer lange Strecke auf sechs Tage zu verteilen. Für alle, die danach noch nicht genug haben, gibt es zwei weitere Etappen, von denen eine nach Tschechien führt.

Der Tourismusverband hebt hervor, dass sämtliche Etappen an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind, „damit Wanderer nach dem ein oder anderen ‚Geschmackstest‘ wieder gut nach Hause kommen“. Die Kombination aus Wandern und Bier ist jedoch nicht exklusiv für diese Tour. Allein in Franken gibt es zahlreiche ähnliche Angebote, wie den 13-Brauereien-Weg bei Bamberg.

Wo ist der nächste Biergarten? Auf dem Bierfernwanderweg in Bayern gibt es neben Hellem auch viel Holz zu sehen. Copyright: Andreas Drouve/dpa-tmn

Mittelerde im Westerwald

Auf dem Auenlandwanderweg im Westerwald können sich Besucher wie in der Heimat der Hobbits aus „Herr der Ringe“ fühlen. Entlang des Weges finden sich Hobbit-Hütten und bekannte Figuren wie der Zauberer Gandalf, der Elbenprinz Legolas oder die Kreatur Gollum.

Der Rundweg in der Region Sieg ist mit einer Länge von drei Kilometern besonders kinderfreundlich und kann bequem an einem Nachmittag bewältigt werden.

Auf dem Auenlandweg stellt sich auch mal ein finsterer Holzsoldat in den Weg. Copyright: Felix Knopp/Rhein-Sieg-Kreis/dpa-tmn

Ein Weg voller Witze in Franken

Rund um Rohr in Franken erstreckt sich der zwölf Kilometer lange Witzewanderweg mit 20 Witzestationen. Ein Beispiel: „Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie in Sekten sind!“ An den Stationen können zudem QR-Codes gescannt werden, um auf dem Smartphone Videos mit weiteren Witzen anzusehen.

Der Vollpfosten steht auf diesem Bild ausdrücklich rechts - denn so heißt diese Station des Witzewanderwegs. Kabarettist Oliver Tissot (l) hatte die Idee dazu. Copyright: Daniel Löb/dpa/dpa-tmn

Wein und Bier im Hunsrück

Auf dem Lecker Pfädchen im Hunsrück sind auf rund elf Kilometern drei Getränkestationen verteilt. Dort gibt es Bier, Moselwein aus der Region und Sprudelwasser. Die Stationen sind seit Anfang April wieder in Betrieb.

Für den Kauf von alkoholischen Getränken ist eine Alterskontrolle mittels Personalausweislesegerät erforderlich. Die Bezahlung erfolgt in bar über eine Kasse des Vertrauens.

Einen Moselwein zur Rast - dann läuft es sich vielleicht leichter. Die Getränkestationen am Lecker Pfädchen enthalten aber nicht nur Alkoholisches. Copyright: Klaus-Peter Kappest/TI Thalfang/dpa-tmn

Informationen des Tourismusverbands zufolge gibt es entlang der Strecke außerdem sechs „Genussfenster“ an Aussichtspunkten sowie zahlreiche Rast- und Picknickmöglichkeiten. (red/dpa)