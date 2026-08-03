Brot wie früher: Diese 11 Kölner Bäckereien setzen auf Handwerk und eigene Backstuben – und sind ein Muss für Brotliebhaber.
Lecker und frisch13 Kölner Bäckereien, die noch selbst backen – und das schmeckt man
Von Jan Gebauer
8 min
In Köln gibt es sie noch: echte Handwerksbäcker, die jeden Morgen selbst Teig kneten und Brote aus dem eigenen Ofen holen. Wer frische Brötchen und knuspriges Brot liebt, muss jedoch genau wissen, wo er hingeht. Denn viele Betriebe setzen mittlerweile auf industrielle Fertigmischungen und Aufbackware.
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