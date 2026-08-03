In Köln gibt es sie noch: echte Handwerksbäcker, die jeden Morgen selbst Teig kneten und Brote aus dem eigenen Ofen holen. Wer frische Brötchen und knuspriges Brot liebt, muss jedoch genau wissen, wo er hingeht. Denn viele Betriebe setzen mittlerweile auf industrielle Fertigmischungen und Aufbackware.