Köln schmeckt nach Orient: Diese 11 Restaurants servieren Hummus, Falafel, Plov und mehr – von Iran bis Usbekistan.
Hummus, Falafel, Couscous11 Kölner Restaurants für alle, die orientalische Küche lieben
Von Jan Gebauer
6 min
Köln ist ein Paradies für Fans orientalischer Küche – und das weit über Hummus und Falafel hinaus. In den Restaurants der Stadt werden auch weniger bekannte Spezialitäten wie Sabich, Kebbeh, Samsa, Harira oder Fatteh serviert. Manche Lokale laden zum Teilen ein, andere setzen auf üppige Einzelgerichte mit Lamm, Aubergine, Joghurt oder Safranreis.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!