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Hummus, Falafel, Couscous11 Kölner Restaurants für alle, die orientalische Küche lieben

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6 min
Ein klassischer Fergana-Plov aus Usbekistan.

Herzhaft, würzig, traditionell: Ein klassischer Fergana-Plov aus Usbekistan – hier darf der Reis glänzen. (Symbolbild)

Copyright: IMAGO/Depositphotos

Köln schmeckt nach Orient: Diese 11 Restaurants servieren Hummus, Falafel, Plov und mehr – von Iran bis Usbekistan. 

Köln ist ein Paradies für Fans orientalischer Küche – und das weit über Hummus und Falafel hinaus. In den Restaurants der Stadt werden auch weniger bekannte Spezialitäten wie Sabich, Kebbeh, Samsa, Harira oder Fatteh serviert. Manche Lokale laden zum Teilen ein, andere setzen auf üppige Einzelgerichte mit Lamm, Aubergine, Joghurt oder Safranreis.

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