Köln ist ein Paradies für Fans orientalischer Küche – und das weit über Hummus und Falafel hinaus. In den Restaurants der Stadt werden auch weniger bekannte Spezialitäten wie Sabich, Kebbeh, Samsa, Harira oder Fatteh serviert. Manche Lokale laden zum Teilen ein, andere setzen auf üppige Einzelgerichte mit Lamm, Aubergine, Joghurt oder Safranreis.