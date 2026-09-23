Der Sommer verabschiedet sich langsam, doch für Kaffee auf der Terrasse ist es noch längst nicht zu spät. Gerade im September und an milden Oktobertagen sucht man die Sonne, denn dann kann sie uns noch einmal richtig wärmen – und mit einem Cappuccino, Frühstück oder Stück Kuchen lässt sich das besonders gut genießen.

Cafés mit schönen Sonnenplätzen in Köln

Wir haben Kölner Cafés zusammengestellt, bei denen sich ein Platz draußen an sonnigen Tagen lohnt. Ob am Rhein, am Aachener Weiher oder mitten im Veedel: Eine Garantie auf Sonne gibt es natürlich nicht, aber die Außenplätze laden dazu ein, die Herbstsonne mitzunehmen, wenn sie sich zeigt.

Je nach Tageszeit steht die Sonne anders. Deshalb gibt es keine Garantie, dass die Außenplätze zu jeder Uhrzeit in der Sonne liegen.

Café UME

Im Museum für Ostasiatische Kunst hat das Café Ume eine Terrasse gleich am Wasser. Copyright: Laura Klemens

Mitten im Grünen und direkt am Aachener Weiher liegt das Café UME im Museum für Ostasiatische Kunst. Seit April 2026 gibt es hier wieder Kaffee und Kuchen, dazu kommen herzhafte Gerichte mit europäischen und asiatischen Einflüssen. Die Terrasse ist ein schöner Platz, um bei gutem Wetter draußen zu sitzen – und wer Glück mit der Sonne hat, kann den Blick auf den Weiher gleich mit genießen.

Universitätsstraße 100, 50674 Köln | museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/Cafe

ST. LOUIS Breakfast

St. Louis Breakfast mit vielen Außenplätzen, Markise und Schirme stehen für Schatten parat. Copyright: Laura Klemens

Das ST. LOUIS Breakfast im Rathenauviertel ist vor allem für Frühstück bekannt – und das gibt es hier den ganzen Tag. Bei schönem Wetter lässt es sich auch draußen sitzen, sodass sich der Cafébesuch gut mit einem sonnigen Herbstmorgen oder -mittag verbinden lässt. Auf der Karte stehen unter anderem Eggs Benedict, Pancakes und weitere Frühstücksklassiker.

Meister-Gerhard-Straße 30, 50674 Köln | st-louis-breakfast.de

Erste Liebe

Das Erste Liebe Café. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Im Café Erste Liebe treffen Specialty Coffee, Frühstück und Naturwein aufeinander. Vor dem Café gibt es eine Terrasse, auf der man es sich bei passendem Wetter draußen gemütlich machen kann. Morgens gibt es unter anderem Sauerteigbrote, Bagels, Sandwiches, Granola und Chiapudding, später am Tag wird der Spot zur Weinbar.

Weyerstraße 98, 50676 Köln | Mehr Infos hier

Café Central

Das Café Central noch vor der Renovierung. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Nach längerer Pause ist das Café Central in diesem Jahr zurück: Am 24. April eröffnete das Café nach Leerstand und Renovierung neu. Vor dem Café gibt es einen großen Platz mit Außenplätzen, die an sonnigen Tagen viel Sonne abbekommen. Dazu kommt eine Terrasse zwischen Palmen und Beeten. Auf der neuen Karte spielen Sauerteig und Fermentation eine wichtige Rolle, außerdem gibt es Pizza, Frühstück und Süßes. Montags und dienstags ist das Café geschlossen.

Jülicher Str. 1, 50674 Köln | central-koeln.com

Café Soleil

Café Soleil in Ehrenfeld mit schönen Außenplätzen. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Im Café Soleil in Neuehrenfeld lässt sich der Herbst ebenfalls genussvoll an der frischen Luft verbringen. Das Café ist für Frühstück, Kuchen und eine mediterran angehauchte Atmosphäre bekannt, draußen gibt es eine Terrasse. Wenn die Sonne herauskommt, kann man hier Kaffee und Kuchen mit einem Platz im Freien verbinden.

Fridolinstraße 2, 50823 Köln | Mi–Sa 10–18 Uhr | cafesoleil-ehrenfeld.de

Lisa's

Bei Lisa's in Lindenthal gehört die Terrasse zu den Pluspunkten des Cafés. Viele aus dem Veedel könnten sich noch an das Café Mucki erinnern, das hier vorher zuhause war. An sonnigen Tagen lässt sich hier Kaffee und Kuchen draußen genießen und ein bisschen Sonne tanken. Dazu gibt es Frühstücksklassiker wie Pancakes und Eierspeisen, belegte Brote und Açaí Bowls.

Dürener Straße 76, 50931 Köln | Mehr Infos hier

Café Goldmund

Das Café Goldmund in Ehrenfeld von außen. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Auch im Café und Restaurant Goldmund kann man bei schönem Wetter draußen sitzen – entweder direkt vor dem Café oder auf der großen Terrasse. Der Biergarten liegt etwas abseits vom Straßenverkehr und bietet zwischen Büschen und Pflanzen viel Platz. Drinnen wie draußen gehört das Literaturcafé mit seinen vielen Büchern zu den besonderen Café-Adressen in Ehrenfeld.

Glasstraße 2, 50823 Köln | Biergarten bei gutem Wetter | goldmundkoeln.de

PARK Café

Parkcafe im Rheinpark. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Park Café liegt im Rheinpark und bietet damit schon von der Umgebung her einen schönen Platz für einen Herbstnachmittag. Auf der Terrasse lässt sich der Kaffee mit Blick ins Grüne genießen, bei passendem Wetter kommt die Sonne dazu. Wer vorher oder anschließend noch eine Runde durch den Rheinpark dreht, kann den Cafébesuch direkt mit einem Herbstspaziergang verbinden. Häufig finden hier auch Events statt.

Auenweg, 50679 Köln | parkcafekoeln.com

RheinSpaziert

Café Rheinspaziert in Mülheim. (Archivbild) Copyright: Corinna Heyde

Direkt am Rhein liegt das Café RheinSpaziert – und der Name ist hier Programm. Die Terrasse bietet einen Ausblick aufs Wasser und gehört zu den sonnigen Außenplätzen – auch im Herbst. Dazu gibt es Frühstück, Kuchen und herzhafte Gerichte – und später kann man bei einem Getränk den Blick auf den Rhein genießen.

Hafenstraße 16, 51063 Köln-Mülheim | cafe-rheinspaziert.de

Hinz & Kunz

Im Café Hinz & Kunz in Lindenthal lässt sich das Frühstück bei gutem Wetter auch draußen genießen. Auf der Terrasse gibt es einen großzügigen Außenbereich, der an sonnigen Tagen zum Verweilen einlädt. Bekannt ist das Café vor allem für seine Pancakes, es gibt jeden Monat sogar immer eine ganz besondere Pancake-Kreation. Daneben stehen Klassiker wie French Toast, Eggs Benedict und verschiedene Frühstücksvarianten auf der Karte.

Schallstraße 34, 50931 Köln-Lindenthal | hinzundkunz.cafe

Underdog Espresso

Das Underdog Espresso im September mit Sonne am Mittag. Copyright: Laura Klemens

Das Underdog Espresso in der Südstadt ist eine recht junge Adresse für Specialty Coffee und einen eher modernen Cafébesuch. Zur kleinen Kaffee-Bar gehört eine Terrasse, deren Plätze bei gutem Wetter besonders beliebt sind – dort lässt sich auch die Sonne genießen. Dazu gibt es Sandwiches, hausgemachte Kuchen und eine kleine Frühstücksauswahl.

Lothringer Straße 2a, 50677 Köln | Mehr Infos hier

Monelli

Viele Außenplätze mit Sonne im Monelli auf dem Maternusplatz. Copyright: Laura Klemens

Im Monelli am Maternusplatz in Rodenkirchen lässt sich bei schönem Wetter auch draußen sitzen. Vor dem Café gibt es Plätze auf dem weitläufigen Platz, auf denen an sonnigen Herbsttagen viel Sonne ankommt. Auf der Karte stehen italienisches Frühstück, Focaccia, Pinsa und süße Gerichte, dazu gibt es Kaffee und später auch Aperitivo. So eignet sich das Monelli sowohl für einen ausgedehnten Start in den Tag als auch für eine Kaffeepause zwischendurch.

Maternusplatz 6, 50996 Köln-Rodenkirchen | monellicafe.com