Köln – Sind Sie auch schon mal an einem Hotel in ihrem Viertel vorbeigelaufen und haben sich gefragt, wie es da wohl drin aussieht? Manchmal macht einen das Gebäude neugierig oder die nostalgische Leuchtreklame und man würde einfach gerne wissen, wie die Zimmer aussehen und was es zum Frühstück gibt. Das Hotel am Chlodwigplatz ist für mich eines dieser Objekte. Wie oft ich schon an dem leuchtend grünen Eckhaus mit den quietsch-gelben Markisen vorbeigelaufen bin und dachte: „Eines Tages…“.



Vor knapp zwei Jahren wurde das in die Jahre gekommene Hotel aufwändig saniert, der Retro-Charme blieb erhalten. In den ehemaligen Frühstücksraum im Erdgeschoss zog ein Café ein, der Arme Ritter. Während der Partner von Jeannine Effinger das Hotel leitet, führt sie gemeinsam mit Özden Gülcicek und Farhang Heydarian das Café.



Arme Ritter in 20 verschiedenen Versionen

Der Name gibt das Programm vor: es gibt Arme Ritter. Zwanzig verschiedene Versionen. Süß, aus Brioche mit Ahornsirup und Obst oder salzig, aus dunklem Brot mit Spinat und Gorgonzola – um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Küchenleistung im Armen Ritter setzt sich deutlich von vielen Frühstückskonzepten ab. Die Brotscheiben sind fluffig und goldbraun gebacken und alle Toppings sind bedacht. Wenn irgendwo eine Nuss darüber gestreut wird, dann ist die geröstet.



Das Café in der Südstadt ist charmant und gemütlich. Copyright: Alexander Roll

Das Obst ist entweder super frisch oder zu einem leckeren Kompott gekocht. Zu den salzigen Versionen gibt’s Salat. Da liegt dann aber nicht ein trauriges Blättchen mit „einem Schnips Hollandtomate“, sondern Farhang serviert leckeren Kartoffelsalat mit Essiggurken, Linsensalat mit knackiger Paprika, fruchtigen Rote-Bete-Salat mit Äpfeln und einen Berg Blattsalat mit einem köstlichen, senfigen Dressing.



Arme Ritter bezieht Produkte aus der Region

Zusätzlich stehen frische Waffeln, Omeletts, eine Tagessuppe und klassische Frühstücke auf der Karte. Das sind die festen Größen. Die Spezialkarte wechselt monatlich. Der Arme Ritter mit Erdbeer-Rhabarber-Kompott, Granola und Zitronen-Quark ist ein köstlicher, riesiger Teller, der mindestens zwei Personen gleichzeitig sättigt und sehr glücklich macht.



Gemütliche Einrichtung Copyright: Alexander Roll

Der lokale Bezug der Produkte ist den Betreibern sehr wichtig, so ist die Liste der regionalen Erzeuger lang: Das Brot kommt aus Nippes, Eier, Käse und Aufschnitt aus Bergheim, die Kaffeebohnen aus Frechen und der Honig stammt sogar von den Südstadt-Bienen des Bienwerks. Im Armen Ritter wird wenig Fleisch serviert, dafür ist das vegane Angebot spannend.



Eventuell bald Veranstaltungen im Armen Ritter in der Südstadt

Für die Zukunft wünschen sich die Betreiber, die Möglichkeit Freitag- und Samstagabends zu öffnen und kleine Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen anzubieten. Aktuell fehlt dafür noch das Personal.



Das Café Armer Ritter ist ein wunderschöner Ort, sowohl für Nachbarn als auch Touristen – und ich bin meinem Traum vom Frühstücksraum ein großes Stück näher gekommen.



Julias Auswahl

Der Arme Ritter mit Erdbeer-Rhabarber-Kompott ist auch was für's Auge. Copyright: Alexander Roll

Armer Ritter mit Erdbeer-Rhabarber-Kompott, Granola und Zitronen-Quark-Creme // 10,60 Euro

Armer Ritter mit Ziegenkäse, Thymian, Walnuss, Sesam und Honig // 10,90 Euro



Veganer Armer Ritter mit Kürbis, Salbei und Pinienkernen // 10,90 Euro



Tageseintopf mit Brot und Dip // 6,50 Euro



Maulwurfkuchen mit Banane // 3,80 Euro



Waffeln mit Apfel-Zimt-Kompott // 4,40 Euro



armer-ritter.koeln

Café Bar Armer Ritter, Merowingerstr. 33, 50677 Köln, 0221-12065502; Di-Fr 8-18, Sa+So 9-18 Uhr