„DEJLIG“ in der Südstadt eröffnet In Köln gibt es jetzt eine Smørrebrød-Bar

Köln – Der Unternehmergeist scheint in Köln auch trotz Corona nicht gebrochen. An vielen Ecken in der Stadt entstehen derzeit neue Restaurants, Cafés und andere Geschäfte. So wie der Laden „DEJLIG“, der am 18. September auf der Bonner Straße eröffnet hat.



Aus dem Dänischen übersetzt bedeutet der Name „schön“ oder „herrlich“ und gibt schon einen Hinweis darauf, was sich dahinter verbirgt. Neben einem gemischten Sortiment an Einrichtungsgegenständen, Dekoration und Küchenutensilien im klaren, nordischen Stil, gibt es auch ein passendes kulinarisches Angebot. Eine Smørrebrød-Bar fügt sich stimmig ins skandinavische Gesamtkonzept des Ladens.



Was sich dahinter verbirgt? Ein Smørrebrød ist ein im dänischen Stil reich belegtes Brot. So können darauf geschmorte Gurke, Rüben, Lachs, Ei oder Kartoffel landen. Auch wenn sich der Name des Ladens eher nicht auf die Brote bezieht, sondern auf die Designer-Stücke, die hier verkauft werden, kann auch ein Smørrebrød richtig „herrlich“ sein. Eine Kreation im neuen „DEJLIG“ soll zum Beispiel mit gereiftem Zitronenhering, Frischkäse, Äpfeln, Erbsenkeimlingen und Buchweizen bestückt werden. Das klingt jedenfalls deutlich raffinierter als das klassische Käsebrot. Die Grundlage für die Leckereien bildet das Brot, das in diesem Fall von der Kölner Backstube Prôt von Alex im Belgischen Viertel kommen soll.

Smørrebrød in der Südstadt Copyright: Laura Klemens

Verschiedene Kuchen, auch vegane, und der ebenfalls vegane „DEJLIG“-Hotdog runden das Essensangebot ab. Limonaden, Kaffee aus Bohnen der Rösterei Van Dyck und Tee stehen auch auf der Karte.



Nachdem der Smørrebrød-Laden Oskar Davidson sich komplett auf den Catering-Betrieb fokussiert hatte, sah es trübe aus um die Smørrebrød-Landschaft in Köln. Nun hat Köln endlich wieder einen Laden, der seine Gäste kulinarisch zu unseren nordischen Nachbarn mitnimmt.

„DEJLIG", Bonner Str. 60, 50677 Köln

dejlig.de