Köln – Die Corona-Krise hat den Gastronomen der Stadt zugesetzt. Bedauernswerterweise haben es einige Cafés, Restaurants oder Kneipen nicht geschafft, sich über die lange Zeit ohne Öffnungen zu retten. Die gute Nachricht aber ist, dass viele Unternehmer dennoch nicht ihren Optimismus und ihre Motivation verloren haben. Allen Schwierigkeiten zum Trotz haben viele, neue Restaurants und Cafés eröffnet.

Wir haben eine chronologische Aufzählung mit Restaurants und Cafés, die 2021 in Köln eröffnet haben und uns aufgefallen sind, erstellt. Die Kölner und Kölnerinnen können sich freuen, denn es sind die unterschiedlichsten Ideen vertreten - auch einige Besonderheiten sind dabei.



Was hat schon auf und was kommt noch? Hier finden Sie viele neue Adressen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge der genannten Restaurants ist chronologisch angeordnet, je nachdem wann sie uns bekannt wurden. Nicht alle neuen Restaurants, Cafés oder Lokale finden hier Erwähnung. Falls Sie eine Neueröffnung entdeckt haben, die Sie uns gerne mitteilen möchten, schreiben Sie eine Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Café 939

Neben dem Rays ist 2021 auch das Café 939 spät im Jahr, im Dezember, neu auf dem Gottesweg eingezogen. Nicht nur das Interieur besticht hier das Auge, auch die Speisen können sich sehen lassen. Gemüse ist ja bekanntermaßen eh bunt, und da hier kein Fleisch auf den Tisch kommt, können sich Vegetarier und auch Veganer über leckere Stullen und Bagels mit bunten Belägen freuen. Aber auch Süßes wie Käsekuchen steht in der Vitrine.

Café 939, Gottesweg 135, 50939 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag: 10–19 Uhr

Sahila

Julia Komp und ihr Lebensgefährte übernehmen das Restaurant „L'Accento“ vom Ehepaar Medaina. Copyright: Drei Brueder

Die junge Sterneköchin Julia Komp bereitet die Eröffnung ihres neuen Restaurants „Sahila“ gegenüber dem Agrippabad für den 21. Dezember vor: internationale Spitzenküche, die Moderne und Tradition in gemütlichem Ambiente vereint – eine Weltreise in mehrgängigen Menüs, die von Komp persönlich entworfen werden.

Kämmergasse 18, 50676 Köln

sahila-restaurant.de

Mikado Sushi & More

Seit Ende November gibt es die Möglichkeit, vor dem Kinobesuch im Cinedom gleich nebenan Sushi zu verspeisen. In runden Sitznischen kann man gemütlich verweilen, während man auf das Essen wartet. So wie fast alles hier, ist das Restaurant großzügig im Platz, ein riesiger Kronenleuchter ist ein Hingucker. Neben Sushi gibt es auch warme Gerichte.

Im Mediapark 4a, 50670 Köln

mikado.restaurant



Prunier



Angelehnt an das Pariser Original in der Avenue Victor Hugo von 1927 soll das Prunier Cologne für klassische, unaufdringliche Eleganz, Noblesse und Luxus – gemischt mit der unverkennbaren Kölner Nonchalance, stehen. Von Montag bis Samstag wird es ab 12 Uhr zu den wöchentlich wechselnden Plat du Jour Gerichte eine Karte mit Klassikern geben. Im Abendservice werden die Angebote durch ein Menü von Enrico Hirschfeld ergänzt, deren Gänge auch a la carte bestellt werden können. Die Eröffnung war für den 27.11. geplant.

Prunier Cologne, Am Hof 48, 50667 Köln

www.prunier-cologne.de

Pure White

Der neue Standort vom Pure White Copyright: Laura Klemens

Das Il Nido hat geschlossen, übernommen wurde das Restaurant an der Weißer Straße von Cristiano Rienzner, der sein Konzept „Pure White“ aus dem Belgischen Viertel jetzt im Kölner Süden probiert. Das Fleisch ist australisches Blackmore Wagyu oder schottisches Black Angus von Jack O’Shea, einem Hoflieferanten der Queen – eine ausführliche Besprechung in den nächsten Tagen hier bei uns.

Weißer Str. 71, 50996 Köln

pure-white-food.de

Rays



So sieht der neue Restaurant-Bereich im Rays aus. Copyright: Susanne Hengesbach

Das ABS in Sülz ist seit November ein Fine-Dining-Restaurant, auch wenn diese Richtung erst gar nicht wirklich beabsichtigt war. Dort arbeitet nun Spitzenpersonal aus dem Sternerestaurant Ox und Klee, das Restaurant wurde komplett erneuert und es gibt eine Mix-and-Share-Karte aber auch Menüs. Die Betreiber sind aber noch dieselben. Sie sich über ihr neues und moderneres Konzept freuen.

Gottesweg 135, 50939 Köln-Sülz

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags ab 18 Uhr

Lesen Sie hier mehr über das Rays.

Feinfein



Dem Charme dieser Location kann man sich kaum entziehen. Copyright: Martina Goyert

Die Location des neuen Restaurants von Nadja Maher und Thomas Wippenbeck könnte besonderer kaum sein. Mitten in der Altstadt in eines der ältesten Häuser Kölns ist das Feinfein eingezogen. Von außen und von innen ist es mit uralter Wendeltreppe, schicker Bar und Tapete und viel gemütlichem Holz herrlich anzuschauen. Die Karte soll kreativ ausfallen. Die Mission sei, die Kölner wieder in den Touri-Hotspot zurückzuholen.



Fischmarkt 1-3, Altstadt, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags ab 17 Uhr

feinfeinsein.de

Hier gibt es mehr tolle Bilder und Informationen zum Feinfein.

Bisu (zweites Lokal)

Das von Kritikern gefeierte Restaurant hat neben der Sülzer Filiale vor kurzem eine zweites Ladenlokal in Nippes eröffnet. Am 28. Oktober, eröffnete die neue Filiale auf der Scharnhorststraße 8 direkt am Leipziger Platz im Kölner Norden. Das Restaurant bietet italienische Küche an – aber in Form von mehreren kleinen Gerichten, also im Tapas-Stil.

Scharnhorststraße 8, 50733 Köln, Tel. 0174/ 5797400

Öffnungszeiten: Mo-So ab 17 Uhr

bisu-koeln.de

Linos

Das neue „Linos" in Köln. Copyright: Laura Klemens

Das Linos musste 2019 am alten Standort in der Rheingalerie schließen. Der Betreiber begab sich auf die Suche nach einer neuen Location und wurde fündig: er zog in den ehemaligen Wäscheladen Engels und renovierte das Geschäft. Erst seit Mitte Oktober ist der Laden geöffnet. Und schon war Anthony Modeste dort essen, wie auf dem Instagram-Kanal des Bistros zu sehen ist. Neben Pasta und Co. gibt es dort auch italienisches Gebäck.



Hauptstraße 102-104, 50996 Köln (in der Passage)

linos-ristorante.de

Okili

Ein Restaurant, das sich auf die westafrikanische Küche konzentriert ist das neue Okili in der Nähe vom Stadtgarten. Das Konzept basiert auf Streetfood, also einfachen, kleinen Gerichten. Die bewusst überschaubar gehaltene Karte sei eine Reise quer durch die westafrikanische Küste.

Venloer Straße 39, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch von 18 bis 22 Uhr, donnerstags und freitags von 11.30 bis 14.30 und 18 bis 22 Uhr sowie samstags von 13 bis 22 Uhr

Ginza Sushi & Grill

Asiatische Tapas und japanische Küche wird im Oktober eröffneten Ginza Sushi & Grill angeboten. Natürlich ist da auch Sushi dabei, aber wie der Name sagt gibt es auch allerlei Gegrilltes.

Koblenzer Straße 1-9 Bonntor Center 1 Etage!!, 50968 Köln

ginza-koeln.de

Coco Ramen

Wo Ramen im Namen steckt, ist auch Ramen drin. Das Restaurant in den WDR Arkaden hat Ende Oktober eröffnet und bietet die typischen japanischen und asiatischen Klassiker. Die Speisekarte ist in verschiedene Bereiche unterteilt, so gibt es neben Vorspeisen- und Sushi-Fraktion auch einen extra Teil für Nudelsuppen, auf dem sowohl Ramen- als auch Udon-Suppen zu finden sind.

WDR Arkaden, Breite Str. 26, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag 12 bis 23 Uhr, Dienstag bis Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr

cocoramen.de

Winds and Woods

Der neue Laden auf den Ringen kann mit viel Platz aufwarten. Das Interieur ist schick und modern, über den Tischen hängt Begrünung, so dass dieser Teil der Einrichtung dem Namen alle Ehre macht. Schöne Beleuchtung taucht das Lokal in angenehmes Ambiente. Es gibt Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Dinner.

Hohenzollernring 22-24, 50672 Köln

www.winds-woods.de

Ginti and More



Modernes Ambiente und eine offen Küche im "Ginti & More" Copyright: Stefan Worring

Südlich vom Neumarkt hat das Ginti & More im Herbst eröffnet. Der Industrie-Look ist durchgestylt: Fliesen, Metall und Holz geben den Takt an. Das Restaurant ist groß, 180 Plätze gibt es im Innenraum, etwa 70 draußen kommen dazu. Viel Platz, um auch gut auf Abstand zu gehen. Zu essen gibt es authentisches indisches Streetfood und einige Allerweltsspeisen.

Ginti & More, Fleischmengergasse 37, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 23.30 Uhr

gintiandmore.de

Hier lesen Sie mehr über das Restaurant.

Wein und Brot im Nepomuk



Fachwerk-Charme und eine schöne Außenterrasse hat das Wein und Brot. Copyright: Thilo Schmülgen

Das neue Wein und Brot im Nepomuk auf der Groov hat sich spezialisiert. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Knödelvariationen und Flammkuchen. Beim Trinken ist die Auswahl etwas größer. Natürlich gibt es eine umfangreiche Weinauswahl, dazu aber auch verschiedene Biere vom Fass und alkoholfreie Getränke. Wenn die Sonne scheint, kann man hier auf der Terrasse sitzen und die Seele baumeln lassen.



Marktstr. 22 51143 Köln

Öffnungszeiten: Täglich von 14 bis 23 Uhr

wein-brot.de

Mehr Einblicke gibt es hier.

Holy Moly Donut Shop

Frische Donuts, darunter auch eine große Auswahl an veganen, können Kölner und Kölnerinnen seit Oktober in Nippes bei Holy Moly Donuts bekommen. Passend zur Jahreszeit steht auch ein Pumpkin Spice Orange auf dem Zettel. Ein paar Sitzplätze gibt es auch und dazu bekommt man natürlich Kaffee.



Schillingstr. 23, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 12.30 bis 20 Uhr

Rosa y Paula

Inspiriert durch die Omas Rosa und Paula ist ein Ort entstanden, an dem es handgemachte kolumbianische Speisen gibt. Einige Kölner und Kölnerinnen könnten Rosa und Paula aus dem Pop-Up-Restaurant „Laden Ein“, der im Februar 2020 seinen Betrieb eingestellt hatte, kennen. Seit September gibt es einen festen Standort. Der Großteil der Speisen ins pflanzenbasiert, Bio und aus der Region. Es gibt ein paar ausgewählte Gerichte mit Fleisch.

Kyffhäuserstraße 50, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 17.30 bis 22 Uhr, Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 15 bis 21 Uhr

www.rosa-paula.de

Tokyo Ramen Takeishi

Ramen sind eine beliebte japanische Speise, insbesondere im Winter, wenn kaltes Sushi einfach nicht zum Aufwärmen herhalten kann. Das kann Ramen dafür um so besser. Mit der seit September auch in Köln vertretenen Tokyo Ramen Takeichi gibt es nun eine Adresse mehr für das leckere Soulfood.



Friesenstraße 57, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 15 Uhr, 17 bis 22 Uhr, Fr und Sa 13 bis 24 Uhr, So 12 bis 21 Uhr

Teca de la Ta Iolanda

Seit Anfang September gibt es in Neuehrenfeld auch Tapas. Wo ehemals das Salento zu finden war, findet man nun die Teca der Tante. In dem Lokal mit 24 Innen- und 18 Außenplätzen stehen neben Tapas wie frittierten Sardellen oder Gambas in Knoblauchöl auch drei Paella-Varianten auf der Karte, die allerdings nur auf Vorbestellung zubereitet werden.



Teca de la tia Lolanda, Schadowstraße 55 (Ecke Ottostraße) Neuehrenfeld. Telefon: 0221-5506828

ffnungszeiten (Küche) von 18-22.30 Uhr täglich außer montags

Daddy Niro

Burger gab es in Rodenkirchen bislang bei Erkan. Dieser schloss seinen Betrieb im September aber. Kurz darauf wurde der Foodtruck von Daddy Niro geöffnet, wo nun Burger bestellt werden können. Die Betreiber schreiben auf ihrer Webseite, es würden nur frische, regionale und hausgemachte Produkte für die leckeren Burger verwendet werden.

Wankelstraße 40, 50996 Köln (Gewerbegebiet Rodenkirchen)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 18 Uhr

daddyniro.de

Cafecafe

Der dritte Ableger von Cafecafe kommt in die Südstadt. Copyright: Laura Klemens

Das ehemalige Carmelädchen auf der Bonner Straße wurde neu bezogen. Von außen sieht man einen Schriftzug, der den Kölnern und Kölnerinnen nicht ganz unbekannt vorkommen könnte. Das Café Café hat hier im Herbst einen weiteren Standort eröffnet. Auf der Aachener Straße und in Ehrenfeld sind die Cafecafes schon zu festen Institutionen geworden.

Bonner Straße 80, 50677 Köln

Dejlig - Smørrebrød Bar



Copyright: Laura Klemens

Seit das Oskar Davidson vor einiger Zeit komplett auf den Catering-Betrieb umgestiegen war, sah es mau aus in der Kölner Smørrebrød-Landschaft. Das hat sich im September geändert. Am 18. September eröffnete der Concept Store Dejlig inklusive Smørrebrød-Bar. Verschiedenste Kreationen des Brotes sind genauso im Angebot wie der vegane Hotdog und Kuchen, dazu gibt es Kaffee, Tee oder Kaltgetränke.

Bonner Str. 60, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 - 18.30 Uhr, Samstag 9 - 16 Uhr

dejlig.de

Holtz und Kupfer

Schon über Jahre zog der Kaffeewagen namens „das kleine Schwarze“ auf drei Rädern durch Köln, war mal an der Mensa, mal am Museum, mal im Park zu finden. Seit Ende August gibt es eine feste Adresse, wo man den Kaffee bekommen kann. Dazu gibt es leckere Kuchen, Bowls oder herzhafte Snacks. Vom Fenster aus hat man einen schönen Blick auf die bunten Häuser von Sülz.

Zülpicher Straße 233, 50937 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17.30 Uhr

Café Ain



Orientalische Leckereien in schönem, passenden Ambiente wird im neuen Café im hippsten Kölner Stadtteil Ehrenfeld geboten. Die Außenfassade ist nicht nur bunt, sondern ein toller Hingucker und lässt einen mit dem Gefühl eintreten, kurz den Dschungel zu durchqueren. Die Speisen haben einen malaysischen Touch.



Venloer Straße 374, 50825 Köln

Kosmowings

Chicken Wings kennen viele vom großen amerikanischen Anbieter und aus Hollywood-Streifen, wo ganze Eimer voll Hühnerflügel vertilgt werden. Es geht aber auch anders. Das zeigt dieser neue Laden, der auf qualitatives Kikok-Hühnchen setzt und mit diversen Soßen begeistert. Fritten oder Krautsalat gibt es dazu, genau wie japanischer Gurkensalat, der besser zu den Asia-angehauchten Variationen passen mag.

Lützowstr. 41, 50674 Köln

www.kosmowings.de

Tony's Tacos

Ein Taco von Tony. Copyright: Carlotta Diederich

Seit August gibt es in Nippes im Ladenlokal der ehemaligen „Heimatsünde“ handgemachte mexikanische Tacos, Burritos und Bowls bei Tony’s Tacos. Selbst die Maisfladen werden selber hergestellt. Füllungen gibt es mit Fleisch, aber auch vegetarisch. Und Besonderheiten wie fermentierten Kaktus und leckere Mole stehen ebenfalls auf dem Zettel.

Steinbergerstraße 5, 50733 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag & Mittwoch 12 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag 12 bis 20 uhr, Samstag 13 bis 20 Uhr

Hier lesen Sie ehr über Tony's Tacos

Goodchild Café

Cruffins: Ein Croissant in Muffin-Form Copyright: Goodchild Café

Wo vorher das beliebte bretonische Restaurant „Délibon“ lag, hat im August ein neues Café eröffnet. Der Stil im Innenraum ist minimalistisch, die Tische und Theke aus naturfarbenem Terrazzostein, die Sitzbänke und Hocker aus hellem Holz. Dank Spezialisierung gibt es hier besonders leckere Croissants und auch Cruffins.

Sudermanstraße 12, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Sonntag bis 16 Uhr

Mehr Informationen zum Café gibt es hier.

My Da Garden

Kommt man an der Haltestelle am Friesenplatz hinaus auf den Gehweg, stolpert man fast direkt über das neue Sushi-Restaurant. Der Innenraum ist schön in natürlichenTönen mit viel Holz und Begrünung gestaltet, alles sieht stimmig aus. Neben Sushi gibt es auch vietnamesisches Essen, beispielsweise heiße Suppen.

Friesenplatz 3, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 23 Uhr, Sa und So ab 12 Uhr

Café Aix

Im lang gestreckten, hellen Innenraum mit den großen Fenstern haben rund 30 Gäste Platz. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Die Einrichtung ist gradlinig und unaufdringlich, mit viel Holz und netten Details aber sehr gemütlich. Die Speisekarte im neuen Café in Braunsfeld konzentriert sich auf Hummus-Gerichte und Salate. Fans von Kochbuchautor Yotam Ottolenghi werden hier besonders glücklich, denn einige Gerichte sind von ihm inspiriert. Der Kaffee kommt indes aus der Frechener Rösterei Tim & Sebastian's.

„Aix“, Clarenbachplatz, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr

Weitere interessante Infos können Sie hier über das Aix erfahren.

Bowltastic

Seit Ende August gibt es einen neuen Laden in der Kölner Innenstadt, der sich ganz und gar das Thema Bowls auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt einen Tages-Bowl und man kann sich auch seine eigene Schüssel kreieren. Wer darauf keine Lust hat, kann eine Signature Bowl wählen. Außerdem gibt es Mochis in Süß oder Herzhaft.

Hohe Pforte 29, 50676 Köln

Gaumenglut

Das Gaumenglut ist jetzt offen Copyright: Laura Klemens

Große Banner in den beiden Fenstern auf der Ecke der Glockengasse und Neue Langgasse in der Innenstadt kündigten den Ankunft eines Restaurants mit dem schönen Namen Gaumenglut schon an. Dahinter steckt aber kein scharfes BBQ sondern ein Sushi-Lokal, das im späten Sommer eröffnet hat. Seit dem Sommer möchte Gaumenglut einen brandneuen Premium Sushi Delivery Service auf die Straßen von Köln bringen und dabei einen neuen Maßstab im alltäglichen Liefergeschäft setzen.

Glockengasse, Ecke Neue Langgasse, 50667 Köln

Le boeuf rouge

„Zeit für Veränderung“ stand vor der Öffnung auf der Webseite geschrieben. Was ganz fancy nach einem Franzosen klingt, ist mit einer Kölschen Brasserie aber auch ein großes Stück Deutsch. Vorher fand man hier passenderweise das „Brauhaus Im roten Ochsen“. Der französische, rote Ochse serviert Pfifferlinge genau wie Kartoffelravioli, Wildschwein oder Entenbrust. Auch ein Menü aus vier oder sieben Gängen kann bestellt werden.

Thurnmarkt 7, 50676 Köln

imrotenochsen.de

La Tortue

Das neue Restaurant auf dem Ring offeriert mediterrane Küche aus Nordafrika. Ob Oliven oder Thunfischcreme als Vorspeise, Tapas mit Hummus, Lamm oder Poularde als Hauptgang und leckere Küchlein als Dessert, auf der Speisekarte findet man ein bunt gemischtes Angebot, das ein wenig an Urlaub erinnert. Innen lädt eine moderne Bar zum Verweilen ein.

Hohenstaufenring 12, 50674 Köln, 0221/56090518

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11.30 bis 24 Uhr, Sonntag 15 bis 22 Uhr

latortue-koeln.de

Etto Bistrot

In den Opernpassagen ist im Juli die Pastastation von Etto eingezogen. Sie produzieren täglich frische Pasta, die man dann vor Ort auch direkt kaufen kann. Es gibt aber auch verschiedene Pastagerichte, die man dort essen oder auch To-Go mitnehmen kann.

Breite Str. 29, 50667 Köln

Montag bis Samstag 11:30-18 Uhr

Patisserie Sonntags

Inga Markena und Julian Mies in ihrer Patisserie „Sonntags“ Copyright: Esch

Das Leben schmeckt gut, scheint ein Leitspruch zu sein, dem die Patisserie Sonntags Folge leisten möchte. Viele Sülzer stimmen dem zu und sind froh, dass aus dem kleinen, beliebten Pop-Up-Lädchen im Juli 2021 ein schöner Laden in Sülz geworden ist. Hier kann man sich durchschlemmen durch Zimtschnecken, Kuchen, Cupcakes, Macarons und Kekse, auch veganes Gebäck ist im Angebot.

Zülpicher Str. 241, 50937 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 10 bis 15 Uhr, Freitag und Sonntag 10 bis 17 Uhr

Udum Vegan Restaurant

Ein weiteres, veganes Restaurant gliedert sich in die Gastro-Landschaft in Köln ein. Im Udum kommen die asiatische Küche, insbesondere im Sushi- und Tapas-Stil ,und vegane Küche zusammen. Seit Ende Juli 2021 wird im Udum gekocht. Die Auswahl an Speisen ist groß, Eistee und weitere Drinks gibt es als Erfrischung. Die Einrichtung macht genau wo Look und Geschmack der Speisen viel her.

Am Rinkenpfuhl 55 50676 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 23 Uhr

Five Guys - drei Standorte

Mitarbeiter bereiten die beliebten Cheeseburger für die ersten hungrigen Gäste vor. Copyright: Uwe Weiser

Nachdem die erste Filiale Anfang März seine Türen auf der Schildergasse eröffnet hatte, folgte der zweite Laden auf dem Wallrafplatz, nicht weit vom Dom und Bahnhof entfernt. Und der dritte Laden soll im Winter im Mülheim eröffnen – und zwar im neuen Büroviertel „I/D Cologne“ in Mülheim. Wie bei anderen typischen Burger-Läden landen meist individuell gestaltete Cheeseburger und die handgeschnitzten Fritten in den Tüten der Kunden. Im Gegensatz zu anderen Burger-Ketten rühmt sich „Five Guys“ jedoch damit, jedes Produkt frisch vor Ort herzustellen.

Schildergasse 113-117, 50667 Köln, 0221 78992760

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 22 Uhr

fiveguys.de

Lesen Sie hier mehr über den Eröffnungstag auf der Schildergasse.

Haldi Spoon

Mülheim kann sich über einen neuen, leckeren Ort für indisches Essen freuen. Seit Juni 2021 gibt es das Haldi Spoon im Mülheim auf der Dünnwalder Straße. Die positiven Bewertungen sprechen eine klare Sprache: Das Essen, authentisches indisches Street Food „made by Mama" mit vielen vegetarischen Varianten kommt sehr gut an. Dank der bunten Fassade ist der Laden kaum zu übersehen, auch innen geht es farbenfroh zu.

Dünnwalder Str. 49, 51063 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 17 bis 21:30 Uhr

haldispoon.com

Sander

160 Plätze gibt es im ruhigen Innenhof an der Antoniterkirche. Copyright: Michael Bause

Wohl der ideale Ort für die Shoppingpause ist das im Sommer neu eröffnete Sander im neuen Antoniterquartier. 160 Plätze auf der Terrasse gibt es hier und noch einmal 100 drinnen. Als kleine Gerichte stehen Suppen, Carpaccio oder Salate auf der Karte. Hauptspeisen kommen beispielsweise als Burger, Schnitzel oder Süßkartoffel-Gnocchi auf den Tisch.

Antoniterstraße 14-16, Antoniterquartier, 50667 Köln, 0221-29 240 200

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag open End

sander-restaurant.com/de/koeln

Hier lesen Sie mehr zum Sander

Lacey's

Feine Patisserie im Lacey's Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Lacey's Pâtisserie hat im Sommer 2021 im Apropos an der Mittelstraße eröffnet. Gleich neben den High Heels von Manolo Blahnik und Christian Louboutin werden nun auch in einem creme-mintgrünen Ambiente kleine Pâtisserie-Kunstwerke angeboten, geschaffen von Cyril Becker. Der gebürtige Kölner führt die Pâtisserie mit 24 Sitzplätzen. Sie ist über den pinken Eingang des Ladens zu erreichen.

Mittelstraße 12, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montags bis samstags 10 bis 19 Uhr, 0221-28064622

Hier lesen Sie mehr über das neue Café



„Volker's“ Bistro



Das Frühstücksbüffet wird nun um tagesfüllende Angebote erweitert. Copyright: Schöneck

Mitten in der Altstadt, gegenüber der Kirche Groß St. Martin liegt das neue Bistro-Café „Volker's“. Die zentrale, aber zugleich recht ruhige Lage hat seine Vorzüge. Im Angebot sind Leckereien, beeinflusst aus der rheinischen und mediterranen Küche. Eine schöne Kombination, die „Himmel un Ääd“ als Bruschetta-Variante auf den Tisch bringt.



Lintgasse 7, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag - Dienstag 7.30 bis 10 Uhr, Mittwoch bis Samstag 8.30 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 8.30 bis 18 Uhr

www.volkers1969.de

Hier erfahren Sie mehr über Volker's Bistro und Café

Café Nimmersatt

Das Schild vom Café Nimmersatt Copyright: Julia Floß

Die Törtchen im Nimmersatt sind nicht nur hübsch, sie sind vor allem unfassbar lecker. Ein einziger Blick in die Vitrine genügt, um das handwerkliche Talent zu erkennen, das in die Kunstwerke gelegt wird. Klassisches Gebäck wird genauso geboten wir moderne Varianten, die häufig einen überraschenden Twist aufweisen. Auch Mittagsgerichte wie die leckere Quiche gehen hier über den Tresen.



Café & Konditorei Nimmersatt, Darmstädter Str. 19, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Mi-Fr 10.30-17.30 Uhr Sa 9.30-17.30 Uhr, So 9.30-16 Uhr

nimmersatt.cafe

Lesen Sie hier mehr über das Café.

Sono Café

Seit dem Frühling gibt es ganz zentral auf der Hohe Straße ein neues Café mit italienischen Spezialtäten. Das Café selbst beschreibt sein Angebot so: „Einzelhandel. Café. Food & Beverage To Go. Italienischer Kaffee, Speisen, hippe Drinks und Geschenkartikel." Es gibt Süßes wie Arancini und Deftiges wie Salate und Tramezzini.

Hohe Straße 30, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

sono.business.site

Popeye Falafel

Die Falafel im neuen Laden auf der Subbelrather Straße können je nach Gericht mit Halloumi, Hummus, Salat und anderen Zutaten bestellt werden, so dass eine schöne bunte Mischung entsteht. Ob man danach so stark ist wie der namensgebende Matrose nach seinem Spinat sei dahingestellt. Satt wird man aber bestimmt. Auch Shawarma gibt es. Vegetarier und Fleischfreunde werden hier gleichermaßen glücklich.

Subbelrather Str. 165/167, 50823 Köln

Medina

Ob gemischter Vorspeisenteller oder Couscous Berber oder Sandwich Poulet: Das neue Medina auf der Luxemburger Straße kocht Gerichte aus der nordafrikanischen Ecke des Globusses. Die hölzerne Fassade ist einladend und das Essen, so wird gemunkelt, soll wirklich authentisch schmecken und sehr gut gewürzt sein und zudem ohne Geschmacksverstärker auskommen.

Luxemburger Str. 15, 50674 Köln

Miyu

Schöne Location – ob im Innenraum oder im Außenbereich. Copyright: Laura Klemens

Eine neue Adresse für hochwertiges Sushi in Neuehrenfeld ist das Miyu. Das Sushi liegt im Fokus, andere Speisen der Asian-Fusion-Küche gibt es hier aber auch. Neben hochwertigen Zutaten wie Wagyu Rind und Jakobsmuscheln stehen manchmal auch Besonderheiten wie Seeigel auf der Karte. Neben feststehenden Gerichten soll es dann im Normalbetrieb eine wechselnde Wochenkarte geben. Die Location des Miyu wurde komplett neu gestaltet, ein Blick ins Restaurant lohnt sich.

Eichendorffstraße 27, 50825 Köln, 0221/16939889

Eichendorffstraße 27, 50825 Köln, 0221/16939889

Running Bowls

Seit Mai gibt es in Braunsfeld das neue Lokal Running Bowls, Untertitel hier ist „Bio Restaurant & Wine". Serviert werden, wie der Name schon verrät, verschiedene Bowls aus auserwählten Produkten und frischen Lebensmitteln aus biologischem Anbau direkt von kleinen, handwerklich arbeitenden Betrieben und Bauern aus der Region Rheinland und näheren Umgebung. Schönes Extra: Ein kleiner Zen-Garten, in dem man seine Speisen essen kann.

Aachener Str. 509, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11.30 Uhr bis 15 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr

running-bowls.de

Blooming Café

Das Café liegt zentral und doch nicht in der Nähe der Laufkundschaft. Ein Vorteil für Gäste, die es nicht ganz so trubelig mögen. Das kleine Café bietet auch einige Plätze draußen. Dort kann man sich dann auf das konzentrieren, worum es hier geht: Kaffee. Der entsteht aus hochwertigen Bohnen, die in kleinen Chargen frisch und schonend selbst geröstet werden. Backwaren gibt es von der Mehlwerkstatt.

Leonhard-Tietz-Straße 4, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

bloomingcoffee.de

Settebello

Das neue Settebello am Chlodwigplatz Copyright: Laura Klemens

Der Stammsitz des Eiscafés liegt immer noch auf der Alteburger Straße, die nur ein paar Straßen entfernt liegt. Laufkundschaft kann man an dieser neuen Location aber definitiv besser abgreifen, liegt sie doch gleich am Chlodwigplatz, wo früher eine Bäckerei ihren Sitz hatte. Das neue Settebello, das es seit dem frühen Mai 2021 gibt, springt auf einen Trend auf: Hier soll es nun vermehrt auch veganes Eis geben.

Chlodwigplatz, 50678 Köln

settebello.biz

Chlodwigplatz, 50678 Köln

settebello.biz



Nanis Cheesecake

Diese Cheesecakes haben mit Omas Käsekuchen wenig zu tun, sind aber besonders „instagrammable". Denn sie sehen hipp aus, kommen am Stiel daher und hält man zwei der Spitzen neben den Kölner Dom, kann man ein klasse Domspitzen-Käsekuchen Foto knipsen. Es gibt viele verschiedene Sorten, die alle Städtenamen haben. Garniert sind viele der Kuchen noch mit extra Zuckerzeug. Das kostet auch. Im Schnitt kostet ein Stück 6,50 Euro. Auf Dauer geht das ins Geld, aber probieren kann man die Cheesecakes am Stiel ja mal.

Antoniterstraße 14-16, 50667 Köln (Zugang auf Schildergasse)

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 20 Uhr

nanis-cheesecake.de

Tante Kurt

Tante Kurt auf der Ecke neben dem Hallmackenreuther Copyright: Laura Klemens

Es gibt eine neue Schank- und Speisewirtschaft am Brüsseler Platz. Tante Kurt bietet Frühstück für Kurz- und Langschläfer von 10 bis 15 Uhr. Das vielfältige Angebot besteht des weiteren mit Kölschen Speisen und saisonalen Gerichten aus gutbürgerlicher Küche sowie süßen Speisen und Kaffee für den Nachmittagsplausch. Im Innenraum gibt es etwa 54 Plätze, außen sind es rund 150.

Brüsseler Straße 55, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis So 11 bis 24 Uhr

Café Rotkehlchen

Das Café Rotkehlchen auf der Merowinger Straße. Es gibt insgesamt vier der Vögel in der Stadt. Copyright: Laura Klemens

Das vierte Rotkehlchen flattert nun bereits durch Köln. Neben den Stellen in Ehrenfeld, Kalk und Bayenthal gibt es das Café nun auch in der Südstadt. Vegane Kuchen und andere Leckereien werden hier genauso angeboten wie in den Schwester-Cafés. An den warmen Tagen ist der Rotkehlchen Cold Brew Coffee eine gute Wahl.

Merowinger Straße 34, 50677 Köln, Mo bis So 8 bis 18 Uhr

Another Milk

Another Milk im Belgischen Viertel Copyright: Laura Klemens

Im Januar war die Verkündung, im März dann Eröffnung. Die Vision: Die Kuh und ihre Milch bleibt außen vor. Hier dreht sich alles um Milchalternativen für den Kaffee. Und da gibt es noch einige andere. Ob Quinoa, Reis, Dinkel, Kokos, Hafer, Mandel, Haselnuss oder Cashew – der vegane Coffeeshop bietet eine große Auswahl an Milchalternativen, der Preis für den Kaffee bleibt aber immer gleich. So kann man sich fröhlich durch die Bandbreite probieren und herausfinden, was einem am besten schmeckt.

Lütticher Straße 6, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 7 bis 19 Uhr, So 10 bis 18 Uhr

Expat Café

Am 1. März feierte das neue Café gleich am Südbahnhof Opening Day. Wo früher mal das Häppchen Café war, wird jetzt Englisch gesprochen. Denn Expats, Reisende aber auch Einheimische sollen sich hier zusammen wohlfühlen. Natürlich gibt es Kaffee und dazu passendes Essen wie Bagels, Baguettes und Bananenbrot aber mit Live-Veranstaltungen, die nun ja bald auch wieder hoffentlich richtig in die Gänge kommen auch viel Musik.

Otto-Fischer-Straße 9, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Ristorante Due

Früher gab es hier chinesische Kost, heute riecht es nach frisch gebackener Pizza und Pasta. Seit dem Frühjahr wird italienisch gekocht. die Räumlichkeiten wurden saniert und erstrahlen nun in modernem Glanz im Industrie-Stil. Drei verschiedene Pizza-Arten gibt es hier, dazu weitere italienische Gerichte wie Carpaccio oder Salate.

Lindenthalgürtel 62. Tel. 0221/80069885

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag Di – So 17-22 Uhr

Hier auf Facebook ansehen.

Buchheimer Straße 30, 51063 Köln

Merry Café Bar Bistro

Mülheim ist um einen gastronomischen Betrieb reicher. Merry deckt als Café, Bar und Bistro einiges ab. So gibt es Frühstück und Kaffee, Kuchen und Snacks wie Carpaccio oder Bruschetta zum Mittag und sogar auch Cocktails.



Buchheimer Straße 30, 51063 Köln

Makiman Sushi

Nicht so leicht zu finden ist das Makiman in Zollstock Copyright: Laura Klemens

Vor etwa 15 Jahren wurde das erste Makiman-Restaurant in Bonn eröffnet. Im März wagte man den Sprung nach Köln, genauer nach Zollstock. Angeboten wird „Asian Fusion“ Küche, was die besten Gerichte aus allen Küchen Asiens vereinen soll. Sushi steht genauso auf der Karte wie das das koreanische Nationalgericht Bibimbap, vollwertige Bowls und japanische Gyoza. Im Sommer und bei Corona-Lockerung öffnet die große Terrasse vor dem Restaurant . Im Innenbereich stehen weitere 100 Sitzplätze bereit.

Zollstockgürtel 65, 50969 Köln, 0221 84587717

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 12.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sa und So 16 bis 21 Uhr

www.makiman.de



Soul bowl Bayenthal

Kleiner Laden Soul Bowl auf der Bonner Straße in Bayenthal Copyright: Laura Klemens

Pünktlich zum Frühlingsbeginn konnte sich das südliche Kölner Veedel Bayenthal über eine Eröffnung freuen: Das Soul Bowl, das es seit 2019 schon in Nippes gibt, öffnete seine Türen für den Verkauf von kalten und warmen Mittagsangeboten. An beiden Standorten ist das Angebot identisch. So findet man auch hier verschiedene Bowls und warme Gerichte, es gibt ein wechselndes Tagesgericht. Auf dem Instagram-Account von Soul Bowl kann man sonntags nachschauen, was in der kommenden Woche auf dem Menü steht.

Bonner Str. 333, 50968 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11.30 bis 14 Uhr

Eisdielerin

Wo das Stecco Natura war, verkauft die Eisdielerin nun Eis Copyright: Laura Klemens

Leider musste das Stecco Natura, das an dieser Stelle vorher Eis verkaufte, schließen. Am gleichen Ort lässt sich nun seit Mitte Mai aber wieder Eis schlecken. Denn die Eisdielerin, die ihren ersten Standort auf der Venloer Straße hat, macht jetzt auch auf der Bonner Straße Eis. Neben klassischen Eissorten gibt es auch veganes Eis, nicht nur Sorbets sondern auch Milcheis, und weitere eigene Kreationen.

Bonner Straße 40, 50677 Köln, 0221 99 300 597

www.eisdielerin.de

Bonner Straße 40, 50677 Köln, 0221 99 300 597

www.eisdielerin.de



Burgerme

Burgerme auf der Subbelrather Straße Copyright: Laura Klemens

Burger scheinen nicht aus dem Trend zu fallen. Der dritte Burger-Laden in dieser Liste, der in diesem Jahr eröffnet hat, hat passenderweise auch insgesamt drei Filialen in Köln. Der neueste und dritte Standort in Ehrenfeld unweit des Fernsehturms gesellt sich zu den anderen beiden Niederlassungen auf der Zülpicher Straße und auf der Frankfurter Straße auf der anderen Rheinseite. Hier kann man beim Burger-Angebot zwischen unterschiedlichen Käse- und Brotsorten, wie Sesam und Ciabatta, verschiedenen Pattys und aus einer Vielzahl an Saucen sowie auch vegetarische und vegane Varianten wählen. Lieferungen sind ebenso im Business-Konzept eingeschlossen.

Subbelrather Straße 15, 50823 Köln, (0221) 99 99 83 83

Öffnungszeiten: Mo bis Do 11 bis 23.30 Uhr, Fr bis 24 Uhr, Sa 12 bis 24 Uhr, So 12 bis 23.30 Uhr

www.burgerme.de⁠

Hier lesen Sie mit KStA PLUS mehr über Burgerme



Min Cuisine asiatique & Bar

Einen Hauch Asien nach Deutz bringen Vincent und Carmen Cheng und Lilly Liu (v. l. n. r.) Copyright: Ebert

Authentisch vietnamesische Küche, gepaart mit japanischen Spezialitäten, so beschreiben die Betreiber des Restaurants Min in Deutz ihr kulinarisches Konzept. Neben Ente und Sushi gibt es außerdem viele vegane Gerichte auf der Karte, besonders beliebt ist die „Speise der Buddhisten“: Frisches Saisongemüse mit Tofu aus dem Wok und Duftreis.

Mindener Straße 4, 50679 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr

Hier lesen Sie mehr über das Restaurant Min.

Burger Brother Lindental

Neben dem Laden Five Guys hat sich auch das Franchise-Unternehmen Burger Brother mit ihren Burgern nach Köln getraut. Die Filiale ist seit April auf der Universitätsstraße/Ecke Bachemer Straße zu finden. Eine Besonderheit hier ist, dass das Fleisch koscher beziehungsweise halal ist. Auch Vegetarier werden hier fündig. Es gibt zwei vegetarische Burger mit den Namen „Black Bean“ oder „Magic Mushroom".

Universitätsstraße 69, 50931 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 12 bis 20 Uhr, So 13 bis 20 Uhr

burgerbrothers.eu



Little Green Kitchen

Seit Ende Februar gibt es im Gereonsviertel ein neues Café. Das „Little Green Kitchen“ gibt schon mit seinem Namen einen Hinweis auf sein Angebot: alles, was hier über die Theke geht ist vegan. Zum Beispiel das Süßes zum Frühstück wie Kuchen und Bananenbrot. Wöchentlich gibt es im Wechsel sechs verschiedene Salate, die man sich in einer Bowl zusammenstellen kann, mit einem Dip und weiteren Zutaten wie gebackenem Blumenkohl oder Falafel zur Auswahl.

Klingelpütz 10, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr

Klingelpütz 10, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr



Ma Loa Poké Ehrenfeld

Die beiden Filialien haben einen ähnlichen Stil Copyright: Laura Klemens

Mittlerweile sollte sich die Nachricht in Ehrenfeld bei Freunden des Pokés rumgesprochen haben. Die Ma'loa Bowls gibt es jetzt nicht mehr nur in der Innenstadt, sondern auch auf der Venloer Straße. Wie auch im Mutter-Laden am Friesenwall kann man hier entweder zwischen verschiedenen Signature Bowls wählen oder eine Bowl mit den eigenen Wunschzutaten selber zusammenstellen. Die Einrichtung fängt auch in Ehrenfeld hawaiianisches Urlaubsflair ein, inklusive Schaukeln, auf denen man entspannt sitzen kann.

Venloerstraße 265, 50823 Köln

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 12 bis 21 Uhr

maloa.com

Ito Köln

Im Ito gibt es japanische Küche Copyright: Laura Klemens

Das Sushi-Restaurant musste sich eine Weile gedulden, bis es den Kölnern im Mai vorerst seine Terrasse und kurz darauf Anfang Juni dann auch seinen Innenbereich präsentieren durfte. Düsseldorf ist ja bekannt für die gute japanische Küche, einer seiner Meister ist nun aber in Köln beim Ito tätig. Und der, so verriet er dem Kölner Stadt-Anzeiger vor einer Weile, trinkt eh lieber Kölsch als Altbier. Die Preise sind dem meisterhafte Sushi angepasst. So bekommt man die günstigste Variante der Inside Out Rolls (sechs Stück) für 12 Euro, Sashimi für 16,50 Euro.

Ito Cologne, Antwerpener Straße 15, 50672 Köln, Telefon 0221-3557327

ito-restaurant.de

Hier lesen Sie mehr über Meister Kengo vom Ito Cologne



Jupp's Deli Weidenpesch

Zeitgenössische Hausmannskost, so wird das Konzept von Betreiber-Seite in zwei Worten erklärt. Es gibt einen Mittagstisch, ne nach Geschmack mit Fleisch oder vegetarisch. Der Mittwoch steht immer unter dem malaysischen Stern.

Neusser Strasse 557, 50737 Köln

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11:30 - 15 Uhr

Veggie Vu

Vegetarisches Restaurant Veggie Vu Copyright: Laura Klemens

Neben dem Reispapier hat im Februar auch gleich noch ein zweites Lokal mit Viet-Küche eröffnet. Man könnte nun sagen, Köln wimmele nur so vor vietnamesischen Restaurants. Doch das Veggie Vu ist insofern besonders und eine Bereicherung, als dass es tatsächlich ohne Fleisch-Produkte auskommt. Mitten im belgischen Viertel serviert der vietnamesische Veganer trotz widriger Umstände seiner Eröffnung mitten in der Pandemie vegane Gerichte. Die Betreiber haben mit dem Ni Hao noch ein weiteres Restaurants gleich gegenüber.

Aachener Straße 31, 50674 Köln, 0173 9207787

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 12 bis 21.30, Sa und So 16 bis 22 Uhr

veggie-vu.business.site



Feigenbaum

Kaffee und Speisen gibt es im Feigenbaum Copyright: Laura Klemens

Auf der Darmstädter Straße hat im späten Frühling ein neues Bistro eröffnet. In der Ladenauslage befinden viele Dips, sowie weitere Snacks, zum Beispiel das Pita-Toast oder Salate und Paninis. Eine vielfältige Variation an veganer Kost gibt es auch. Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls auf der Karte. Die Produktpalette soll noch erweitert werden. Sowohl der Innenraum als auch der Außenbereich wurden stylish renoviert.

Darmstädter Str. 2, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uh

Hempies

Typische Backwaren wie Croissants und belegte Brötchen aber in rein veganer Variante gibt es seit Januar im veganen Backmobil Hempies. Die Brötchen sind zum Beispiel mit Räuchertofu und selbstgemachtem Curry-Mango-Linsenaufstrich, oder veganem Käse und hausgemachter Mayonnaise belegt, beim Tomaten-Mozzarella-Ciabatta wird der Mozzarella auf Seidentofu-Basis selber hergestellt. Auch süße Backwaren gibt es und Kakao mit veganer Sahne.

Im Mediapark, 50670 Köln

hempies-vegan.de

Im Mediapark, 50670 Köln

hempies-vegan.de

Reispapier

Reispapier Copyright: Laura Klemens

Zugegeben, das Restaurant hat die 2021-Marke um zwei Wochen verpasst. Da es aber mitten im Lockdown, ganz am Ende des letzten Jahres erst eröffnet wurde, darf es mit auf diese Liste. Der wahre Restaurant-Betrieb hatte zu dieser Zeit ja noch gar nicht gestartet für die beiden Betreiberinnen aus Hanoi. Sie verkaufen authentische, vietnamesische Gerichte. Dabei arbeiten sie zur Müllvermeidung mit dem Mehrwegsystem von Vytal zusammen. Wer sich nun mal näher im Innenraum umschaut, findet dort wunderschöne Fliesen und ein modernes Restaurant mit leckeren Gerichten vor.

Neusser Str. 24 50670 Köln, 0221 27649870

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 12 bis 15 und 17 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr

Angaben zu Öffnungszeiten unter Vorbehalt. Sie können variieren und von den Betrieben jederzeit angepasst werden. Bitte achten Sie auch auf die Corona-Regeln der Restaurants.