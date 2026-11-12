Kaum ein Essen gehört hierzulande so sehr zur kalten Jahreszeit vor Weihanchten wie der Gänsebraten, auch wenn sich Raclette und Käsefondue sowie Sauerbraten oder Rouladen im Winter ebenfalls gern auf deutschen Esstischen sehen lassen. Besonders rund um [Sankt Martin] und [Weihnachten] wird die Gans gerne serviert – klassisch mit Rotkohl und Klößen, vielerorts auch mit Grünkohl oder Maronen. Auch in Köln bieten zahlreiche Restaurants in den kommenden Wochen Gänseessen an.

Gänseessen Köln

Wir haben 15 Adressen zusammengestellt, in denen Gäste Gänsebrust oder -keule genießen oder eine ganze Gans bestellen können. Es handelt sich um eine Auswahl.

Die Angebote sind meist zeitlich begrenzt. Preislich müssen Gäste in den meisten Lokalen mit knapp 40 Euro pro Person rechnen, bei einigen Restaurants liegt der Preis deutlich höher.

Die Liste spiegelt nicht die gesamte Kölner Gastronomie wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-freizeit@kstamedien.de.

Em Krützche, Altstadt

Köln: Das Restaurant Em Krützche bietet Gänseessen an. Copyright: Uwe Weiser

Bei dem Traditionshaus mitten in Köln bekommt man ein leckeres Gänseessen. Zum Beispiel eine ganze Gans für vier Personen oder eine Viertel-Gans für eine Person in zwei Gängen. Dabei ist neben einem Vorspeisensalat einmal eine Brust mit Maronen, Bratapfel und Birnenkartoffel sowie eine Keule mit Rotkohl und und Klößen. Das Menü kostet 79 Euro, eine Vorbestellung ist in der Regel gewünscht. Es gibt auch noch andere Gänse-Gerichte. Lesen Sie hier unsere Restaurant-Kritik von Julia Floß.

Em Krützche, Am Frankenturm 1-3, 50667 Köln | em-kruetzche.de

Hanse Stube im Excelsior Hotel Ernst, Innenstadt

Eine schmackhaft angerichtete Gänsekeule vom Restaurant im Excelsior Hotel Ernst. Copyright: Peter Obenaus/Excelsior Hotel Ernst

Im Excelsior Hotel Ernst startete die Gänsesaison traditionell am 1. November. Die Südoldenburger Freilandgans wird von Küchenchef Lars Wolf frisch zubereitet und dann direkt am Tisch tranchiert. Dazu gibt es die klassischen Beilagen wie Kartoffelklöße, Rotkohl, Maronen und Schmoräpfel. Das Angebot gilt mittags und abends zu bestimmten Zeiten bis zum 23. Dezember. Reservierung bis spätestens 24 Stunden vor einem Besuch sind nötig.

Auf Wunsch kann die Gans auch nach Hause geliefert werden, inklusive Beilagen, einer Anleitung und einem Glas Gänserillette. Für die Lieferung muss die Bestellung bis 48 Stunden vor dem gewünschten Termin abgegeben werden. Eine Portion Gans kostet im Restaurant 94 Euro, eine ganze Gans liegt bei 380 Euro.

Hanse Stube, Trankgasse 1, 50667 Köln | excelsiorhotelernst.com

Zollhof, Zollstock

Ein leckerer Gänsebraten mit Beilagen. (Symbolbild) Copyright: Getty Images/Darius Dzinnik

In dem urigen Lokal mit der großzügigen Terrasse wird zum November hin auch die Gänsezeit eingeläutet. Es gibt eine Gänsebrust oder eine Gänsekeule mit klassischen Beilagen und Soße. Beide Gerichte kosten dieses Jahr 36 Euro. In der Regel wird im Zollhof frisch saisonal gekocht, häufig Klassiker, modern interpretiert. Reservierungen sind empfehlenswert.

Zollhof, Herthastr. 64, 50969 Köln | zollhof.koeln

Christoph Paul, Belgisches Viertel

Das traditionelle Gänsemenü im Restaurant Christoph Paul. Copyright: Restaurant Christoph Paul

Ab dem 30. Oktober 2026 geht es bei Christoph Paul auch um die Gans. Im Restaurant gibt es die Gans als Menü oder als Hauptgang. Auf dem Menü stehen vorab Suppe und/oder Salat, als Hauptgericht die Gans klassisch oder orientalisch, als Nachtisch kommt ein Parfait auf den Tisch, oder alternativ eine Käseauswahl. Verarbeitet werden französische Label Rouge Gänse. Auch eine Abholung des Gänsemenüs „To-Go“ wird angeboten, die Abholung kann immer freitags und samstags von 17 bis 18 Uhr erfolgen. Bestellt werden muss spätestens bis zum Mittwoch davor. Für Heiligabend ist eine Bestellung ebenfalls möglich, diese muss dann schon bis zum 13. Dezember eingegangen sein. Im Restaurant kostet die Gans als einzelner Gang 49 Euro.

Christoph Paul's Restaurant, Brüsseler Str. 26, 50674 Köln | christoph-paul.koeln

Haus Scholzen, Ehrenfeld

Der Eingang von Haus Scholzen in Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Haus Scholzen in Ehrenfeld ist ein traditionsreiches Familienrestaurant mit über 100 Jahren Geschichte, das gutbürgerliche Küche mit rheinischen Spezialitäten in gemütlichem Ambiente serviert. Warum das Gasthaus eine Kölner Institution ist, hat unser Gastro-Kritiker Carsten Henn hier aufgeschrieben. In den kalten Monaten wird hier auch die Gans serviert. Gänsebrust oder Gänsekeule mit Maronen, Gänsejus und gefülltem Bratapfel sowie mit Apfelrothkohl und Kartoffelklößen oder mit Domspitzen und Feldsalat bekommen Interessierte hier für 39,80 Euro. Es gibt kaum noch Verfügbarkeiten für diesen Winter.

Haus Scholzen, Venloer Str. 236, 50823 Köln | haus-scholzen.de

Schnackertz, Nippes

Beeindruckene Tür vom Haus Schnackertz in Nippes. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Dunkle Holzvertäfelung, weiß getünchte Wände, Rundbögen, Stuck. Überall steht ein bisschen Geschichte, ein bisschen Nippes. Die Karnevalsorden der „Fidele Zunfbrüder“ von 1919 e.V., geblümte Porzellan-Sammelteller, Trinkkrüge mit Hunden, Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen das Ehepaar Schnackertz – und immer wieder die Historie des Gebäudes. Das „Haus Schnackertz“ steht seit 1912 und ist seither ein Wirtshaus im Herzen des Veedels. Seit Anfang November steht auch hier die Martinsgans mit Rotkohl, Kartoffelknödel, Maronen und Apfel auf dem Plan. Man soll unbedingt reservieren.

Haus Schnackertz, Bülowstraße 2, 50733 Köln | schnackertz.koeln

Wirtshaus Spitz, Agnesviertel

Winterzeit ist Gänsezeit (Symbolfoto). Copyright: Getty Images/iStockphoto

Im Wirtshaus Spitz gibt es auf Vorbestellung knusprige Gans – wahlweise als ganze Gans für vier, sechs oder acht Personen oder als einzelne Portion mit Keule oder Brust. Dazu werden Rotkohl, Klöße und Soße serviert. Gäste können das Gänsemenü im Restaurant genießen, fertig zubereitet abholen oder nach Hause liefern lassen; zu jedem Menü gibt es eine Flasche Wein dazu.

Spitz, Neusser Str. 23, 50670 Köln | https://wirtshaus-spitz.de/gaenseessen

Club Astoria, Müngersdorf

Das festlich angerichtete Gänsemenü im Club Astoria in Köln. Copyright: Bibra Studios, Club Astoria GmbH

Vom 1. November bis zum 23. Dezember steht das Gänseessen auch im Club Astoria auf dem Programm. Versprochen wird ein festlich dekoriertes Restaurant mit Seeblick. Am Tisch wird die Gans live tranchiert und mit klassichen Beilagen serviert. Neben einer Gans für vier Personen (196 Euro) werden auf der Winter-Speisekarte auch einzelne Portionen des Geflügels (44 Euro) angeboten. Eine Bestellung der Gans via Gänsetaxi oder zur Selbstabholung ist ebenfalls möglich. Bestellungen für das Gänsetaxi sowie die ganze Gans im Restaurant sollten mindestens vier Tage vor dem Wunschdatum eingehen.

Club Astoria, Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln | club-astoria.eu

Wildwechsel, Dünnwald

Das Waldbad Dünnwald mit dahinterliegendem Campingplatz und dem Gasthaus Wildwechsel mitten im Wald. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Gasthaus Wildwechsel liegt am Waldrand in Dünnwald neben Campingplatz, Minigolfanlage und Schwimmbad. Es verbindet eine gemütliche, rustikale Atmosphäre mit gutbürgerlicher Küche. Bis in den Dezember hinein gibt es hier Gänsebraten mit Rotkohl, Klößen und Maronen. Wer lieber eine ganze Gans für mehrere Personen bestellen möchte, kann diese auf Vorbestellung bekommen.

Wildwechsel, Peter-Baum-Weg 24, 51069 Köln | wildwechsel-koeln.de

Frau Mahér, Südstadt

Das Restaurant „Frau Mahér" in der Südstadt in Köln. Copyright: Max Grönert

Der November ist der Startschuss für den Gänsebraten bei „Frau Mahér“. Dann treffen sich die Südstädter hier gern zum gemeinsamen Gänseschmaus. Wie in den vergangenen Jahren werden auch Brust oder Keule oder beides zusammen von der Gans angeboten. Dazu gibt es Rotkohl, Kartoffelklöße und auf Wunsch Maronen zum Aufpreis. Gänse-Vorspeisen gibt es auch. Etwas für Pastafans: Handgemacht Tortelloni mit gezupftem Gänsefleisch steht ebenso auf der Karte. Mit drei Tagen Vorlaufzeit kann eine ganze Gans für vier Personen bestellt werden (240 Euro), auch eine Abholung To-Go ist möglich.

Frau Mahér, Ubierring 35, 50678 Köln | frau-maher.de

Restaurant Pöttgen, Ehrenfeld

Deko im Restaurant Pöttgen in Neuehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Im traditionsreichen Familienbetrieb an der Landmannstraße wird gutbürgerliche Küche seit 1907 serviert. Zur Gänsezeit gibt es Martinsgans mit Kartoffelklößen, Honigschmorapfel, Rotkohl und Gänsesoße. Angeboten werden eine Viertel- und eine kleinere Sechstelportion sowie ein Gänsebraten-Spezial für vier Personen (195 Euro). Wichtig: Die Gänsegerichte gibt es nur auf Vorbestellung, in der Regel mit mindestens zwei Tagen Vorlauf.

Pöttgen, Landmannstraße 19, 50825 Köln | restaurant-poettgen.com

Bacchus Weinstube, Rathenauviertel

Die Weinstube Bacchus ist im Herbst eine gemütliche Anlaufstelle für den Gänsebraten. (Arcihvbild) Copyright: Arton Krasniqi

In der Weinstube Bacchus am Rathenauplatz wird seit jeher Gans angeboten. Auch nach der Übernahme eines neuen Teams 2025 steht noch Gans auf der Karte. Etwa in Form von Vorspeisen wie Rilette oder als Hauptspeise bestehend aus Brust, Keule, Jus, Rotkohl, Maronen, Servietenknödeln und Kartoffelklößen (42 Euro). Interessant: Auch eine vegane Gans wird angeboten. Wer das volle Programm möchte, kann ein Gänsemenü für 57 Euro bestellen. Für vier Personen gibt es außerdem ein Menü zum Teilen für 219 Euro.

Weinstube Bacchus, Rathenauplatz 17, 50674 Köln | weinstubebacchus.de

Marienbild, Braunsfeld

ine Portion Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen steht auf einem Tisch. (Symbolbild) Copyright: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Im Marienbild an der Aachener Straße beginnt die Gänsezeit am 1. November. Die Hafermastgänse werden bei Niedrigtemperatur im eigenen Saft gegart, sodass das Fleisch besonders saftig bleibt und teilweise rosa serviert wird. Gäste können zwischen Gänsebrust und Gänsekeule wählen. Beide Varianten kosten 39,90 Euro und werden mit hausgemachten Kartoffelklößen, Rotkohl und Maronensoße serviert. Wer lieber gemeinsam essen möchte, kann eine ganze Gans mit Beilagen für bis zu vier Personen für 179 Euro vorbestellen. Für jede weitere Person werden 19 Euro berechnet.

Marienbild, Aachener Straße 561, 50933 Köln | marienbild.de

Haus Berger, Rodenkirchen

Zum Haus Berger gehört auch ein im Sommer geöffneter Biergarten. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Vom 1. November bis zum 25. Dezember ist im Haus Berger am Rhein Gänsezeit. Im Restaurant wird der Gänsebraten in zwei Varianten serviert: klassisch mit Majoransoße, Rotkohl, Kartoffelklößen, Schmorapfel und Maronen oder mit Orangensoße, Spitzkohl und Bratlingen. Als Vorspeise steht außerdem Gänseleber mit Feldsalat auf der Karte. Wer lieber zu Hause essen möchte, kann den Gänsebraten über das Gänsetaxi bestellen. Dieses liefert im Kölner Süden mit den klassischen Beilagen. Tischreservierungen und Bestellungen sind telefonisch möglich.

Haus Berger, Uferstraße 73, 50996 Köln | www.haus-berger.koeln

Schelds em Oellig, Agnesviertel

Der Eingang zum Schelds em Oellig. Hier wird feinbürgerlich gekocht. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Das Restaurant Schelds em Oellig im Agnesviertel kombiniert klassische deutsche Küche mit moderner Interpretation und legt dabei Wert auf hochwertige Zutaten. Küchenchef Alexander Scheld bezeichnet die Küche als feinbürgerlich. Dabei fehlt im November auch das Gänsemenü nicht. Dieses kann hier allerdings nur ab vier Personen bestellt werden, da nur deutsche Freilandgänse im Ganzen eingekauft werden. Das Menü kostet wie im vergangen Jahr 290 Euro und bietet neben einer frischen Vorspeise und einem Bratapfel-Parfait als Dessert einen Hauptgang bestehend aus Keule und Brust, dazu gibt es Rotkohl, Maronen, Klöße, Jus und Quittenkompott.

Schelds em Oellig, Neusser Straße 87, 50670 Köln | www.schelds-restaurant-koeln.de

Die Kölner Brauhäuser bieten ab November auch oftmals Gänseessen auf der Speisekarte an:

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