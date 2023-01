Köln – Jahrelang war den Kölnerinnen und Kölnern der Zugang zu diesem schönen Ort samt lauschigem Innenhof verwehrt, weil sich unter der Adresse eine Miet-Location befand. Seit Juni 2021 ist aus der ehemaligen Malve das Café Impact geworden, und nun gibt es von dort wieder etwas Neues: Vom 28. März an kann man in dem Lokal gegenüber vom Weisshaus-Schlösschen an jedem letzten Montag im Monat eine „Green Cuisine Cologne“ genießen.

„Wir haben diesen Wochentag gewählt, weil viele der beteiligten Gastronomen an diesem Tag selber einen Schließtag haben“, erklärt Initiator und Café-Betreiber Kalie Cheng und erläutert, worauf es bei dem Angebot ankommt. Das ganze sei entstanden, um nachhaltige Gastronomie sichtbarer zu machen. „Deshalb haben wir die besten veganen und vegetarischen Köchinnen und Köche Kölns eingeladen, die zeigen werden, dass zu einem guten Menü nicht unbedingt Fleisch gehört.“ Green Cuisine Cologne möchte nach Worten des promovierten Polymer-Chemikers Cheng den Austausch zum Thema Umwelt und Gesellschaft im Bereich der Nahrungsmittel fördern und zugleich Genuss schaffen.

Jackfruit-Braten von Bunte Burger

Bunte Burger Küchenchef Werner Habegger Copyright: Alexander Schwaiger

Den Anfang macht am kommenden Montag um 19 Uhr das seit sieben Jahren in Ehrenfeld bestehende Bio-Restaurant Bunte Burger. Küchenchef Werner Habegger wird den Gästen im Café Impact unter anderem Carpaccio von roter und gelber Beete mit Avocado-Tomaten-Tatar bieten sowie Jackfruit-Braten Wellington (im Teigmantel) an getrüffeltem Rotweinjus und dazu Kartoffel-Pastinaken-Stampf und glacierte Fingermöhrchen.

Reizvoll ist diese neue Reihe nicht nur für die, die die fleischlosen Kreationen probieren können, sondern durchaus auch für die Köche, die sich bei dieser Gelegenheit ausprobieren und Gerichte anbieten können, die im eigenen Restaurant nicht auf der Karte stehen. Für Bunte Burger Küchenchef Werner Habegger, der seine Kreativität auch gerne im Rahmen des Fine-Dining-Events „Monkey Monday“ zeigt, ist es eine willkommene Gelegenheit, „pflanzliche Ernährung bekannt er zu machen und zu zeigen, dass das sehr lecker ist!“ Das Menü kostet inklusive Welcome-Drink, Nachtisch und Espresso (alles drei stellt das Café Impact) 42 Euro.

Kaffeebohnen aus der Glasflasche

Während Bunte Burger gerade dabei sind, ihre Jackfruit-Patties in den Einzelhandel zu bringen, ist Kalie Cheng zuversichtlich, dass sich die hauseigenen, fair gehandelten Kaffeebohnen nicht nur im Café, sondern – abgepackt in Mehrweg-Glasflaschen – auch im Handel zunehmend Abnehmer finden werden.

Weitere Teilnehmer der Green-Cuisine-Cologne-Reihe werden sein: Public Kitchen, Feuer&Flamme, Rosa&Paula, Zarathrustra, Bärenstark, Bambule‘s Chili, Soulbowl und *TBA*. Lediglich für den Dezember-Termin sucht Cheng noch einen Mitmacher.

Café Impact, Luxemburger Straße 190, Köln-Sülz, Telefon: 015678412168 Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags 10-18 Uhr.