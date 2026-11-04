Traditionell werden Muscheln in den kühlen Monaten mit der Endung „r“ gegessen – also ab September bis zum Februar. Mit dieser R-Regel sollte versichert sein, dass die schnell verderblichen Schalentiere nicht schlecht werden. Im Winter war es dafür früher auch ohne Kühlschränke, Gefriertruhen und ununterbrochene Kühlketten kalt genug.

Obwohl diese Frischelogistik heutzutage nicht mehr relevant ist, hat sich die Tradition in Deutschland weitestgehend gehalten, dass Muscheln eher in den kalten Herbst- und Wintermonaten verzehrt werden.

Muschelsaison in Köln hat begonnen

Wer dann zuhause oder im Restaurant einen dampfenden Pott mit Muscheln serviert bekommt, kann sich auf diese Weise einfach in den letzten Urlaub zurückträumen. Frische Miesmuschlen riechen nach Algen und Meer; dazu ein Hauch von Knoblauch und Gewürzen und schon sitzt man imaginär in der Strandbude am Atlantik.

Muscheln, die nach dem Kochen noch geschlossen sind, sollten aussortiert werden.

Wir haben einige Restaurants in Köln gesammelt, in denen Muscheln serviert werden.

Bei der folgenden Liste handelt es sich um eine Auswahl. Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de für Anregungen und Fragen.

1. Bier-Esel

Der Bier-Esel ist Kölns ältestes Muschelrestaurant. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Diese Aufzählung kommt natürlich nicht ohne den Bieresel aus, Kölns wohl bekannteste Adresse zum Muschelessen. Die Ankündigung für die neue Muschelsaison 2026 ging schon früh im Herbst raus. Im Bieresel gibt es ganze neun Zubereitungsarten der Schalentiere, von Rheinisch über Thailändisch bis hin zu Spanisch. Außerdem kann man eine Jumbo-Portion bekommen.

Bier-Esel, Breite Straße 114, 50667 Köln | www.bier-esel.com

2. Haus Schwan

Muscheln Belgischer Art im Restaurant Schwan in Köln Lindenthal. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Das Haus Schwan in Lindenthal ist eine traditionsreiche Gaststätte, die auf kölsche und rheinische Küche setzt. Jetzt in der Muschelsaison stehen gleich vier Varianten auf der Karte: klassisch rheinisch, belgisch, italienisch sowie eine Kreation mit Shrimps und Anis-Sahnesauce. Über die belgische Zubereitung hat Gastro-Kritikerin Julia Floss im vergangenen Jahr berichtet: „Die Muscheln sind herrlich saftig und fleischig. Der Sud schmeckt nach Kräutern, Meer, Sellerie und Lauch.“ Dazu gibt es knusprige Pommes und Aioli.

Haus Schwan, Dürener Str. 235, 50931 Lindenthal | www.haus-schwan.de

3. „Em Golde Kappes“ und „Em Veedel“

Das Brauhaus „Em Golde Kappes“. Copyright: Dirk Borm

Die Gaststätte „Em Veedel“ in der Südstadt ist eine der ältesten Kölns und auch die Laufbahn des „Em Golde Kappes“ kann sich sehen lassen. Beide wurden über die Jahre von der Brauerei Früh übernommen. In den traditionellen Eck-Lokalen hat die Muschelzeit Anfang Oktober begonnen. Besonders beliebt sind in den traditionsreichen Betrieben die Muscheln nach Rheinischer Art.

„Em Golde Kappes“, Neusser Str. 295, 50733 Köln | Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 22.30 Uhr, Freitag, Samstag 11.30 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr | www.emgoldenenkappes.de |„Em Veedel“, Chlodwigplatz 28, 50678 Köln | Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr, Freitag & Samstag 12 bis 1 Uhr | www.fruehemveedel.de

4. Steep's

Das Steep's in Rodenkirchen. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Mit vorzugsweise saisonalen und regionalen Produkten werden die gutbürgerlichen, rheinischen Gerichte im Steep's Brauhaus in Rodenkirchen zubereitet. Dazu gehören Klassiker wie Reibekuchen, Sauerbraten und Schnitzel, aber auch das ein oder andere modernere Gericht. Kindergerichte gibt es auch. Und Muscheln. Diese gehören im Herbst fast zum Inventar. Zur Auswahl stehen sie hier in den Arten à la Provence, scharf als all' Arrabbiata, im Thai-Style, Nordic-Style oder in der klassisch rheinischen Variante.

Brauhaus Steep's, Hauptstraße 118, 50996 Köln | www.rheinstation-koeln.de

5. Marienbild

Neben Gerichten wie Roastbeef, Wurstsalat oder Spinatklößen stehen im Herbst auch Muscheln auf der Speisekarte des Marienbild. Dazu empfiehlt das Restaurant trockenen Grauburgunder oder Gaffel-Kölsch. Ein interessanter Fakt, den das Restaurant auf seiner Webseite verrät: „Die unterschiedliche Farbe des Muschelfleisches hat nichts mit der Qualität zu tun. Orangefarbene Exemplare sind schlicht Weibchen und hellere Muscheln sind Männchen. Beide schmecken gleich lecker.“

Marienbild, Aachener Straße 561, 50933 Köln | www.marienbild.de

6. Brasserie Marie

Die Brasserie Marie. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Die Brasserie Marie in Köln-Sülz serviert französische Bistroküche. Auch Muschelfans kommen hier auf ihre Kosten: Auf der Karte stehen zwei Varianten von Moules Frites. Die „à la Normande“ werden mit Cidre, Crème fraîche und Lauchmayonnaise serviert, die „à la Marie“ mit Weißwein, Crème fraîche und Nduja. Die Gerichte kosten 27,50 beziehungsweise 28 Euro.

Brasserie Marie, Zülpicher Str. 268, 50937 Köln | brasserie-marie.de

7. Demmer

Im Wirtshaus Demmer, das auf eine Geschichte bis ins Jahr 1903 zurückblickt, stehen neben Klassikern wie Schnitzel und Hirschgulasch auch seefrische Muscheln auf der Speisekarte. Das teilte das Wirtshaus am 21. Oktober auf seiner Facebook-Seite mit. Dazu gibt es unter anderem Reissdorf Kölsch und Augustiner Bräu.

Eckstein, Siebengebirgsallee 2, 50939 Köln | www.eckstein-koeln.de

8. Brauhaus Dellbrück

Frisch zubereitete Miesmuscheln in einer Schale. (Symbolbild) Copyright: picture alliance / dpa

Im Brauhaus Dellbrück gehört die Muschelsaison zu den kulinarischen Höhepunkten des Herbstes und Winters. Seit dem 24. September 2026 stehen dort wieder kutterfrische Miesmuscheln auf der Karte, eine Portion kostet 20,90 Euro. Das Brauhaus setzt auf eine bodenständige Küche mit rheinischen Klassikern und saisonalen Spezialitäten.

Brauhaus Dellbrück, Dellbrücker Hauptstraße 61, 51069 Köln | www.brauhaus-dellbrueck.de

9. Hardy Kugel

Muscheleintopf mit Langostinos im Hardy Kugel. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Im Hardy Kugel in der Südstadt wird französisch gekocht. Die Muscheln, hier Moules genannt, kommen aus der Normandie und der Bretagne und so bekommt man sie hier nach französischem Vorbild bereits ab Juli und bis in den Januar hinein. Angeboten werden sieben verschiedene Varianten, darunter eine bretonische mit Dijonsenf und Crème fraîche, eine spanische mit Chorizo und eine mit Roquefort-Sauce. Auch ein Muscheleintopf steht auf der Karte.

Hardy Kugel, Ubierring 58, 50678 Köln | www.hardy-kugel.de

10. Mainzer Hof

Gemütliche Einrichtung im Mainzer Hof in der Kölner Südstadt (Archivbild). Copyright: Martina Goyert

Im Veedels-Lokal auf der Ecke tanzen die Jecken an Karneval auf den Tischen, im Herbst tanzen die Muscheln im Topf. Marktfrisch und regional werde hier gekocht, heißt es. Es gibt eine Standardkarte mit Gerichten, die immer verfügbar sind und eine Tageskarte. Im Herbst sind auf dieser auch Muscheln zu finden - auf rheinische und französische Art, mit Schwarzbrot oder Baguette. Moules frites, also Muscheln mit Pommes Frites im französischen Stil, stehen ebenfalls noch auf der Karte.

Mainzer Hof, Maternusstraße 18, 50678 Köln | www.mainzerhof-koeln.de

11. Höninger

Das gemütliche Eckrestaurant an der Bahnhaltestelle Herthastraße ist in Zollstock nicht wegzudenken. Bekannt und beliebt für seine deftige Küche, gehören hier von September bis Februar auch die Muscheln längst zur Tradition. Auf der Muschelkarte befinden sich neben „Mini-Moules“ (250 g Miesmuscheln im Weißwein-Gemüsesud für 12,90 Euro) auch Muscheln für den großen Hunger (1000 g) – rheinischer, elsässischer, spanischer und provenzalischer Art.

Höninger, Herthastraße 68, 50969 Köln | www.hoeninger-koeln.de

12. Bickendorfer Hof

Typische Gerichte, für die Brauhäuser bekannt und beliebt sind, wie zum Beispiel Schnitzel oder Steak, bekommen Gäste auch im Bickendorfer Hof. In dem Lokal werden klassische, saisonale Speisen in ordentlichen Portionen serviert. Im Winter steht auch der Grünkohl auf dem Speiseplan und Muscheln. Sie gibt es auf die rheinische Art, belgische Art oder in einer pikanten Version. Bei mehr als fünf Muschelgerichten wird um eine Vorbestellung gebeten.

Bickendorfer Hof, Am Rosengarten 78, 50827 Köln | www.bickendorfer-hof.de

13. Max Stark

Das Restaurant Max Stark. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Das Max Stark im Kunibertsviertel ist ein traditionsreiches Kölner Brauhaus mit gutbürgerlicher Küche. Auch Muscheln gehören im Herbst und Winter zum Angebot. Auf seiner Webseite kündigt das Restaurant die frischen Muscheln traditionell ab Allerheiligen, dem 1. November, an. Dazu gibt es die passende Auswahl an Kölsch.

Max Stark, Unter Kahlenhausen 47, 50668 Köln | max-stark.de

Unsere Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist eine subjektive Zusammenstellung. Ihr persönliches Lieblings-Muschel-Restaurant ist nicht dabei? Dann schreiben Sie uns gerne unter ksta-freizeit@kstamedien.de.