Noch bevor das Twisit in der Südstadt eröffnet hatte, zeigten die Betreiber in einem Video aus der Umbauphase die Räume und kündigten ein Rätsel an: Was würde das Hauptprodukt des neuen Cafés sein? Es werde frisch vor den Augen der Gäste gebacken und lasse sich sowohl süß als auch herzhaft genießen, hieß es. Auch im Logo stecke ein Hinweis.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram und TikTok wurde oft richtig geraten: Baumstriezel. Auf den Social-Media-Kanälen wird das Gebäck auch als „Chimney Cake“ bezeichnet. Im Café selbst heißen die Kreationen „Twisits“.

Baumstriezel im Café Twisit

Die Idee für das Konzept entstand nach Angaben des Betreibers während einer Reise. Fatih Aydin und seine Frau seien dort auf ein ähnliches Konzept gestoßen und hätten sich gefragt, warum es so etwas in dieser Form noch nicht in Deutschland gebe. Einen klassischen Baumstriezel wollten sie allerdings nicht einfach kopieren. Stattdessen entwickelten sie einen eigenen Teig und verschiedene Füllungen – süße und herzhafte.

Baumstriezel im neuen Twisit Café. Copyright: Laura Klemens

Dass es im Twisit zunächst kaum etwas anderes zu essen gibt, ist deshalb Absicht. „Wir haben uns bewusst zunächst auf dieses eine Produkt konzentriert, um es richtig auszuarbeiten und unseren eigenen Stil zu entwickeln“, sagt Aydin. Das „zunächst“ ist dabei wichtig: Brunch soll bald dazukommen.

Umbau zum Twisit Café

Das Twisit ist seit dem 23. August im Severinsviertel offen, dort, wo zuvor das portugiesische Restaurant Alfama zu finden war. Wer das Café heute betritt, sieht, was sich seit dem Umbau verändert hat. Die orangefarbene Fassade ist einem hellen Farbton gewichen. Vor der Tür laden zwei Bänke zum Sitzen ein.

Das neue Twisit Café hat auch einen Außenbereich hinter dem großzügigen Innenraum. Copyright: Laura Klemens

Im Hinterhof ist ein gemütlicher Platz zum Verweilen entstanden, mit Schirm, Stühlen und Tischen. In einem Video aus der Umbauphase war dort lediglich Erdboden zu sehen.

Im vorderen Bereich des Cafés befindet sich die Theke, an der bestellt wird. Gleichzeitig lässt sich hier die Zubereitung der Baumstriezel verfolgen. Der Teig wird um eine kegelförmige Rolle gewickelt und anschließend gebacken.

In einem speziellen Ofen werden die Striezel gebacken. Copyright: Laura Klemens

Danach wird das Gebäck gefüllt: Anders als etwa bei einem Eishörnchen endet die Füllung nicht nach den ersten Zentimetern, sondern reicht bis zum allerletzten Bissen ganz nach unten.

Süße und herzhafte Chimney Cakes im Twisit Café

Betreiber Fatih Aydin bedient an diesem Nachmittag die Gäste, seine Schwester steht am Backgerät. Seine Frau und sein Schwager seien auch in den Betrieb eingebunden, erzählt er.

Neben klassischen Kaffeespezialitäten und Tee gibt es auch kalte Matcha-Drinks und weitere Iced-Getränke. Vier hausgemachte Iced Refreshers runden das Angebot ab: Spicy Mango Lime, Raspberry Maracuja, Peach Mint und Apple Mint.

Im Mittelpunkt stehen jedoch die Twisits: Auf der Karte stehen sechs süße und sieben herzhafte Varianten. Ein klarer Bestseller ist laut Aydin „Bosphorus“ mit würziger Pastırma, Hirtenkäse, Gurke und Tomate. Die Kombination verbinde herzhafte, würzige und frische Aromen. Auch die anderen herzhaften Kreationen setzen auf ungewöhnliche Kombinationen. Die süßen Twisits seien aber ebenfalls sehr beliebt, sagt Aydin.

Twisit Café mit Matcha und Iced Refreshers

Bei der Version „Raspberry Pistachio“ kommen frische Himbeeren, gehackte Pistazien, Pistaziencreme und weiße Schokolade in den Baumstriezel. Schon beim ersten Bissen ist klar: Hier wird nicht an Süße gespart. Die Pistazie ist herauszuschmecken, die Himbeeren sorgen für Frische und eine leichte Säure. Dazu kommt der knusprige Teig mit seiner weicheren Innenseite.

Der große Innenraum im Twisit Café. Copyright: Laura Klemens

Ein Iced Matcha Mango sorgt für Erfrischung. Sein fruchtiger Mangogeschmack trifft auf die erdige Note des Matchas und bildet einen guten Gegenpol zur Süße des Baumstriezels. Insgesamt eine gelungene Kombination – nach dem Baumstriezel braucht es erstmal ein paar Stunden nichts Süßes mehr.

Nischen auf der Karten

Mit seinem Konzept reiht sich das Twisit in eine Entwicklung ein, die derzeit auch in Köln zu beobachten ist: Immer mehr neue Gastronomiebetriebe konzentrieren sich auf eine bestimmte Spezialität und bauen darum ihr gesamtes Konzept auf. Mal steht Milchreis im Mittelpunkt, mal Kaiserschmarrn, Tiramisu oder eine andere einzelne Süßspeise. Im Twisit ist es der Baumstriezel, der in diversen Varianten zum Hauptdarsteller wird.

Gäste kommen auch über Social Media

Dass das Twisit vor allem bei einem jüngeren Publikum bereits Aufmerksamkeit bekommen hat, zeigt sich an diesem Nachmittag. Mütter mit Kindern kommen vorbei, ebenso Paare und viele junge Leute. Ein Paar erzählt Aydin, es habe das Café auf TikTok gesehen und wolle es deshalb direkt ausprobieren.

Wenig später stehen zwei junge Frauen an der Theke. „Der Laden ist echt cool geworden“, sagen sie zu Aydin. Der Gründer freut sich über das Kompliment.

Die Baumstriezel sind bis zum letzten Bissen gefüllt. Copyright: Laura Klemens

Aydin beschreibt den Start des Cafés als sehr positiv. Besonders das direkte Feedback der Gäste sei für ihn in dieser frühen Phase wertvoll. „Am meisten freut mich, wenn Menschen zu uns kommen, etwas ausprobieren und dann wirklich begeistert sind“, sagt er. Gerade weil das Konzept neu sei, sei es schön zu sehen, dass die Idee ankomme.

Ganz eingespielt scheinen die Abläufe an diesem Nachmittag allerdings noch nicht. Die eigene Bestellung ist zwar schnell fertig, bei anderen Gästen dauert es teilweise etwas länger. Ob es am Backvorgang oder an den noch neuen Abläufen liegt, bleibt offen. Die Wartezeit scheint die Gäste jedoch kaum zu stören. Manche setzen sich mit ihrem Twisit in den Hof, andere nehmen ihr Gebäck mit.

Twisit Café bietet viel Platz zum Sitzen

Platz zum Bleiben gibt es reichlich. Hinter dem vorderen Bereich mit der Theke und einigen kleineren Tischen öffnet sich ein weiterer, deutlich größerer Gastraum. Ganz hinten führt der Weg schließlich auf die Terrasse, auf der an diesem Nachmittag ebenfalls einige Gäste sitzen.

Dass die Räume künftig noch anders genutzt werden sollen, ist bereits geplant. Das Twisit wolle langfristig ein Ort sein, an dem Menschen zu unterschiedlichen Anlässen zusammenkommen, sagt Aydin. Neben dem bald geplanten Brunch könne er sich auch besondere Snacks, private Feiern und Events vorstellen.

Das neue Twisit Café in der Südstadt. Copyright: Laura Klemens

Für Aydin war der schwierigste Moment deshalb nicht der Umbau selbst, sondern der Tag, an dem die Türen tatsächlich geöffnet wurden. Bis dahin sei das Twisit vor allem eine Idee und ein Konzept gewesen. „Plötzlich steht man damit vor den Menschen und sieht, wie sie darauf reagieren“, sagt er. Dafür habe es definitiv Mut gebraucht.

Twisit Café, Im Dau 6, 50677 Köln | Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet | Mehr Infos hier