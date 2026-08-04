Der August hält für Naturfreunde in Köln wieder ein abwechslungsreiches Programm bereit. Wie aus einer Mitteilung des Presseamts der Stadt Köln hervorgeht, stehen in den kommenden Wochen verschiedene botanische Veranstaltungen auf dem Programm.

Dazu gehören Themenführungen in der Flora, die farbenprächtige Dahlien- und Fuchsienausstellung sowie mehrere Angebote auf Gut Leidenhausen.

Botanische Termine der Stadt Köln

Ob Hobbygärtner, Pflanzenliebhaber oder Familien auf der Suche nach einem Ausflugsziel – die Termine bieten zahlreiche Gelegenheiten, die Natur in und um Köln zu entdecken. Einige Angebote sind kostenlos, für andere ist eine Anmeldung erforderlich.

Themenführung: Kräuter-Geister

Wie entstehen Kräuterschnäpse, Liköre und Tinkturen – und welche Pflanzen eignen sich dafür überhaupt? Bei einer Führung mit Silvia Vermeulen vom Freundeskreis Botanischer Garten erfahren Teilnehmende, welche Kräuter zu welcher Jahreszeit geerntet werden, welche Pflanzenteile verwendet werden können und worauf beim Ansetzen mit Alkohol zu achten ist.

Wann? Sonntag, 2. August, 11 Uhr Wo? Botanischer Garten, Treffpunkt Haupteingang der Flora Kosten: 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) Anmeldung: Bis 26. Juli per E-Mail erforderlich

Dahlien- und Fuchsien-Ausstellung

Mehr als 120 Dahlien-Sorten und -Arten stehen derzeit im Botanischen Garten in voller Blüte. Die Beete zeigen Vertreter aller 13 Dahliengruppen, ergänzt durch Informationstafeln zur Herkunft und Züchtung der Pflanzen. Ebenfalls sehenswert ist die Fuchsien-Ausstellung mit rund 100 besonderen Sorten im Frauenrosenhof. Beide Ausstellungen können kostenlos besucht werden.

Wann? Bis etwa Ende September Wo? Botanischer Garten und Frauenrosenhof der Flora Kosten: Kostenlos

Tag der offenen Gemüsegartenpforte

Im ökologisch bewirtschafteten „Hirschgarten" auf Gut Leidenhausen geben Ehrenamtliche Einblicke in ihren Gemüseanbau und beantworten Fragen rund um nachhaltiges Gärtnern. Besucher können den Garten besichtigen und mit den Hobbygärtnern ins Gespräch kommen.

Wann? Sonntag, 16. August, 12 bis 16 Uhr Wo? Hirschgarten auf Gut Leidenhausen Kosten: Kostenlos Anmeldung: Nicht erforderlich

Tag der offenen Tür im Obst-Arboretum

Alte Apfelsorten, Wildobst und zukunftsfähige Obstgehölze stehen beim Tag der offenen Tür im Obst-Arboretum im Mittelpunkt. Ehrenamtliche stellen die besondere Obstwiese auf Gut Leidenhausen vor und beantworten Fragen rund um die verschiedenen Sorten.

Wann? Sonntag, 16. August, 12 bis 16 Uhr Wo? Obst-Arboretum, Treffpunkt Greifvogelstation auf Gut Leidenhausen Kosten: Kostenlos Anmeldung: Nicht erforderlich

Blick hinter die Kulissen der Greifvogelstation

Die Greifvogelschutzstation auf Gut Leidenhausen öffnet ihre Türen und informiert über die Pflege verletzter Greifvögel und Eulen. Das Team erklärt seine Arbeit und gibt Einblicke in den Artenschutz.

Wann? Sonntag, 16. August, 12 bis 16 Uhr Wo? Greifvogelstation auf Gut Leidenhausen Kosten: Kostenlos Anmeldung: Nicht erforderlich

Themenführung: Pfeffer – das schwarze Gold

Warum galt Pfeffer einst als Zahlungsmittel und was macht seine Schärfe aus? Bei dieser Führung dreht sich alles um Geschichte, Herkunft und Verwendung des beliebten Gewürzes. Außerdem werden verschiedene Pfefferarten vorgestellt und ihre Aromen erklärt.

Wann? Sonntag, 23. August, 11 Uhr Wo? Botanischer Garten, Treffpunkt Haupteingang der Flora Kosten: 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) Anmeldung: Bis 16. August per E-Mail erforderlich

Botanische Mittagspause

Wer sich in der Mittagspause eine halbe Stunde Auszeit gönnen möchte, kann Mitarbeitende der Flora auf einem kurzen Rundgang begleiten. Dabei werden besondere Pflanzen der Saison und botanische Besonderheiten vorgestellt – kostenlos und kompakt.

Wann? Mittwoch, 26. August, 12.30 Uhr Wo? Haupteingang der Flora Kosten: Kostenlos Anmeldung: Bis 19. August per E-Mail erforderlich