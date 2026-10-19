Die FUN FACTS sind ein Nachrichtenformat, das Fakten und Humor verbindet. Die Sendungen werden live aufgezeichnet, auf funfacts.de und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht und sind ein Gemeinschaftsprojekt der Künstlerinnen und Künstler selbst, ohne Sender und ohne Konzern im Hintergrund. Die Hosts greifen aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf, die sie gemeinsam mit dem FUN FACTS Team und Journalistinnen und Journalisten des CORRECTIV vorbereiten.

Beim Cologne Comedy Festival wird es besonders: Querbeat, das 11-köpfige Kollektiv, nehmen im Tanzbrunnen eine Folge auf. Danach stehen sie gemeinsam mit Dr. Pop, Liser, Abdul Kader Chahin und Sebastian 23 auf der Bühne und präsentieren die FUN FACTS Mixshow mit Musik, Comedy und Fakten.

Gewinnen Sie 10x2 Tickets für die FUN FACTS – LIVE SHOW am 02.11.2026. Die Show beginnt um 19 Uhr im Theater am Tanzbrunnen, Köln. Präsentiert wird die Show von FUN FACTS und dem COLOGNE COMEDY FESTIVAL.

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Das Gewinnspiel endet am 29. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!