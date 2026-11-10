Edmund Labonté war Geschäftsführer des Literaturfestivals lit.Cologne und arbeitet als Verleger. Gerade hat er das neue Buch von Jürgen Becker produziert, „Motorcolonia“. Abstand vom Job findet er in seiner Werkstatt in Nippes, wo mehrere Oldtimer auf seine Schrauberhände warten. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, hat die Zukunft Einzug in Labontés Tüftlerhalle gehalten. Kürzlich vollendete er den Umbau eines blauen Fiat 500 zu einem Elektroauto – ein Herzensprojekt für den 69-Jährigen, das nicht das letzte bleiben soll.

Typ: Fiat 500 Baujahr: 1971 Leistung: 16 kW Reichweite: 120 Kilometer Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gebaute Exemplare: 4,2 Millionen

Deshalb habe ich ihn:

Ich finde die Beschränkung auf das absolut Notwendige einfach toll. Der Fiat 500 ist Ausdruck einer Zeit, in der das Auto eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Irgendwann habe ich zufällig gelesen, dass sich Leute ihre Autos auf Elektroantrieb umbauen. Daraufhin bin ich zur Firma Lorey in Offenbach gefahren, die das mit Oldtimern machen. Zu sehen, wie die einen alten Mercedes oder Porsche elektrifizieren, war wie eine Offenbarung für mich.

Der Verbrennungsmotor im Heck hat der Steuereinheit, dem Controller, dem Elektromotor und dem Ladegerät Platz gemacht. Copyright: Tobias Christ

Ich finde die Idee einfach originell, die Schönheit und Nostalgie eines Oldtimers mit einer modernen Technik zu verbinden, dass eine alte Knatterkiste auf einmal zu einem leisen, wunderbar gleitenden Fahrzeug wird. Der Verbrennermotor liegt jetzt in seinen letzten Zuckungen und unsere Autolobby kämpft noch immer dagegen, obwohl sie uns schon oft ins ökonomische Abseits geritten haben mit dem ganzen PS-Wahn, SUVs und dem verspäteten Einstieg in die Elektromobilität.

Das kann er:

Das Entscheidende bei diesen Elektromotoren ist, dass sie von der ersten Sekunde an volles Drehmoment haben. Eine Kupplung gibt es beim Elektroauto nicht, das heißt, man hat an jeder Ampel sofort eine irre Beschleunigung. Ansonsten ist der Wagen sehr leise und passt in jede Parklücke. Ich mag den Fiat 500 wirklich gerne, es ist irgendwie ein sinnliches Auto in seiner Kugeligkeit.

Das Interieur verströmt noch immer den Charme der 1970er Jahre. Copyright: Tobias Christ

Das kann er nicht:

Mit einer Reichweite von maximal 120 Kilometern ist er natürlich kein Langstreckenfahrzeug, sondern eignet sich eher für kurze Stadtfahrten. Auch die Ladetechnik ist nicht auf dem neuesten Stand. Das Laden dauert schon ein paar Stunden. Auch wenn man kein teures Benzin tanken muss, ist dieses Projekt auch nicht sehr günstig. Ein guter Fiat 500 kostet schonmal so 8000 bis 10.000 Euro. Denselben Betrag würde ich nochmal für die elektrische Anlage veranschlagen. Und nochmal deutlich mehr, wenn man sie einbauen lässt.

Das habe ich für ihn getan:

Am Anfang war ich ein bisschen verzweifelt wegen all der einzelnen Komponenten, die da in meiner Werkstatt rumlagen. Aber ich will wissen, wie die Technik funktioniert und habe deshalb alles selbst eingebaut. Die Teile habe ich bei Heiko Fleck aus Pfarrkirchen gekauft, das ist so der Guru in der Szene. Jeden Arbeitsschritt habe ich mir von ihm zeigen lassen und mitgefilmt. Auch im Internet gibt es zum Glück viele Anleitungen. Im Heck, wo vorher der alte Fiat-Motor saß, sind nun die Steuereinheit, der Controller, der Elektromotor und das Ladegerät untergebracht. Die Batterie habe ich auf dem Rücksitz platziert. Als alles in Kisten angeordnet war, habe ich alles verkabelt und die Leitungen entsprechend der TÜV-Vorschriften verlegt. Der TÜV verlangt, dass alle 48-Volt-Kabel in orangefarbenen Kunststoffrohren verlegt werden.

Auf dem Rücksitz hat die Batterie Platz genommen. Copyright: Tobias Christ

Einige Bauteile waren echte Sonderanfertigungen. Die Halterung für den Motor zum Beispiel haben wir zuerst als Prototyp im 3D-Drucker in Kunststoff ausgedruckt und die Datei dann nach China geschickt, wo daraus ein Teil aus Metall gemacht wurde. Auch die Blende unter der Armaturentafel, wo sich die Schalter für den Tempomat oder die Heizung befinden, ist ein Einzelstück. Die sieht aus, als wäre sie schon immer im Fiat gewesen.

Das haben wir erlebt:

Ich habe mir mit dem Projekt viel Zeit gelassen und war manchmal auch verzweifelt. Einmal drehten sich die Räder, aber der Wagen nahm irgendwie kein Gas auf. Ich war deswegen einfach übel gelaunt und habe sämtliche Steckverbindungen nochmal kontrolliert. Bei einem Stecker stellte sich heraus, dass ein Pin verrutscht und die Verbindung unterbrochen war. Als der Pin wieder richtig saß, wäre ich fast gegen die Wand gefahren, so schnell fuhr das Auto. Außerdem habe ich eine dicke Mappe mit Dokumenten, Datenblättern und Schaltplänen angelegt. Das will der TÜV alles sehen. Bisher gab es also vor allem Arbeit.

Das haben wir vor:

Ich habe bisher sehr viele Oldtimer restauriert und sie dann verkauft. Ich bin ein Projektmensch. Wenn die Modelleisenbahn aufgebaut ist, macht sie mir keinen Spaß mehr. Das Bauen ist das Schöne. Aber in dem Fiat steckt so viel Hirn, so viel Blut, Schweiß, Tränen und Emotionen. Den möchte ich eigentlich behalten. Aber das nächste Projekt steht schon in der Werkstatt. Es ist ein Renault 4 von 1981, den ich ebenfalls unter Strom setzen werde.

Aufgezeichnet von Tobias Christ