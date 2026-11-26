Ein Polizeitransporter versperrt am Donnerstagmittag die Sicht auf den Innenhof im Niehler Industriegebiet an der Delmenhorster Straße. Zwei vermummte Beamte tragen Kartons und Tüten aus dem herunter gekommen Gebäude, in dem die Abess Aschakeri Gemeinde residiert. Der Verein gehört zur islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS).