Brück erwartet den 55. Umzug

Löstije Brücker Müüs Bei der Zugbesprechung zum Brücker Veedelszug blickten die Offiziellen der KG Löstije Brücker Müüss mit Präsident Dominik Becker und Zugleiter Heribert Lehr sowohl nach vorne, als auch zurück. Denn während man jeckes Jubiläum feiert und dem 55. Umzug entgegenblickt, galt es in der Gaststätte „Em Hähnche“ auch noch, die besten Gruppen des Vorjahres zu ehren und ihnen die zugehörigen Pokale zu überreichen. Als beste Wagengruppe wurden von einer Jury am Wegesrand die Gremberger Piraten gekürt. Titel und Pokal als beste Jugendgruppe gingen an die Lebenshilfe Köln. Als beste Fußgruppe ausgezeichnet wurden die Hippies vom Veedelsverein De Raderkastendollen und der Sonderpreis für den schönsten Bagagewagen ging an die Funken Feinripp Blau-Weiss Anno 2002. Für den kommenden Zoch appellierte Lehr an die Teilnehmer, möglichst Müll zu vermeiden und die Lautstärke von Musikboxen herunterzufahren, da man zum jecken Jubiläum viele Kapellen dabei habe. Angekündigt wurden auch zwei neue Gruppen: die Rather Jecke und die Veedels-Familich aus Brück. (NR)